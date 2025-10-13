Hà Nội: Trải nghiệm cà phê trứng dát vàng 24K khiến khách Tây thích thú

Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với cà phê trứng. Giờ đây, thức uống này còn được nâng tầm với phiên bản dát vàng 24K, mang đến trải nghiệm mới lạ, sang trọng và tinh tế.

Cà phê trứng dát vàng - phiên bản biến tấu hiện đại của món cà phê trứng truyền thống Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ra đời trong thời kỳ khó khăn của đất nước

Cà phê trứng, món đặc sản gắn liền với Hà Nội, được sáng chế bởi cụ Nguyễn Văn Giảng, đầu bếp người Việt từng làm việc tại khách sạn Metropole - nay là Sofitel Legend Metropole Hà Nội - một địa chỉ được gợi ý trong danh sách Michelin Selected.

Món đồ uống này đã có lịch sử hơn 80 năm, lần đầu được biết đến và yêu mến từ năm 1946.

Trải nghiệm cà phê trứng dát vàng 24K độc đáo ở Hà Nội (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh).

Vào những năm 1940, khi sữa ở Việt Nam khan hiếm, các nhân viên pha chế buộc phải sáng tạo những công thức mới để đáp ứng nhu cầu khách. Trước yêu cầu của người Pháp về một đồ uống vừa ngon vừa bổ dưỡng, cụ Giảng đã thêm trứng vào cà phê, đánh bông lòng đỏ thành lớp kem mịn, mềm mại, hòa quyện hoàn hảo với vị cà phê đậm đà.

Đến những năm 1960, cụ Giảng mở quán cà phê mang tên mình tại phố cổ, và cà phê trứng nhanh chóng gây sốt khắp Hà Nội.

Chẳng bao lâu sau, nhiều quán cà phê khác cũng phục vụ món đồ uống này, đưa cà phê trứng trở thành biểu tượng ẩm thực đặc trưng của Thủ đô, duy nhất trên thế giới. Không chỉ là thức uống, cà phê trứng còn lưu giữ câu chuyện về sự sáng tạo và tinh tế trong ẩm thực Việt, góp phần đưa hương vị đặc trưng này đến với du khách trong, ngoài nước.

Không gian dát vàng tại F29 mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cho du khách ghé thăm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngày nay, trải nghiệm cà phê trứng tại Hà Nội càng thêm đặc sắc với phiên bản cà phê trứng dát vàng, được phục vụ tại nhà hàng F29, tầng một khách sạn Dolce by Wyndham - Hanoi Golden Lake.

Một cốc cà phê trứng dát vàng có giá 150.000 đồng, được bày biện trong bộ cốc sứ trắng viền vàng 24K, kèm đĩa và thìa đồng bộ, vừa là đồ uống, vừa là tác phẩm nghệ thuật, nâng tầm trải nghiệm thưởng thức.

Ý tưởng nâng cấp cà phê trứng truyền thống thành món đồ uống sang trọng, độc đáo tại khách sạn cao cấp, với việc thêm vàng 24K, xuất phát từ Chủ tịch khách sạn.

Để thực hiện món cà phê trứng dát vàng, khách sạn đã mời chị Tạ Phương Anh, họ hàng của cụ Giảng - “cha đẻ” của cà phê trứng Hà Nội - về trực tiếp chế biến và đào tạo nhân viên.

Lớp kem trứng được trang trí hình Hà Nội và dát vàng 24K, tạo điểm nhấn đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phương Anh cho biết: “Cà phê trứng ở F29 không chỉ là một món đồ uống, mà còn là tác phẩm nghệ thuật, phải đảm bảo đúng công thức và chuẩn hương vị truyền thống, đồng thời nâng tầm trải nghiệm bằng lớp vàng 24K”.

Nhờ sự am hiểu và kinh nghiệm gia truyền, cà phê trứng dát vàng tại quán vừa giữ được tinh hoa truyền thống, vừa mang đến trải nghiệm hiện đại, sang trọng cho thực khách.

Quy trình chế biến cà phê trứng dát vàng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỳ công của người thợ. Theo chị Phương Anh, nguyên liệu chính gồm trứng gà, cà phê Việt Nam kết hợp với cà phê Ý để tạo hương vị đặc trưng, phù hợp với vị ngậy của lòng đỏ trứng. Trứng được đánh cùng đường, tạo lớp bọt mịn, mềm mại, đảm bảo không bị tanh, hòa quyện hoàn hảo với cà phê.

Trước khi phục vụ, những lá vàng nhỏ được rắc lên trên lớp kem, vừa tạo sự sang trọng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chị Tạ Phương Anh cho biết quy trình pha chế cà phê trứng dát vàng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng công đoạn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Vàng chúng tôi sử dụng là vàng 24K nhập khẩu, được bảo quản cẩn thận trong lọ thủy tinh, tránh ẩm, giữ được ánh sáng, độ nhẹ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho món uống.

Một cốc cà phê trứng dát vàng hoàn thiện mất khoảng 10-15 phút, nên đồ uống không được làm sẵn. Thời gian chờ đợi này chính là một phần trải nghiệm, giúp thực khách cảm nhận sự kỳ công và giá trị của món cà phê”, chị Phương Anh nói.

Chị cũng khuyên thực khách nên thưởng thức cà phê ngay sau khi pha 2-3 phút, khi còn nóng, để cảm nhận trọn vẹn hương vị béo ngậy, thơm nồng và lớp vàng óng ánh.

Từ món đồ uống quen thuộc đến trải nghiệm sang trọng

Không chỉ dừng lại ở hương vị, cà phê trứng dát vàng còn mang giá trị nghệ thuật. Cốc sứ trắng được dát vàng quanh viền và tay cầm, đi kèm đĩa và thìa đồng bộ, tạo nên sự hài hòa tổng thể.

Một số cốc còn được trang trí họa tiết lấy cảm hứng từ Hà Nội như Nhà thờ Lớn, Tháp Rùa, tạo điểm nhấn đặc sắc.

Chị Nguyễn Thị Thủy (áo đen), quản lý nhà hàng, giới thiệu với thực khách về món cà phê trứng dát vàng, giúp khách cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của món uống này (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thủy, quản lý nhà hàng cho biết cà phê trứng dát vàng là một trong những món đầu tiên được đưa vào thực đơn. Đây cũng là món đặc trưng, bên cạnh bò dát vàng, luôn nhận được nhiều sự yêu thích từ thực khách.

“Cứ 10 người đến quán thì 8 người gọi cà phê trứng dát vàng”, chị Thủy cho hay.

Không chỉ là món uống gắn liền với Hà Nội, cà phê trứng dát vàng còn gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách quốc tế. Steven, du khách đến từ Úc, cho biết ông từng nghe về món cà phê trứng và quyết định thử trong chuyến đi lần này.

Du khách Steven, du khách đến từ Úc thích thú thưởng thức món cà phê trứng dát vàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước khi đến nhà hàng, Steven đã thử uống cà phê trứng ở khu phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, phiên bản có dát vàng khiến ông bất ngờ bởi cách trình bày và hương vị khác biệt, đặc biệt là lớp kem trứng mềm mịn, ấm nhẹ, hòa quyện vị ngậy và đắng một cách tinh tế.

“Tôi từng thử cà phê trứng ở phố cổ, nhưng ở đây lớp trứng mịn hơn, mùi vị dịu hơn và lớp vàng trên mặt thực sự rất đẹp. Cảm giác giống như đang thưởng thức một món tráng miệng hơn là uống cà phê. Cách pha và trang trí cho thấy sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt Nam”, Steven nói.

Với người Việt, trải nghiệm cà phê trứng dát vàng cũng mang lại cảm xúc đặc biệt. Hà Linh, một thực khách trẻ, chia sẻ cô bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi lớp vàng mỏng và lớp trang trí hình ảnh Tháp Rùa trên bề mặt cốc.

Hà Linh (bên trái) cùng bạn thưởng thức cà phê trứng dát vàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cô cho rằng hương vị cà phê vừa quen thuộc vừa mới mẻ, giữ được sự đậm đà vốn có của cà phê Việt nhưng lại nhẹ nhàng, dễ uống và mang cảm giác sang trọng hơn.

“Tôi rất thích cách họ trang trí, lớp vàng được rắc đều và tạo hình rất nghệ thuật. Vị cà phê không bị gắt, trứng thì béo nhưng nhẹ, không hề tanh. Mỗi ngụm đều khiến tôi thấy như đang thưởng thức một món đồ uống được chăm chút kỹ lưỡng chứ không chỉ là cà phê thông thường”, Linh nhận xét.

Hà Linh cũng cho rằng, tuy giá đồ uống có phần nhỉnh hơn so với các quán khác nhưng hoàn toàn xứng đáng nhờ hương vị đặc trưng và không gian sang trọng, tinh tế.

Món uống này được xem là lựa chọn xứng đáng cho những ai muốn tận hưởng hương vị truyền thống trong một phong cách hiện đại và mới lạ.

Địa chỉ: B7 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội Giờ mở cửa: 6h30-22h30 Giá tham khảo: 150.000 đồng

Ảnh: Nguyễn Hà Nam