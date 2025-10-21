Du khách Hàn Quốc thử mắm tôm ở Việt Nam và thái độ gây bất ngờ

Kwon Yeaji - YouTuber người Hàn Quốc với hơn 79.000 người theo dõi - đã nhiều lần ghé thăm Việt Nam và bày tỏ tình cảm đặc biệt với ẩm thực, văn hóa nơi đây.

Trong chuyến trở lại TPHCM gần đây, cô chọn một nhà hàng để thưởng thức bữa ăn với các món thường xuất hiện trong mâm cơm của gia đình Việt Nam, gồm: Mực trứng sốt me, bò xào hạt điều, thịt kho trứng, hoa thiên lý xào tỏi, thịt luộc cà pháo mắm tôm và canh cua rau đay mùng tơi.

Kwon Yeaji đã nhiều lần đến Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay từ món đầu tiên, Yeaji đã thích thú. Tuy nhiên, cao trào của bữa ăn là khi cô nếm thử mắm tôm - loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam vốn khiến phần lớn du khách nước ngoài e dè.

Yeaji đưa chén mắm lên ngửi kỹ trước khi ăn rồi cảm thán: “Chà, mắm tôm ở đây không hề nặng mùi”.

Cô kể, trước đây cô từng “choáng váng” khi trải nghiệm mắm tôm có mùi rất nồng khi du lịch ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng lần này, mắm được pha khéo với tắc, đường và nước mỡ, tạo nên hương thơm nhẹ, vị đậm đà, dễ ăn. Khi chấm thịt luộc, Yeaji "nửa đùa nửa thật" nhận xét: “Đây không thể là mắm tôm thật. Nó ngon quá, ai cũng có thể ăn được món này”.

Nữ du khách ngửi mắm tôm trước khi ăn (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ e dè, nữ du khách chuyển sang thích thú, liên tục gắp thịt luộc và cà pháo để chấm mắm. Lần đầu nếm cà pháo, cô bật cười: “Nó nổ bụp trong miệng như trái tắc vậy”.

Yeaji chia sẻ, trước đây khi nghĩ đến ẩm thực Việt Nam, cô chỉ biết phở hay bún chả. Nhưng bữa cơm nhà giản dị này khiến cô ấn tượng mạnh vì hương vị đậm đà, ấm cúng. Cô cũng tiếc nuối vì kiểu bữa ăn này chưa được quảng bá rộng rãi cho khách quốc tế.

Xem trải nghiệm ăn uống của Yeaji, nhiều khán giả Việt để lại bình luận ngạc nhiên. Với không ít người Việt, mắm tôm còn là món “khó nhằn”, nên việc một du khách Hàn ăn ngon lành khiến họ thích thú.

Nhiều ý kiến cho rằng cách pha mắm nhẹ nhàng đã giúp Yeaji dễ tiếp cận hơn, đồng thời khơi gợi sự tò mò của nhiều du khách khác.

Bữa ăn với những món "cơm nhà" quen thuộc của Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ Yeaji, nhiều du khách quốc tế cũng dần bị chinh phục bởi những món ăn tưởng chừng “khó nuốt” tại Việt Nam. Điển hình là Will Courageux - kỹ sư phần mềm người Pháp. Anh cũng từng khiến nhiều người bất ngờ vì có thể ăn mắm tôm ngon lành như người bản xứ.

Ngoài ra, anh cũng từng dành nhiều lời khen cho óc heo chưng - món mà theo anh là “nhiều người nước ngoài không dám thử”. Will nhanh chóng bị chinh phục bởi vị béo, mềm mịn của óc heo và hài hước nhận xét: “Béo ngon, trơn tuột, ăn một miếng là tăng 10 IQ (chỉ số thông minh)”.

Anh cũng từng thử hột vịt lộn, cháo lưỡi Nam Định, bánh cuốn. Mỗi lần thưởng thức, biểu cảm của Will khiến người xem bật cười thích thú.

Người đàn ông Pháp ăn hết 2 phần óc heo (Ảnh: Chụp màn hình).

Câu chuyện của Yeaji và Will cho thấy ẩm thực Việt Nam không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là cánh cửa để du khách bước vào đời sống bản địa - mộc mạc, gần gũi nhưng giàu bản sắc.

Qua những hương vị đậm đà, cách chế biến giản dị và bầu không khí ấm cúng quanh mâm cơm, du khách không chỉ thưởng thức vị ngon mà còn cảm nhận sâu sắc nét truyền thống mà người Việt gìn giữ trong đời sống hằng ngày.

Hoàng Thư