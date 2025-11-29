Hiện trạng cung đình, lăng tẩm triều Nguyễn sau các đợt mưa lũ kéo dài

Trong các đợt mưa lũ lịch sử hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhiều công trình kiến trúc thuộc quần thể di tích cố đô Huế bị ngập sâu, buộc phải đóng cửa, tạm dừng đón khách tham quan.

Trong ảnh là cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế) chìm trong nước lũ, được phóng viên Dân trí ghi lại vào sáng 28/10.

Ảnh ghi nhận công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực trước điện Thái Hòa, bên trong Đại nội Huế vào ngày 31/10.

Sau khi nước lũ rút, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp vệ sinh, mở cửa đón khách tham quan khu di sản trở lại.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, nước lũ trên sông Hương dâng cao trở lại, gây ngập lụt diện rộng tại thành phố Huế, trong đó có quần thể di tích cố đô.

Đặc biệt, do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, lúc 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bất ngờ đổ sập.

Đoạn tường bị sập có chiều dài khoảng 15m, nằm cách cổng Hòa Bình 180m (cửa phía Bắc Hoàng thành Huế).

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho dựng rào chắn tại vị trí tường đổ, lắp khung thép chống đỡ các điểm tường xô nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ cao.

UBND thành phố Huế cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về sập đổ tại đoạn tường thành Hoàng thành.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, lên phương án khắc phục sự cố, dự kiến triển khai trong tháng 12.

Sau thiên tai, các công trình kiến trúc bên trong di tích Cung đình Huế đã mở cửa đón khách tham quan trở lại.

Di tích Nghinh Lương Đình (đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân), nơi từng bị chìm sâu trong nước lũ, bùn non phủ dày, nay đã trở lại với vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Trong những đợt mưa lũ lớn vừa qua, hầu hết các lăng tẩm vua, chúa nhà Nguyễn ở phía thượng nguồn sông Hương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong ảnh là quần thể lăng vua Gia Long, nằm tại tổ dân phố Định Môn, phường Kim Long, thành phố Huế. Thời điểm mưa lũ, tuyến đường dọc ven hồ của lăng bị ngập sâu đến 1,5m.

Lăng Trường Cơ của chúa Nguyễn Hoàng (tại làng La Khê, phường Kim Long) cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ kéo dài.

Lăng vua Minh Mạng, nằm tại khu vực ngã ba Bằng Lãng (phường Kim Long), nơi hai nhánh Hữu Trạch và Tả Trạch của sông Hương hợp lưu.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời điểm cao nhất, nước lũ gây ngập sân chầu của lăng, với mức ngập lên đến 1,4m; điện Thể Chuẩn bị ngập 0,7m.

Thời điểm mưa lũ, quần thể lăng vua Thiệu Trị và lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, tại tổ dân phố Cư Chánh, phường Thủy Xuân, bị ngập sâu 1,5m.

Nằm trên quả đồi cao Châu Ê (tổ dân phố Châu Chữ, phường Thủy Xuân), nên lăng Khải Định không bị ngập lụt, nhưng con hói phía dưới có thời điểm nước dâng cao, chảy xiết.

Ngoài ra, nhiều lăng tẩm, cung điện thuộc quần thể di tích cố đô Huế cũng bị ảnh hưởng mưa lũ, như lăng Đồng Khánh, Cung An Định, Lầu Tàng thư,...

Lăng vua Tự Đức (tổ dân phố Thượng Ba, phường Thủy Xuân), một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn, cũng bị ngập sâu khoảng 1m trong thời gian xảy ra lũ lụt.

Khoảng 10m đoạn kè bờ hồ trong lăng Tự Đức bị sạt lở, đến nay chưa được khắc phục.

Mưa lớn khiến đất, đá tràn xuống hồ cảnh quan bên trong lăng Tự Đức.

Sau mưa lũ, lăng vua Tự Đức lại thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Theo một bảo vệ tại di tích này, hàng ngày có hơn 1.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, quay phim.