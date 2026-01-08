Du khách nước ngoài mặc bikini tắm nắng trước chùa ở Thái Lan gây tranh cãi

Theo Khaosod, sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khi trang Facebook địa phương có lượng người theo dõi lớn mang tên “Expose Chiang Mai V2” đăng tải loạt hình ảnh.

Các bức ảnh ghi lại cảnh một nhóm nữ du khách nước ngoài, còn khá trẻ, ngồi và nằm tắm nắng trên bãi cỏ trong khu vực hào nước bao quanh trung tâm thành phố Chiang Mai, ngay đối diện chùa Wat Ratchamonthian.

Theo mô tả của trang này, các du khách mặc bikini tắm nắng ngay trước khu vực chùa chiền - nơi được xem là không gian linh thiêng.

Du khách mặc bikini tắm nắng tại Thái Lan (Ảnh: Khaosod).

Bài đăng còn phản ánh việc một người trong nhóm nằm với bàn chân hướng thẳng về phía ngôi chùa, hành động bị coi là bất kính trong văn hóa Thái Lan, nơi bàn chân được xem là bộ phận thấp kém nhất trên cơ thể và không nên hướng về các địa điểm tôn giáo.

Trong phần chú thích, quản trị viên trang thừa nhận sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia, song đặt câu hỏi liệu các du khách có tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương trước khi đến tham quan hay không, đặc biệt khi lựa chọn nghỉ ngơi, tắm nắng ngay trước một ngôi chùa.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận chỉ trích, với phần lớn ý kiến cho rằng hành vi này là không phù hợp và du khách cần tôn trọng chuẩn mực văn hóa bản địa.

Hành vi tắm nắng trước một ngôi chùa khiến nhiều người dân Thái Lan phẫn nộ (Ảnh: Khaosod).

Quản trị viên trang, tự giới thiệu là “Admin Mana”, cho biết anh đã trực tiếp chứng kiến sự việc vào khoảng 13h ngày 5/1, khi đang di chuyển qua khu vực trung tâm Chiang Mai để giải quyết việc riêng.

Theo người này, hành vi của nhóm du khách là khó chấp nhận, nhất là tại một thành phố nổi tiếng với truyền thống văn hóa và tôn giáo lâu đời.

“Admin Mana” cho hay anh đã chụp lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội như một lời cảnh báo và nhắc nhở tới du khách nước ngoài, đồng thời gửi thông điệp tới các cơ quan chức năng, với mong muốn ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra tại các không gian công cộng trong tương lai.

Wat Ratchamonthian là một ngôi chùa Phật giáo nằm trong khu vực trung tâm lịch sử thành phố Chiang Mai. Ngôi chùa có quy mô không lớn, không quá nổi tiếng với du khách quốc tế, nhưng lại là địa điểm sinh hoạt tôn giáo quen thuộc của người dân địa phương.

Chùa Wat Ratchamonthian (Ảnh: BDA Trip).

Wat Ratchamonthian mang kiến trúc đặc trưng của Phật giáo miền Bắc Thái Lan, với không gian yên tĩnh, trang nghiêm. Khuôn viên chùa thường được người dân lui tới để lễ Phật, cầu an và tham gia các hoạt động tín ngưỡng vào những ngày rằm, lễ lớn.

Do nằm trong khu vực phố cổ, xung quanh là nhiều tuyến đường và không gian công cộng, Wat Ratchamonthian được xem là một phần của không gian văn hóa - tâm linh của Chiang Mai.