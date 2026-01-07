Điểm check-in "thách thức tử thần” du khách mê mẩn ở Hà Giang

Nhiều du khách khi tới tham quan đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, sông Nho Quế ở Hà Giang (cũ), nay thuộc xã Mèo Vạc, Tuyên Quang đều muốn tìm những góc chụp hình độc đáo để có thể ghi lại cảnh quan hùng vĩ của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Một trong những góc check-in (chụp ảnh) được những tín đồ đam mê xê dịch chia sẻ là góc chụp từ ngôi nhà nằm ở thôn Mã Pì Lèng B, xã Mèo Vạc. Du khách sẽ ngồi trên lan can của nhà dân bên đường nhìn ra phía xa là sông Nho Quế, hẻm Tu Sản và những dãy núi trùng điệp.

Góc chụp hình được nhiều tín đồ du lịch lựa chọn làm điểm check-in khi đến đèo Mã Pì Lèng (Ảnh: Diệp Hữu Đạt).

Góc chụp tạo cảm giác con người nhỏ bé trước thiên nhiên, bởi xung quanh không có hàng rào, khoảng không phía dưới như mênh mông vô tận. Nhiều người gọi đây là góc chụp hình “thách thức tử thần”, “góc chụp nguy hiểm”…

Thực tế, phần lan can này cách triền núi phía dưới khoảng 4-5m. Tuy nhiên, nếu sơ sẩy chân, du khách cũng có thể bị trượt ngã và gặp nguy hiểm.

Gần đây, địa điểm này đã có một diện mạo mới khi ngôi nhà ven sườn núi này đã được rào chắn cẩn thận tứ phía. Người chụp hình sẽ không thể ngồi buông chân nhìn xa xăm trước mây trời rộng lớn.

Nhiều người tỏ ra luyến tiếc vì không còn cơ hội chụp hình ở vị trí độc đáo này. Tuy nhiên, không ít du khách đồng tình cho rằng cần quây rào lại, vị trí chụp ảnh này quá nguy hiểm.

Khu vực này gần đây đã được quây rào để đảm bảo an toàn (Ảnh: Diệp Hữu Đạt).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc cho hay, đây là điểm chụp ảnh tự phát tại nhà riêng. Gia đình này không kinh doanh dịch vụ, để đảm bảo an toàn, gia đình đã dựng lan can xung quanh.

Anh Diệp Hữu Đạt, một nhiếp ảnh gia thường chụp hình du lịch tại các tỉnh miền núi phía Bắc cho biết, anh đã từng chụp hình tại ngôi nhà này.

Đây là phần lan can của nhà dân bên đường, một hướng dẫn viên khi đi ngang qua, quan sát thấy đẹp nên đã dẫn khách vào chụp hình.

Trước đây, để đến được địa điểm này chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Chủ nhân căn nhà ban ngày thường đi làm nên đóng kín cửa, khách muốn vào chụp ảnh phải đến chỗ họ làm, cách đó khoảng 200-300m để xin phép và thiện chí hơn có thể trả họ 10.000-30.000 đồng cho một lần vào nhà.

Sau đó, du khách phải trèo qua một bức tường, đi mon men ven lan can bê tông, rộng khoảng hơn 1m, không rào chắn. Vị trí du khách ngồi thường đọng nhiều rêu, trơn trượt nên cũng khá nguy hiểm.

Anh Đạt đồng tình với việc rào chắn lại ngôi nhà.

“Ngôi nhà bị rào chắn khiến nhiều người cảm thấy luyến tiếc. Tuy nhiên, Hà Giang có cảnh quan rất tuyệt vời, giơ máy lên là đã có ảnh đẹp. Vì vậy, du khách có thể lưu lại kỷ niệm ở những vị trí khác”, nhiếp ảnh gia này cho hay.

Tại khu vực Hà Giang cũ từng tồn tại điểm sống ảo mang tên "mỏm đá tử thần". Chính quyền đã phải thường xuyên tìm hiểu để đưa ra các giải pháp an toàn triệt để cho người dân và du khách.