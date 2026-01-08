Thung lũng "đẹp như phim cổ trang", điểm check-in vạn người mê

Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là thung lũng hoang sơ có nhiều hồ nước, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi cao sừng sững.

Thung lũng có tên gọi đặc biệt này rất ít người biết đến trước khi được xây dựng các công trình như: Đàn kính thiên, Đàn kính địa, Đàn kính nhân và các công trình khác phục vụ tín ngưỡng tâm linh và du lịch.

Lễ hội Đàn kính thiên được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Trong ngày lễ, tỉnh Ninh Bình tổ chức các nghi lễ tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng - người đã dẹp loạn 12 Sứ quân, lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt, lấy Hoa Lư là kinh đô. Tương truyền, điểm cao nhất ở Thung Ui xưa kia vua Đinh đã lập đàn kính thiên bố cáo trời đất xưng ngôi hoàng đế.

Những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình đã cho khôi phục lại các di tích ở Thung Ui nhằm phục vụ tín ngưỡng tâm linh và phát triển văn hóa, du lịch. Dù chưa chính thức mở cửa đón khách, thời gian gần đây Thung Ui trở nên nổi tiếng ở Ninh Bình, thu hút du khách từ khắp nơi đổ về.

Lý do lựa chọn Thung Ui khi đến Ninh Bình được nhiều người tiết lộ là do nơi đây có cảnh đẹp hiếm nơi nào ở Việt Nam có được. Cây xanh tốt, hồ nước mát lành, các công trình tâm linh có vẻ đẹp cuốn hút. Vì thế, nơi đây được ví là điểm đến "đẹp như phim cổ trang".

Khung cảnh ở Thung Ui gợi mở cho du khách các góc hình như trong những bộ phim cổ trang. Vì thế, nhiều bạn trẻ khi đến đây thường mang theo các bộ cổ phục để lưu lại những hình ảnh đẹp.

Thiếu nữ mặc cổ phục và tà áo dài truyền thống với khung hình "hiếm có khó tìm".

Thời điểm đẹp nhất đến Thung Ui ngắm cảnh là vào mùa thu. Lúc này, thời tiết đẹp, bầu trời cao trong xanh khiến khung cảnh trở nên thơ mộng.

Theo ban quản lý Thung Ui, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điểm du lịch mới này ở Ninh Bình sẽ mở cửa thường xuyên, dự báo đón lượng lớn du khách đổ về đây tham quan, ngắm cảnh.

Thung Ui cách chùa Bái Đính khoảng 2km, vì thế nơi đây được dự đoán là một trong những điểm đến "bùng nổ" du khách ở Ninh Bình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi sắc, có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du khách, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 19.403 nghìn lượt khách, tăng 26,6% so với năm trước và vượt 7,8% so với kế hoạch năm. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt 4.261 nghìn lượt khách, tăng 26,9%; số ngày khách lưu trú ước đạt 4.838 nghìn ngày khách, tăng 23,4%. Doanh thu du lịch cả năm đạt 21.238 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2024, vượt 18,0% so với kế hoạch năm.

Ảnh: Thanh Bình