Đà Nẵng khởi động Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF 2026

Chiều 7/1, UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan đã tổ chức họp báo cáo về kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026).

DIFF 2026 sẽ mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa - kiến trúc - du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.

Hình ảnh pháo hoa năm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chủ đề của 6 đêm thi sẽ đi theo mạch của một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi lần lượt là: Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).

Theo kế hoạch, DIFF 2026 sẽ có 10 đội tham dự, gồm: Đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam); Z21 Vina Pyrotech (Việt Nam); Công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật Jiangxi Yangfeng, Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display Co.,Ltd (Trung Quốc); Martarello Group S.R.L (Italia); Josef Steffes - Ollig Feuer Werk GMBH (Đức); Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha); Lux Factory POK 2.0 (Pháp); Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd (Nhật); Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Macau, Trung Quốc) và Skylighter Fireworks (Australia).

Đáng chú ý, DIFF 2026 sẽ chào đón 4 tân binh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và những màn trình diễn pháo hoa độc đáo, mãn nhãn cho khán giả.

Tương tự mùa thi 2025, DIFF 2026 sẽ diễn ra trong 6 đêm thi. Địa điểm bắn pháo hoa vẫn là khu vực cảng sông Hàn, với khán đài chính và sân khấu được bố trí tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn và sân khấu đã sử dụng tại các kỳ DIFF trước.

Với chủ đề "Những chân trời kết nối" (United Horizons), DIFF 2026 không chỉ hứa hẹn mang đến những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao hội tụ tinh hoa quốc tế, mà còn kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới đang mở rộng không gian phát triển, mở rộng tầm nhìn và kết nối mạnh mẽ hơn với khu vực và thế giới.

Trên bầu trời sông Hàn mùa hè này, ánh sáng pháo hoa sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần giao thoa, hội nhập và khát vọng vươn xa của Đà Nẵng, một điểm đến đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với bản sắc riêng và chân trời rộng mở.