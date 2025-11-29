Khởi động 3 dự án nghỉ dưỡng siêu du thuyền đẳng cấp thế giới tại Gia Lai

Ngày 28/11, UBND tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án du lịch lớn tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty cổ phần Arque Degi.

Ba dự án gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1, quy mô khoảng 225ha, tổng vốn gần 2.300); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2 quy mô gần 190ha, tổng vốn gần 2.700 tỷ đồng) và Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3 quy mô khoảng 160ha, vốn hơn 3.580 tỷ đồng).

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án nghỉ dưỡng siêu du thuyền đẳng cấp thế giới tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty cổ phần Arque Degi (Ảnh: Công Sơn).

Tiến độ thực hiện các dự án, giai đoạn 1 từ quý 2 năm nay đến quý 2/2028; giai đoạn 2 từ quý 3/2028 đến quý 2/2032.

Theo nhà đầu tư, tỉnh Gia Lai phù hợp để xây dựng khu kinh tế đặc biệt (SEz) tại khu vực Cát Tiến - Đề Gi, tạo môi trường sinh sống, làm việc cho giới siêu giàu có thu nhập ròng cực cao, các tỷ phú thế giới.

Nhà đầu tư sẽ xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng xa hoa đẳng cấp thế giới, như một điểm đến toàn cầu, với các dự án thành phần gồm: khách sạn và villas nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, khách sạn trên đồi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, làng nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, đảo tỷ phú…

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định chiến lược thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp, dịch vụ du lịch siêu du thuyền hạng sang của tỉnh.

Ảnh phối cảnh một trong những hạng mục thành phần của dự án (Ảnh: Trung tâm xúc tiến đầu tư Gia Lai).

Các dự án sẽ thu hút giới tỷ phú, chính trị gia, hoàng gia châu Âu, Trung Đông và nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến nghỉ dưỡng, đồng thời mở ra hướng phát triển đột phá, nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định nhưng phải linh hoạt, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Ông yêu cầu áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, tốt nhất. Mọi vướng mắc, từ thủ tục giải phóng mặt bằng, đất đai đến giấy phép xây dựng, phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần “vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn”. Tốc độ xử lý phải tính bằng giờ, không phải bằng ngày.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cam kết tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa cho các dự án này và mong muốn các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về quy mô và tiến độ đầu tư.

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần Arque Degi cũng ủng hộ người dân tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua.