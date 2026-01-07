Du khách thích thú chụp ảnh với băng giá trên đỉnh Fansipan

Fansipan lạnh -3 độ C, băng giá phủ trắng xóa

Rạng sáng ngày 7/1, nền nhiệt ở đỉnh Fansipan xuống thấp chỉ khoảng -3 độ C khiến băng giá xuất hiện dày đặc, phủ trắng cây cối, các công trình trên núi, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Lớp băng giá trắng xóa bao trùm lên "nóc nhà Đông Dương" cho thấy mức độ rét sâu của đợt không khí lạnh lần này, mang lại hình ảnh hiếm gặp, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân.

Du khách trải nghiệm băng giá ở Fansipan vào rạng sáng 7/1 (Ảnh: H.H.).

Trước đó theo ghi nhận của ban quản lý cáp treo, vào tháng 12/2025, khu vực đã ghi nhận tuyết rơi nhẹ.

Trong những ngày này, nhiều du khách có mặt tại đỉnh Fansipan và cột cờ Tổ quốc để tận mắt trải nghiệm cảnh tượng thiên nhiên là đặc sản riêng chỉ có vào mùa đông.

Lào Cai định vị du lịch băng tuyết, Sa Pa hướng tới trung tâm du lịch 4 mùa

Vài năm trở lại, cứ vào các dịp không khí lạnh tăng cường, đỉnh Fansipan ở Sa Pa lại xuất hiện băng giá, thậm chí có cả tuyết rơi, đặc biệt thu hút du khách tới trải nghiệm.

Trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung, Trưởng phòng quản lý phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, sản phẩm du lịch băng tuyết được xác định là một trong những sản phẩm đặc thù mang tính khác biệt và nằm trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh.

Băng giá phủ trắng khắp nơi (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

“Chúng tôi định hướng phát triển du lịch băng tuyết trở thành sản phẩm độc đáo của Lào Cai. Thời gian qua, Sa Pa đã tổ chức, phát triển đa dạng các sản phẩm gắn với băng tuyết, qua đó thu hút sự quan tâm của du khách và các nhà đầu tư lớn”, ông Trung nói.

Có thể thấy, mỗi dịp băng giá hay tuyết xuất hiện ở Sa Pa, lượng khách tiếp tục đổ dồn về khu vực Fansipan để trải nghiệm ngày càng đông. Đánh giá về lượng khách dịp này, ông Trung cho biết có nhiều tín hiệu đáng mừng. Năm nay con số có thể khả quan hơn những năm trước.

Ngoài ra, vị Trưởng phòng quản lý phát triển du lịch nhận định, năm nay hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tiếp tục được nâng cấp mạnh mẽ.

Lào Cai có nhiều cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao đạt chất lượng tốt. Điều này giúp kéo dài thời gian lưu trú, đặc biệt là với nhóm khách có mức chi tiêu cao. Đây cũng là định hướng mà du lịch Lào Cai đang theo đuổi.

Hiện Sa Pa không chỉ là điểm đến của du khách vào mùa lễ hội mùa đông với băng giá, tuyết, còn định hướng trở thành trung tâm du lịch 4 mùa. Trong đó, vào mỗi mùa, Sa Pa lại xây dựng các sản phẩm và lễ hội đặc thù riêng.