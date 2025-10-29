Chủ nhà nghỉ ở Huế đầu tư 1 tỷ đồng vừa mở một tháng, mất trắng vì mưa lũ

Trong những ngày qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng thành phố Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khi trận mưa lũ lịch sử bủa vây nhiều tỉnh thành miền Trung, anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi), chủ một homestay nằm trên đường Bà Triệu thuộc phường Xuân Phú, thành phố Huế, bất lực nhìn toàn bộ cơ ngơi chìm nghỉm trong dòng nước dữ.

"Chỉ sau 2 tiếng, nước dâng cao bất thường, trôi sạch tầng một"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào sáng 29/10, anh Huy cho biết, homestay là toàn bộ cơ nghiệp của anh chung với một người bạn. Trận mưa lũ đã cuốn sạch những gì họ có, cả hai hiện trắng tay kèm thêm những khoản nợ.

Nước dâng cao nhanh chóng chỉ sau 2 tiếng (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Huy cùng bạn vay mượn ngân hàng và người thân, rút sạch số tiền tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đồng, gây dựng một homestay nhỏ vào tháng 4. Nhà nghỉ vừa đi vào hoạt động khoảng một tháng, thiên tai bất ngờ ập tới.

"Chúng tôi mới khai trương chưa lâu, đón những lượt khách đầu tiên thì nước lũ ập tới. Tầng một hư hại hoàn toàn, từ giường tủ, nệm, ghế sofa cho tới các thiết bị nội thất đều bị ngập. Chỉ còn duy nhất chiếc tủ lạnh kịp chuyển lên tầng 2", anh Huy ngậm ngùi.

Trước đó, khi nghe thông tin từ báo đài, Huy và bạn dành riêng một ngày để thu dọn đồ, bê đồ đạc đặt lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra ngoài tầm dự đoán.

Khoảng 7h ngày 27/10, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về xối xả. Chỉ sau 2 tiếng, nước dâng cao bất thường. Ở ngoài đường, nước ngập quá đầu người còn ở trong nhà có thời điểm dâng cao tới 1,5m.

Sống ở Huế hơn 20 năm, chưa bao giờ anh chứng kiến trận mưa lũ lớn như vậy. Không chỉ thiệt hại tài sản, homestay còn hoàn tiền đặt phòng của khách do nhiều người hủy phòng vì mưa lũ.

Hình ảnh trước khi mưa lũ tràn tới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Giờ chúng tôi cũng trắng tay. Số vốn đầu tư ban đầu quá nửa là tiền vay mượn", chàng trai 22 tuổi ngậm ngùi.

Xốc lại tinh thần, gây dựng từ đầu

Trong những ngày mưa lũ, khu vực nơi anh Huy sinh sống bị mất điện, sóng điện thoại, nhưng may mắn vẫn còn nước sinh hoạt. Sáng 29/10, điện và mạng Internet hiện đã trở lại bình thường. Thời điểm này, nước bắt đầu rút nên tất cả cùng xốc lại tinh thần để dọn dẹp.

Sau đợt thiên tai, anh đang cố vay mượn thêm để sửa chữa, phục hồi hoạt động của homestay. Dù chịu thiệt hại nặng, chàng trai trẻ vẫn giữ tinh thần lạc quan, coi đây là bài học lớn.

Huế ghi nhận lượng mưa lịch sử trong những ngày qua (Ảnh: Vi Thảo).

"Những lần tới khi biết có cảnh báo mưa lũ, chúng tôi cần chuẩn bị kỹ càng hơn, không xảy ra tình trạng bị động như lần này", anh nói.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia về dự báo thời tiết, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, lượng mưa trong ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã tương đương với lượng mưa trung bình trong 2 năm cộng lại tại Ninh Thuận (cũ, nay thuộc Khánh Hòa), cho thấy thành phố Huế phải hứng chịu một lượng mưa lớn khủng khiếp.

Cụ thể, ngày 27/10, đỉnh Bạch Mã, lượng mưa đo được lên đến 1.700mm, thị trấn Khe Tre lượng mưa đo được hơn 1.200mm.

Mưa đặc biệt lớn tại khu vực đầu nguồn đã khiến nước ồ ạt đổ về các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn.

Các hồ chứa thủy điện xả lũ, kết hợp với mưa kéo dài ở hạ du khiến mực nước các sông qua thành phố Huế dâng lên nhanh chóng. Toàn bộ các tuyến đường trung tâm thành phố Huế chìm trong biển nước. Có khu vực thấp trũng, nước lũ dâng cao ngang mái nhà dân.

Lực lượng quân đội, công an, cán bộ được huy động khẩn trương trực chiến tại các điểm nóng, hỗ trợ nhân dân tối đa. Tuy nhiên, nước lũ lên quá nhanh khiến nhân dân vẫn không kịp trở tay.

Huế đã dừng đón khách tại một số điểm di tích vì mưa lũ. Các điểm đến sẽ mở cửa lại khi thời tiết ổn định, đảm bảo điều kiện an toàn cho du khách và di tích.