Áp lực nghề hướng dẫn viên di tích: Sai sót là điều khó tránh

Hướng dẫn viên luôn đối mặt với nhiều áp lực

Sau sự cố liên quan đến chị T.T.P. - hướng dẫn viên thuyết minh sai lệch lịch sử, những ngày qua, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, Thanh Hóa) vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái.

Theo các hướng dẫn viên tại đây, từ khi xảy ra sự việc, những người làm công tác thuyết minh tại di tích càng cảm thấy lo lắng, bất an.

Du khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ngày đầu năm mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Chị Lê Thị Loan, hướng dẫn viên có 16 năm công tác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết nhiều đồng nghiệp trong nghề không khỏi áp lực. “Hôm nay là chị P., ngày mai có thể là chúng tôi. Nghề hướng dẫn viên vốn rất áp lực, khó tránh khỏi những sai sót”, chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, hướng dẫn viên phải đối mặt với nhiều áp lực cùng lúc, từ yêu cầu kiến thức lịch sử sâu rộng đến quỹ thời gian thuyết minh hạn hẹp.

“Đứng trước đông người, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lịch sử, áp lực rất lớn. Trong quá trình truyền tải thông tin, đôi khi có thể nói vấp, nói lặp hoặc nhầm mốc thời gian. Khi phát hiện sai, điều quan trọng phải xin lỗi, kịp thời đính chính cho du khách”, chị Loan nói.

Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, Tết, nhiều hướng dẫn viên phải làm việc xuyên trưa, không có thời gian nghỉ ngơi.

“Đối tượng khách tham quan rất đa dạng, từ học sinh, người dân đến các đoàn chuyên gia, nhà nghiên cứu. Trong khoảng thời gian thuyết minh chỉ hơn một tiếng, việc phải truyền tải lượng lớn thông tin khiến nguy cơ xảy ra sai sót là điều khó tránh”, chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, nghề hướng dẫn viên giống như “làm dâu trăm họ”. Ngoài việc trau dồi kiến thức để phục vụ du khách, hướng dẫn viên còn phải linh hoạt trong giao tiếp và đôi khi học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích từ chính du khách.

Nhiều hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh kiêm luôn công việc lái xe điện chở khách tham quan (Ảnh: Thanh Tùng).

Nữ hướng dẫn viên cũng cho biết ngoài áp lực về thời gian, vào những đợt cao điểm, có ngày chị phải dẫn 6-7 đoàn khách, việc vừa lái xe điện vừa thuyết minh cũng tạo thêm áp lực không nhỏ.

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Thức, người có 13 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên cho rằng sau sự cố vừa qua, những người trong nghề càng phải thận trọng hơn.

“Hướng dẫn viên không chỉ cần nói hay mà còn phải nói đúng, nói chuẩn. Chúng tôi gần như không có giờ giấc cố định. Dù thời tiết nắng nóng, mưa gió, thậm chí bão, chỉ cần có khách là lên đường phục vụ”, chị Thức nói.

Dù công việc nhiều khó khăn, áp lực, mức lương của các hướng dẫn viên tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh hiện chỉ 6-7 triệu đồng/tháng.

Cần có sự thông cảm, sẻ chia

Tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, ông Lê Quý Vị (du khách tỉnh Hưng Yên) cho rằng nghề hướng dẫn viên rất vất vả, đặc biệt khi phải phục vụ các đoàn khách đông. Ông cho rằng cần hạn chế việc phản ánh hay đưa các sai sót của hướng dẫn viên lên mạng xã hội.

“Nếu hướng dẫn viên xảy ra sai sót, mọi người nên thông cảm, góp ý trực tiếp hoặc phản ánh với ban quản lý để kịp thời chỉnh sửa, không nên đưa lên mạng xã hội”, ông Vị chia sẻ.

Theo ông Vị, không ai có thể đúng tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Việc lan truyền các clip về những sai sót nhỏ có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của các di tích lịch sử quốc gia.

Chị Thức cho biết nghề hướng dẫn viên luôn đối diện với nhiều áp lực (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cho biết hiện ban có 4 hướng dẫn viên, mỗi năm đón hơn 300.000 lượt khách. Vào những ngày cao điểm, mỗi hướng dẫn viên phải thuyết minh cho hàng trăm du khách.

“Áp lực rất lớn, nhất là khi tiếp các đoàn nghiên cứu lịch sử, khách có chuyên môn cao, thường đặt ra nhiều câu hỏi rộng, chuyên sâu, thậm chí vượt ngoài phạm vi nội dung thuyết minh thông thường. Vì vậy, hướng dẫn viên cần phải tìm hiểu kỹ các dữ kiện lịch sử”, bà Tuyết chia sẻ.

Từ vụ việc vừa qua, bà Tuyết cho biết Ban tiếp tục chấn chỉnh công tác thuyết minh, yêu cầu đội ngũ hướng dẫn viên thường xuyên cập nhật kiến thức lịch sử chính thống, đặc biệt là các nội dung liên quan đến triều Lê và các triều đại trong lịch sử dân tộc.

Trước đó, một clip ghi lại lời thuyết minh của chị P. tại chính điện Lam Kinh, trong đó có nhắc đến triều đại Tây Sơn với cách diễn đạt gây tranh cãi, đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau đó, Ban quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chị P. viết bản tường trình và tạm dừng công tác thuyết minh.

Trong bản tường trình, chị P. giải thích rằng do thiếu tập trung và áp lực muốn truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn, chị đã nói vấp, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc về mặt ngôn từ.

Chị P. khẳng định đây chỉ là lỗi diễn đạt, không phải quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn. Nữ hướng dẫn viên cũng gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong công việc.