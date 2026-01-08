Chi tiền triệu thuê "trai 6 múi" phục vụ: Trào lưu nhiều tranh cãi

Trào lưu bế khách trượt tuyết gây chú ý tại Trung Quốc

Cuối năm 2025, dịch vụ huấn luyện viên bế khách trượt tuyết trong các gói trải nghiệm sinh nhật bắt đầu xuất hiện tại một số khu nghỉ dưỡng ở Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo South China Morning Post, tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, một phụ nữ tên Zhao (26 tuổi, sống tại Thẩm Dương) đã chi hơn 5.000 tệ (khoảng 19 triệu đồng) cho gói sinh nhật đặc biệt.

Trong gói dịch vụ này, Zhao được một huấn luyện viên trượt tuyết bế trọn trên tay, cùng lướt xuống dốc giữa tiếng reo hò, khói màu, bóng bay và bánh sinh nhật được chuẩn bị sẵn.

Các huấn luyện viên bế du khách trượt tuyết tại Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Khoảnh khắc này được ghi lại như một thước phim điện ảnh trên nền tuyết trắng và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

“Tôi muốn có một trải nghiệm vừa lạ vừa vui, cảm giác được chăm sóc trọn vẹn trong ngày quan trọng của mình”, Zhao chia sẻ.

Theo giới thiệu từ khu du lịch, dịch vụ bế trượt tuyết nhắm tới nhóm khách nữ trong độ tuổi 20-35, cũng như phụ nữ trung niên muốn tìm kiếm trải nghiệm mới lạ trong các dịp sinh nhật, kỷ niệm.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, hình thức này giúp những người không biết trượt tuyết vẫn có thể cảm nhận được tốc độ, gió lạnh và không khí sôi động trên đường trượt. Các huấn luyện viên tham gia đều được khẳng định có chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm và thể lực phù hợp.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người lo ngại về yếu tố an toàn khi huấn luyện viên phải bế khách trượt xuống dốc trong điều kiện đường trơn trượt, đông người, tiềm ẩn nguy cơ va chạm hoặc mất thăng bằng.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc cơ thể trực tiếp giữa huấn luyện viên và khách hàng cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới phù hợp trong dịch vụ thể thao nếu thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm và xử lý rủi ro.

Trào lưu cũ dưới nhiều hình thức mới

Trước dịch vụ bế khách trượt tuyết, Trung Quốc từng nhiều lần chứng kiến các dịch vụ dựa trên thể lực và hình thể nam giới.

Tháng 3/2025, dịch vụ bạn đồng hành leo núi tại Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông) bùng nổ khi nhiều du khách, đặc biệt là phụ nữ trẻ, sẵn sàng chi tiền thuê những chàng trai khỏe mạnh cùng chinh phục hành trình hơn 6.000 bậc đá.

Dịch vụ "trai 6 múi" khiêng du khách lên núi (Ảnh: Chụp màn hình).

Những bạn đồng hành này không chỉ mang vác đồ đạc, động viên tinh thần mà còn bế, cõng khi du khách kiệt sức. Truyền thông địa phương từng cho rằng mức thu nhập từ công việc này có thể lên tới hơn 300.000 tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) mỗi năm, dù con số này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trên thực tế, nhiều người trong nghề cho biết mức thu nhập 15.000-20.000 tệ (56-75 triệu đồng) mỗi tháng là khả thi, đổi lại là cường độ lao động rất cao và nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Trước đó, vào năm 2024, hình ảnh các chàng trai có thân hình vạm vỡ khiêng kiệu cho du khách tại núi Tam Thanh Sơn (Giang Tây) cũng gây sốt mạng xã hội. Công việc này vốn phổ biến tại các điểm du lịch núi cao và thường do sinh viên thể thao đảm nhiệm.

Tuy nhiên, việc cởi trần để khoe hình thể đã bất ngờ biến một nghề quen thuộc thành hiện tượng hút sự chú ý, đặc biệt từ nhóm nữ du khách trung niên.

Không chỉ giới hạn trong du lịch hay thể thao, hình ảnh những chàng trai cơ bắp còn được đưa vào lĩnh vực ăn uống, dịch vụ như một cách tiếp thị gây tò mò.

Nhà hàng sushi vực dậy giữa giai đoạn khó khăn nhờ dịch vụ "lực sĩ giao hàng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, một nhà hàng sushi lâu đời tại tỉnh Aichi (Nhật Bản) đã triển khai dịch vụ “lực sĩ giao hàng” với các shipper cởi trần, đeo khẩu trang và tạo dáng chụp ảnh cùng khách. Ý tưởng này giúp nhà hàng vượt qua giai đoạn khó khăn khi lượng đơn và doanh thu tăng mạnh.

Cùng thời điểm, tại Thái Lan, một vựa sầu riêng thuê các huấn luyện viên thể hình thất nghiệp vì dịch Covid-19 để giao hàng, vừa tạo việc làm, vừa thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Dịch vụ những chàng trai cơ bắp dọn nhà tại Singapore (Ảnh: Shin Min Daily News).

Năm 2021, Singapore tiếp tục gây xôn xao với dịch vụ vệ sinh "Hunky Man" - nơi các chàng trai cởi trần đến dọn dẹp nhà cửa, kéo theo nhiều tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo tiếp thị và yếu tố phản cảm.

Việt Nam: Trào lưu nhiều lần gây tranh cãi

Tại Việt Nam, các dịch vụ gắn với hình ảnh “trai 6 múi” cũng không ít lần gây chú ý rồi nhanh chóng lắng xuống. Năm 2017, một nhà hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) từng tạo cơn sốt khi tung clip quảng bá món mới với sự xuất hiện của dàn nhân viên nam cởi trần, khoe cơ bắp.

"Trai 6 múi" xuất hiện trong tiệm làm tóc gây sốt hồi năm 2017 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh lan truyền mạnh mẽ khiến nhiều người tìm đến với kỳ vọng được tận mắt chứng kiến, song thực tế những nhân vật trong clip chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn tại sự kiện ra mắt riêng, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau đó, một tiệm tóc tại quận Cầu Giấy cũ (nay được sắp xếp thành các phường mới) tiếp tục gây xôn xao khi mời các chàng trai cơ bắp tham gia gội đầu, sấy tóc trong video quảng bá.

Các đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, song nhiều khách hàng cho biết đây là hoạt động mang tính sự kiện, không phải dịch vụ thường xuyên. Không ít người thừa nhận tò mò và muốn thử, nhưng cũng bày tỏ cảm giác ngại ngần, thậm chí phản cảm khi cân nhắc kỹ hơn.

Đến năm 2024, một quán ăn tại Cần Thơ lại trở thành tâm điểm khi giới thiệu dàn nhân viên nam cởi trần phục vụ món nướng vào cuối tuần. Đại diện quán khẳng định vẫn đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời thừa nhận mô hình này giúp quán tăng đáng kể độ nhận diện thương hiệu.

Thuê dàn mỹ nam 6 múi phục vụ, quán ăn ở Cần Thơ hút khách nườm nượp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các dịch vụ gắn với hình ảnh “trai 6 múi” vì thế liên tục xuất hiện rồi lắng xuống, để rồi quay trở lại dưới những hình thức mới. Với người ủng hộ, đây là cách tiếp cận sáng tạo, đánh trúng nhu cầu trải nghiệm và cảm xúc.

Với người phản đối, ranh giới giữa dịch vụ và yếu tố phản cảm, giữa giải trí và an toàn, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.

Dẫu vậy, trong thời đại mạng xã hội và “kinh tế cảm xúc”, chỉ cần đủ mới lạ và chạm đúng tâm lý công chúng, những mô hình tưởng chừng nhất thời ấy vẫn luôn có cơ hội gây sốt trở lại - theo cách này hay cách khác.