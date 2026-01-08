Đi đâu để có thể săn tuyết tại Việt Nam?

Điểm săn tuyết nổi tiếng nhất Việt Nam

Sa Pa (Lào Cai) từ lâu được xem là “thủ phủ săn tuyết” của Việt Nam. Nằm ở độ cao trung bình 1.500-1.650m so với mực nước biển, khu vực này thường xuyên chịu tác động trực tiếp của các đợt không khí lạnh tăng cường vào mùa đông.

Trong nhiều năm qua, Sa Pa không ít lần ghi nhận tuyết rơi dày, phủ trắng mái nhà, ruộng bậc thang và các tuyến phố. Mỗi khi tuyết xuất hiện, nơi này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo du khách trong nước lẫn sự quan tâm của truyền thông quốc tế, nhờ khung cảnh hiếm thấy ở một quốc gia nhiệt đới.

Cành cây bám đầy băng tuyết do nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C tại Sa Pa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, du lịch băng tuyết được xác định là một trong những sản phẩm đặc thù, nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.

Trong đó, với độ cao 3.143m, Fansipan được xem là khu vực có khả năng xuất hiện tuyết và băng giá cao nhất Việt Nam. Khi không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ trên đỉnh có thể hạ xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện để tuyết rơi, bao phủ nhiều khu vực núi rừng.

Hình ảnh đỉnh núi cao nhất Đông Dương, từ tuyến cáp treo, mái chùa đến thảm thực vật phủ trắng tuyết được ví như “mùa đông châu Âu” giữa lòng Đông Nam Á.

Du khách trải nghiệm băng giá ở Fansipan vào rạng sáng 7/1 (Ảnh: H.H.).

Theo ghi nhận của ban quản lý cáp treo, khu vực đỉnh Fansipan từng xuất hiện tuyết rơi nhẹ vào tháng 12/2025. Những ngày qua, nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh núi và cột cờ Tổ quốc để tận mắt trải nghiệm hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi này.

Những điểm có khả năng xuất hiện tuyết, băng giá khi rét đậm

Ngoài Sa Pa, một số khu vực núi cao phía Bắc cũng có thể ghi nhận tuyết rơi hoặc băng giá trong các đợt rét đậm, song tần suất và mức độ thấp hơn.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là một trong số ít địa điểm từng nhiều lần ghi nhận tuyết rơi chính thức. Nằm ở độ cao trên 1.000m và đón gió lạnh trực diện từ phương Bắc, khu vực này thường xuất hiện băng giá, cây cối phủ trắng trong những năm rét kỷ lục.

Y Tý (Lào Cai), với độ cao khoảng 2.000m, chủ yếu xuất hiện băng giá, sương muối và đôi khi có mưa tuyết nhẹ. Tuyết không dày và không ổn định, nhưng khung cảnh ruộng bậc thang phủ băng giữa biển mây ở đây vẫn đủ sức hấp dẫn du khách yêu khám phá.

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ ở đỉnh Lảo Thẩn (Ảnh: Mạnh Linh).

Thời điểm này năm ngoái, đỉnh Lảo Thẩn ở khu vực Y Tý từng ghi nhận băng tuyết bám dày trên cành cây, thu hút đông du khách trekking lên núi chiêm ngưỡng.

Tà Xùa (Sơn La) nằm trên độ cao hơn 2.800m, hiếm khi có tuyết rơi, song trong các đợt lạnh cực mạnh vẫn có thể xuất hiện băng giá, sương muối trên “sống lưng khủng long”, tạo nên khung cảnh mùa đông khác biệt.

Cao nguyên đá Đồng Văn và Mèo Vạc (Tuyên Quang) chủ yếu ghi nhận băng giá, sương muối. Một số thời điểm hiếm hoi có mưa tuyết lất phất, nhưng không đọng dày. Dù vậy, hình ảnh núi đá tai mèo và bản làng phủ băng trắng vẫn mang đến trải nghiệm mùa đông đặc trưng của vùng địa đầu Tổ quốc.

Lưu ý an toàn cho du khách khi săn tuyết vùng cao

Tuyết rơi và băng giá ở Việt Nam là hiện tượng hiếm, phụ thuộc lớn vào cường độ và thời gian duy trì của không khí lạnh. Du khách nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để lựa chọn thời điểm di chuyển phù hợp, tránh đi lại khi điều kiện quá khắc nghiệt.

Du khách săn tuyết cần thận trọng trong di chuyển để đảm bảo an toàn (Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển).

Tại các khu vực núi cao, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm thường xuống rất thấp, kèm theo sương muối, băng giá khiến đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm, giày có độ bám tốt và hạn chế di chuyển khi trời tối.

Băng tuyết cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại các tuyến đèo, dốc. Việc tự lái xe lên vùng cao cần được cân nhắc kỹ, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và sẵn sàng điều chỉnh lịch trình khi thời tiết xấu.

Bên cạnh đó, du khách nên tôn trọng đời sống người dân bản địa, giữ gìn vệ sinh môi trường trong bối cảnh mùa đông là thời điểm sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng cao gặp nhiều khó khăn.