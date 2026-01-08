Quán nem nướng Nha Trang ở Mỹ bán 1.400 chiếc mỗi ngày, khách đông đột biến

Quán "Nem nướng Nha Trang" khai trương lặng lẽ từ tháng 4 năm ngoái tại khu Little Saigon (thành phố San Jose, Mỹ). Nơi đây được cho là nhà hàng duy nhất ở khu vực chuyên bán nem nướng đặc sản của thành phố biển Nha Trang.

Chỉ trong vòng một tháng gần đây, lượng khách tăng vọt vào dịp cuối tuần. Quán bán tới 1.400 cuốn nem mỗi ngày khiến thời gian chờ đợi của khách có thể kéo dài hơn một tiếng.

Không gian của quán khá gọn gàng (Ảnh: San Francisco).

Hàng ngày, bà Molly Tran lại đặt một bếp than hoa ngay bên ngoài nhà hàng để bán nem nướng - món đặc sản vùng quê Nha Trang nơi bà sinh ra. Phần nem nướng có giá 10 USD (260.000 đồng) gồm một cây nem to được nướng xém cạnh, lẫn mùi tỏi rõ nét.

Nem nướng kèm theo dưa leo được cuốn chặt bên ngoài là bánh tráng. Món ăn được dùng kèm nước sốt màu cam nấu từ thịt heo băm với dầu điều tạo vị mặn ngọt hài hòa.

Vài tháng trở lại, bà Molly Tran bất ngờ thấy khách đông nườm nượp, trong đó khoảng 40% là khách Việt, còn lại là người nước ngoài. Nhiều người tới đây thưởng thức và ghi hình lên mạng xã hội là yếu tố giúp quán bùng nổ về lượng khách.

Chia sẻ về món ăn của quán, bà Tran tiết lộ, năm 1990, bà định cư tại thành phố Stockton (bang California). 7 năm sau, bà mới có dịp gặp lại cha mẹ ở Nha Trang khi trở về Việt Nam.

Nem nướng trên bếp than hoa được chủ quán đặt ngoài trời (Ảnh: San Francisco).

Trong chuyến về quê đầu tiên ấy, mẹ bà đưa bà đi ăn nem nướng ở một gánh hàng rong - nơi gắn liền với tuổi thơ. Những lần sau trở lại Việt Nam, việc ăn nem nướng trở thành một thói quen.

Cuối cùng, chính người bán hàng rong ấy đã truyền lại cách làm nem, để bà có thể chia sẻ món ăn với bạn bè, gia đình tại Mỹ.

Ban đầu, động lực mở quán của bà Tran chỉ đơn giản là tạo việc làm cho con trai. Trước khi quán ăn này mở cửa, kinh nghiệm duy nhất của anh Jack Lam, con trai bà Molly Tran là mở một nhà hàng có tên "Bò né Phú Yên". Đây là một nhà hàng Việt từng lọt Top 100 nhà hàng ngon nhất nước Mỹ.

Tại quán mới, bà Tran trực tiếp đứng bếp, còn anh Jack Lam phụ trách quản lý nhằm đảm bảo chất lượng món ăn ổn định và vận hành hiệu quả.

“Mỗi món đều tốn rất nhiều công sức. Khi nem nướng quá đông khách, việc cân bằng mọi thứ không hề dễ”, anh nói.

Ngoài ra, quán còn có thêm món xiên bò kiểu Lào giá 260.000 đồng/suất và gỏi đu đủ giá 13 USD (340.000 đồng).

Bà Tran tiết lộ đã học cách nấu 2 món ăn này từ một người bán hàng rong khác tại công viên Angel Cruz ở Stockton. Đây là nơi bà thường lui tới mỗi tuần khi còn là học sinh. Bà chưa từng nghĩ tới việc mở nhà hàng mà chỉ đơn giản muốn học cách nấu nướng để phục vụ chồng con.

Thời gian qua, lượng khách tới quán tăng đột biến với 60% là khách nước ngoài (Ảnh: San Francisco).

Những xiên bò đỏ rực dậy mùi sả và khói than, được làm từ phần thịt vai bò, nổi tiếng với vị đậm và độ dai vừa phải. Món ăn thường hết sạch khá sớm trước khi quán đóng cửa.

Gỏi đu đủ cũng theo phong cách Lào với bí quyết là hỗn hợp mắm cua, mắm cá và mắm tôm, tạo mùi vị đậm và mạnh. Gỏi có ba mức cay gồm cay ít, cay vừa và cay mạnh. Đây là mức cay nhất khiến người ăn thấy "nóng rực hai tai".

Không gian quán gồm phòng ăn nhỏ 16 chỗ và khu VIP dành cho khách muốn ngồi riêng tư.

Thời gian tới, thực đơn có thể mở rộng thêm bò né, bánh mì xíu mại, bánh hỏi ăn kèm chả và các loại nem tự cuốn. Quán cũng lên kế hoạch bán các khay cuốn “tự làm” để khách ăn tại chỗ hoặc mang về.