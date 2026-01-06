Khách Mỹ ăn món "tráng miệng ngon nhất thế giới" ở TPHCM, giá 20.000 đồng

Mới đây trong hành trình khám phá các quán ăn lâu đời ở TPHCM, anh Brandon Hurley, 38 tuổi, du khách người Mỹ (còn được biết tới với tên gọi Phúc Mập) đã có những trải nghiệm đáng nhớ.

Các địa điểm được anh Hurley lựa chọn là những quán có tuổi đời hàng chục năm. Trong đó bao gồm quán phở Cao Vân ở Mạc Đĩnh Chi, bánh cuốn Hải Nam ở Cao Thắng và chuối nếp nướng nằm trên đường Võ Văn Tần.

Với những món ăn thưởng thức dịp này, anh Hurley dành nhiều lời khen ngợi. Trong đó, anh ấn tượng với món chuối nếp nướng và khẳng định đây là "món tráng miệng ngon nhất thế giới".

Tại TPHCM, món chuối nếp nướng là món ăn đường phố rất phổ biến. Nguyên liệu cũng dễ kiếm, gồm những trái chuối sứ chín được lột vỏ, bọc bên ngoài lớp nếp rồi nướng lên, ăn kèm nước cốt dừa.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế mỗi quán lại có phương pháp chế biến riêng, trong đó linh hồn món ăn chính là nước cốt dừa béo ngậy. Nếm thử một miếng chuối nếp đầu tiên hòa cùng phần cốt dừa thơm ngậy, anh Hurley gật gù thừa nhận: "Tôi hiểu lý do vì sao rất nhiều hướng dẫn viên đưa đoàn khách du lịch tới đây".

Món chuối nếp nướng rất phổ biến ở TPHCM (Ảnh: Ai Bee).

Theo vị khách người Mỹ, một quán ăn với hơn 20 năm kinh nghiệm, chắc chắn họ đã hoàn thiện món ăn của mình với công thức chế biến chuẩn chỉnh gần như tuyệt đối.

Quán bánh chuối nướng nơi du khách người Mỹ nhắc tới nằm ở đầu một con hẻm trên đường Võ Văn Tần, từ lâu trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Quán mở cửa từ 7h sáng và luôn trong tình trạng đông khách.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ quán cho biết, tới nay quán đã kinh doanh hơn 20 năm. Ban đầu, quán chỉ là một sạp hàng nhỏ nằm ở vỉa hè, nay có cơ sở rộng rãi hơn để kinh doanh.

Bà Mai chủ quán tiết lộ, những trái chuối sứ được lựa chọn vừa độ chín tới, tuyển chọn từ miền Tây. Nếp được trộn với dừa nạo, tạo độ béo vừa phải và không dính lá, sau đó nấu lên thành xôi.

Nhân viên hầu hết đều là người nhà của chủ quán (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau khi xôi được xới ra, bọc xung quanh trái chuối. Tiếp đó, chủ tiệm sẽ quấn thêm lớp lá chuối xanh mướt bên ngoài rồi mới mang đi nướng. Nhờ có lớp lá chuối bọc ngoài, bánh không bị két và người nướng cũng tiện theo dõi để biết lúc nào bánh chín.

Khi lá chuối cháy xém, vỏ xôi giòn vàng dậy mùi thơm cũng là lúc món bánh hoàn thành. Chủ quán cho rằng, chuối nếp nướng sẽ mất đi nửa độ ngon nếu không ăn cùng nước cốt dừa và chút muối đậu phộng.

Nước cốt dừa được nấu chung với bột gạo và lá dứa vừa thơm vừa béo, chỉ có thể để được khoảng 6 tiếng trong điều kiện bình thường.

Hiện món chuối nướng được bán giá từ 20.000 đồng/phần. Chuối nếp nướng, chuối hấp giá 22.000 đồng/phần. Do quán không có chỗ ngồi, khách phải mua mang về hoặc đứng trên vỉa hè để thưởng thức luôn cho nóng hổi. Đây cũng là điểm trừ nhỏ của quán.

Được biết vào tháng 3/2023, món chuối nếp nướng được hãng tin CNN nhắc tới trong danh sách "Những món tráng miệng ngon nhất thế giới".

Bình chọn này nằm trong chương trình Culinary Journeys (tạm dịch: Hành trình ẩm thực), được phát sóng hàng tháng trên kênh CNN International.

"Món ăn giòn, nóng hổi và thơm, ngon nhất khi thưởng thức cùng nước cốt dừa, đậu phộng rang. Đây là thứ nhất định phải thử khi đến Việt Nam", tờ báo nổi tiếng của Mỹ giới thiệu.