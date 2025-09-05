Các điểm check-in không thể bỏ lỡ tại triển lãm "Thành tựu đất nước"

Từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mở cửa miễn phí, đón nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm quy tụ hàng trăm gian trưng bày đến từ các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tái hiện một cách sinh động chặng đường lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội của đất nước.

Không chỉ là nơi để người dân tìm hiểu, chiêm ngưỡng những dấu ấn phát triển của Việt Nam, sự kiện còn được thiết kế hiện đại, nhiều không gian mở, tạo thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật - giải trí hấp dẫn trong dịp lễ Quốc khánh và sau đó.

Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu, triển lãm còn mang đến cho du khách nhiều không gian check-in chụp ảnh ấn tượng: Từ khu vực tái hiện lịch sử, các mô hình công trình tiêu biểu, khu trưng bày ứng dụng công nghệ số, cho đến những góc nghệ thuật, tiểu cảnh mang màu sắc truyền thống kết hợp hiện đại.

Đây chính là những điểm nhấn thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình và khách du lịch quốc tế. Bạn có thể tham khảo một số góc check-in ấn tượng để mang về cho mình một bức ảnh đẹp khi đến triển lãm.

Ngay sảnh chính của triển lãm, ban tổ chức đã dựng nhiều mô hình tái hiện những dấu ấn lịch sử quan trọng như Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Du khách có thể ghi lại những bức ảnh đẹp bên cạnh những cột mốc chói lọi trong hành trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Không gian bên trong Nhà Kim Quy được bố trí với nhiều góc check-in ấn tượng, nổi bật là các biểu ngữ, khẩu hiệu, tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn để người dân và du khách tham quan, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Bức tường in dòng chữ “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm” trở thành điểm check-in được nhiều người yêu thích. Để có được một bức ảnh tại đây, bạn có thể cần chờ đợi một chút vì luôn có đông du khách xếp hàng chụp hình.

Nếu muốn vừa có những bức ảnh đẹp, vừa được trải nghiệm cảm giác làm diễn viên, bạn có thể ghé khu vực Phim trường số Việt Nam. Tại đây, du khách sẽ được hoá thân vào các vai diễn quen thuộc mà trước nay chỉ thấy trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài ra, du khách còn được đội ngũ phim trường hỗ trợ trải nghiệm quay video 360 độ và nhận sản phẩm ngay sau khi bước xuống sân khấu.

Sau khi tham quan đủ các không gian trong Nhà Kim Quy, bạn có thể di chuyển ra khu vực sân phía ngoài. Tại đây, hình ảnh lá cờ Tổ quốc được dựng từ những thanh gỗ, nổi bật ngay giữa khoảng sân trưng bày khí tài, hứa hẹn mang đến cho du khách những bức ảnh check-in ấn tượng.

Tại khu vực này, du khách có thể thoải mái chụp ảnh cùng nhiều khí tài quân sự của Việt Nam được trưng bày.

Đừng bỏ lỡ chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, từng được Chính phủ Liên Xô trao tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ việc đưa đón Bác cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm kháng chiến.

Các cặp đôi còn có thể trải nghiệm chụp ảnh qua màn hình lớn trước khu vực trưng bày của 12 ngành văn hóa giải trí. Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ trình chiếu hình ảnh, đồng thời quay phim và ghi lại khoảnh khắc cho bạn. Việc của bạn chỉ là tham gia trải nghiệm và mang về những bức ảnh, thước phim thật đẹp.