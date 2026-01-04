Ông Trump hé lộ những trợ lý phụ trách "điều hành" Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn công khai loại trừ khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tới Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian trước mắt.

“Tổng thống không muốn công khai loại bỏ những lựa chọn mà Mỹ có trong tay, mặc dù (việc triển khai binh sĩ trên thực địa) không phải điều các bạn đang thấy lúc này. Điều các bạn thấy hiện nay là lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho phép chúng tôi tạo ra đòn bẩy rất lớn đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Rubio nói.

Ông Rubio nói các lực lượng Mỹ chỉ ở Venezuela “khoảng 2 giờ khi họ tiến hành bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro” hôm 3/1.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết ông Trump muốn giữ “tính linh hoạt về lựa chọn” trong việc có đưa quân tới Venezuela hay không. Ông cũng chỉ ra Mỹ sẽ duy trì “thế trận lực lượng” trong khu vực bằng cách tiếp tục tấn công các tàu bị cáo buộc buôn ma túy và duy trì phong tỏa các tàu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Trump tuyên bố Mỹ “không ngại triển khai binh sĩ trên bộ ở Venezuela nếu buộc phải làm vậy”.

Ông cũng ám chỉ rằng các quan chức tại Washington, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc "điều hành" Venezuela trong thời gian trước mắt.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn, phù hợp và thận trọng. Chúng tôi không thể mạo hiểm để một người khác tiếp quản Venezuela mà lại không đặt lợi ích của người dân Venezuela lên hàng đầu”, ông nói.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ “điều hành" Venezuela và sẽ “chỉ định nhiều người khác nhau” phụ trách, đồng thời chỉ về phía Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Razin Caine.

Ông nói, ông Rubio đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, người vừa được bổ nhiệm là Tổng thống lâm thời của nước này. Bà Rodriguez đã cho thấy về cơ bản “sẵn sàng làm những gì Mỹ cho là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại”.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh nội địa Stephen Miller và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đang xây dựng một cấu trúc quản trị Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trả lời phỏng vấn CBS, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh việc “điều hành” Venezuela cụ thể ra sao sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẽ đánh giá Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez dựa trên những hành động sắp tới của bà.

Hôm qua, bà Rodriguez đã chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, yêu cầu Washington trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro và vợ ông, đồng thời gọi ông Maduro là “tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Tuy nhiên, ông Rubio nói Washington “kỳ vọng sẽ thấy mức độ tuân thủ và hợp tác cao hơn so với trước đây” từ phía Venezuela trong thời gian tới.

“Mỹ sẽ đánh giá dựa trên những gì họ (những người hiện nắm quyền ở Venezuela) làm, chứ không phải những gì họ nói công khai trong giai đoạn chuyển tiếp, cũng không dựa trên những gì chúng tôi biết họ đã làm trong quá khứ ở nhiều trường hợp, mà là dựa trên hành động của họ từ đây về sau”, ông nhấn mạnh.

“Tôi biết điều này: nếu họ không đưa ra quyết định đúng đắn, Mỹ sẽ duy trì nhiều đòn bẩy khác nhau để bảo đảm các lợi ích của chúng tôi được bảo vệ, trong đó bao gồm lệnh phong tỏa dầu mỏ đang được áp dụng, cùng với những biện pháp khác”, ông Rubio nói thêm.