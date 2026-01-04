Triệt phá sới bạc giữa Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 người

Ngày 4/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 16h ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long phát hiện vụ đánh bạc tại đây.

Khu vực nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu. Trên các tàu có nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an tạm giữ 30 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an xác định Nguyễn Đình Minh (SM 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai, Quảng Ninh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Người này có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 quân vị, một bộ bát đĩa sứ, một tấm thảm và hơn 436 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.