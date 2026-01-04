Du khách và người dân cùng xuống đồng cấy lúa ở Hội An

Sự kiện “Lễ hội xuống đồng năm 2026” được UBND phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 4/1, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước cùng người dân địa phương tham gia.

Đối với cư dân nông nghiệp lúa nước, ruộng đồng không chỉ là tư liệu sản xuất, mà là “bát cơm”, sự sống, cội nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt.

Máy cày tham gia lễ hội (Ảnh: Công Bính).

Lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội khai hạ) là một sinh hoạt văn hóa dân gian có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

Theo những người lớn tuổi ở địa phương, nghi lễ này không đơn thuần chỉ là thắp một nén hương cầu cho mưa thuận gió hòa mà con mong ước mùa màng bội thu.

Du khách và người dân nhổ mạ (Ảnh: Công Bính).

Đây cũng là dịp để những người con của làng quê tưởng nhớ, tri ân công đức của thần nông, thần hoàng và các bậc tiền nhân, những người đã đổ mồ hôi, xương máu để khai khẩn đất đai, gìn giữ và trao truyền nghề nông quý báu đến hôm nay.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, cho biết lễ hội nhằm tạo không khí phấn khởi khi bước vào vụ mùa mới, hứa hẹn đạt được một vụ mùa bội thu.

Thi cấy lúa (Ảnh: Công Bính).

Đây cũng là dịp để những người nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa nước làm sao để mùa vụ mới thu hoạch được sản lượng lúa cao hơn, chất lượng lúa tốt hơn.

Đồng thời, hoạt động này cũng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước, động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống và phát huy nét văn hóa của dân tộc.

“Sự kiện này còn góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu về nông nghiệp trồng lúa nước truyền thống của phường Hội An Đông đến với du khách, tạo thêm một sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông nhấn mạnh.

Rất nhiều người dân và du khách tham gia lễ hội (Ảnh: Công Bính).

Lễ hội gồm các sự kiện cúng thần nông, thần hoàng; tạ ơn trời, đất; trình diễn hoạt động trâu cày ruộng, đội hình xe máy cày và tát nước gàu sòng; hội thi cấy lúa; thi hô hát bài chòi; du khách thử làm nhà nông; không gian chợ quê, ẩm thực nhà nông…

Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động để du khách trực tiếp trải nghiệm làm nhà nông, tận tay nhổ mạ, cấy lúa... Thông qua đó, địa phương mong muốn giới thiệu hình ảnh dung dị nhưng cao đẹp của nghề lúa nước truyền thống đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Nhung, du khách từ Hà Nội, lần thứ 3 đến Hội An tham quan. Lần này trúng dịp diễn ra sự kiện, bà cũng hào hứng tham gia nhổ mạ, cấy lúa để trải nghiệm.

“Hôm nay không khí rất đông vui. Tôi thấy trải nghiệm này thật tuyệt vời”, bà Nhung bày tỏ.