Hôm nay, xét xử nhóm sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 5/1, Toà án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo sản xuất và bán sữa giả trị giá hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Z Holding.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Z Holding và hai Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị đưa ra xét xử với 3 tội là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.

15 người còn lại bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh chỉ đạo thành lập hàng trăm công ty, hệ thống bán hàng, nhóm bán hàng, hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Các đối tượng Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng,...

Không chỉ thế, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.

Sữa bột giả Hiup (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc đây là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.