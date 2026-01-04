Làm giả giấy khám sức khỏe rồi rao bán trên mạng xã hội

Ngày 4/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, trú tại thôn 7 Phượng Lĩnh, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hạnh bị điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.

Trước đó, từ ngày 1/11/2025, lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản Facebook “Hiền Ngô” và Zalo “Ngô Hiền” rao bán giấy khám sức khỏe giả trên mạng xã hội. Quá trình xác minh xác định Hạnh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn.

Theo điều tra, Hạnh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thuê cộng tác viên quảng bá và lợi dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền. Các giấy tờ giả sau đó được vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khám xét nơi ở của Hạnh tại Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu giả của các bệnh viện lớn, phôi giấy khám sức khỏe, máy in màu, máy tính, điện thoại, sim rác và nhiều vật chứng liên quan.