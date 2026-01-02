Yakutsk nằm ở Siberia (Nga) và thường được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới. Khoảng 355.000 người đang sinh sống tại đây, trong đó nhiều người làm việc tại các mỏ kim cương.

Để chống chọi nhiệt độ hạ xuống mức lạnh buốt, người địa phương buộc phải mặc nhiều lớp quần áo dày trước khi ra ngoài. Bởi vào mùa đông, nơi này trở nên giá rét khắc nghiệt.

Theo BBC, vào ngày 5/2/1891, Yakutsk từng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục -64,4 độ C. Trong những tháng mùa đông, thành phố gần như không có ánh nắng mặt trời.

Chỉ riêng tháng 1, mỗi ngày chỉ có chưa đến 4 tiếng ánh sáng.

Nhiệt độ mùa đông quá khắc nghiệt khiến người dân ở Yakutsk phải mặc 10kg quần áo mỗi khi ra đường (Ảnh: Today).

Đầu tháng 12/2025 đến nay, người dân địa phương tiếp tục phải hứng chịu nền nhiệt xuống tới -45 độ C.

Tuy nhiên, bất chấp thời tiết băng giá, cuộc sống tại thành phố ở Siberia vẫn diễn ra tương đối bình thường, dù các trường học tạm thời phải đóng cửa để học sinh ở nhà tránh rét.

Mới đây, YouTuber nổi tiếng với tên gọi Kiun B. tiết lộ, cô phải mặc tới 10kg quần áo mỗi khi ra ngoài. Cô hiện sinh sống và làm việc tại thành phố này nên thường xuyên chia sẻ những điều đặc biệt khi sinh tồn ở nơi lạnh nhất thế giới có người sinh sống.

“Việc mặc nhiều lớp quần áo là điều bắt buộc. Đầu gối là bộ phận rất dễ bị cóng trong cái lạnh cực độ", cô cho biết.

Nơi lạnh -64 độ C, người dân phải mặc 10kg quần áo để sinh tồn giữa giá rét (Nguồn video: Kiun B).

Em gái của Kiun là Dayana đã minh họa cách cô chuẩn bị trang phục mỗi ngày. Cô bắt đầu với áo cổ lọ và quần legging. Sau đó, cô phải khoác thêm áo nỉ có khóa kéo và quần bông dày.

Để giữ ấm đôi chân, Dayana đi đôi ủng truyền thống của người Yakut được làm từ da tuần lộc.

“Phụ nữ ở Yakutia thường có hai phong cách. Một là phong cách nữ tính với áo khoác lông thú như lông chồn hay cáo. Phong cách còn lại giản dị hơn với áo phao, giữ ấm rất tốt và rẻ hơn nhiều so với áo lông", cô chia sẻ,

Chiếc áo lông của Dayana có giá khoảng 3.000 USD (gần 80 triệu đồng). Trong khi áo phao của cô chỉ khoảng 500 USD (khoảng 13 triệu đồng).

Dù mặc theo phong cách nào, cô cũng phải đội một chiếc mũ làm từ lông cáo Bắc Cực giá khoảng 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng).

Theo nữ YouTuber, các loại mũ len thông thường sẽ không đủ ấm cho mùa đông ở đây. Ngoài việc che kín đầu, cô còn đeo găng tay có họa tiết Yakut và che kín mặt. Nếu không, những vùng da hở ra rất dễ bị tê cóng.

Vào mùa đông, các quầy hàng ngoài chợ thậm chí không cần tủ đông để bảo quản thực phẩm do thời tiết đã đủ lạnh. Nhiệt độ khắc nghiệt cũng khiến người dân thường xuyên phải để xe nổ máy liên tục hoặc phủ bạt, tránh việc động cơ bị đóng băng.

Món ăn đặc trưng ở Yakutsk là các món súp nóng, thịt cá hầm nhừ để tăng nhiệt cho cơ thể. Do điều kiện thổ nhưỡng khiến trái cây và rau quả không thể trồng cấy nên người dân chỉ có trông đợi vào nguồn rau củ quả nhập khẩu.

Mọi thứ ở thành phố đều phủ trắng (Ảnh: Andrei).

Kiến trúc của thành phố khác hẳn những nơi khác trên thế giới. Những tòa nhà lớn được lắp đặt cột trụ lớn nhằm đối phó với thời tiết cực đoan có thể làm biến dạng công trình. Mặc dù vậy, chỉ sau vài năm, vẫn có những tòa nhà bị nghiêng về một phía.

Và ở thành phố này, nếu nhiệt độ khoảng -40 độ C, trẻ em vẫn phải tới trường. Những em bé được rèn luyện từ nhỏ để cơ thể học cách ứng phó với thời tiết quá lạnh.

Tuy vậy, thời tiết tại Yakutsk lại ấm lên đáng kể vào mùa hè. Trong tháng 7, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 26 độ C.