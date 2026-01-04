HLV Kim Sang Sik nhận tin buồn về lực lượng trước màn so tài với U23 Jordan

Chiều 4/1 (giờ địa phương), U23 Việt Nam có buổi tập tiếp theo tại Saudi Arabia, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở buổi tập này, khi các cầu thủ đang khởi động, tiền đạo Bùi Vĩ Hào bị đau ở chân. Anh tỏ ra đau đớn khiến HLV Kim Sang Sik cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam lo lắng.

Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ, HLV Kim Sang Sik quyết định cho Vĩ Hào dừng buổi tập. Chân sút CLB Becamex TPHCM bước đi tập tễnh và lấy tay ôm mặt. Anh có thể tái phát chấn thương dây chằng đầu gối.

Tiền đạo Vĩ Hào dính chấn thương (Ảnh: AFC).

Trước đó, Vĩ Hào bị đứt dây chằng đầu gối ở AFF Cup 2024, sau đó được tiến hành phẫu thuật. Sau khoảng 8 tháng, chân sút sinh năm 2004 mới được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại U22 Việt Nam tham dự SEA Games, nhưng quyết định loại anh trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Sau SEA Games 33, Vĩ Hào được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những chân sút chủ lực của đội tại đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, với việc vừa dính chấn thương, Vĩ Hảo bỏ ngỏ khả năng tham dự giải đấu sắp diễn ra ở Saudi Arabia. Nếu vắng Vĩ Hào, đây sẽ là tổn thất lớn với U23 Việt Nam.

Ngoài Vĩ Hào, HLV Kim Sang Sik cũng đang hồi hộp chờ đợi Thanh Nhàn hồi phục chấn thương. Chân sút PVF-CAND thi đấu rất ấn tượng tại SEA Games 33, là quân bài chiến thuật quan trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Trước trận ra quân, danh sách U23 Việt Nam được AFC công bố.

Theo đó, cầu thủ duy nhất bị loại là tiền đạo trẻ Lê Phát. Dù vậy, danh sách U23 Việt Nam vẫn có thể được thay đổi vào phút chót, cụ thể là một ngày trước trận gặp U23 Jordan.