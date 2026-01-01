Vì sao đèn xanh, đèn đỏ áp dụng 8 giây đếm lùi?

Đèn xanh, đèn đỏ áp dụng 8 giây đếm lùi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại trục đường Trần Hưng Đạo (TP Hà Nội) và một số tuyến đường, phố khác, các cột đèn tín hiệu giao thông đã áp dụng 8 giây đếm lùi ở cuối chu kỳ đèn xanh, đỏ.

Cụ thể, đối với chu kỳ đèn xanh, hệ thống không hiển thị số đếm lùi ngay từ đầu mà chỉ xuất hiện trong 8 giây cuối, sau đó đèn chuyển vàng khoảng 3 giây rồi sang đỏ.

Tương tự, ở chu kỳ đèn đỏ, số đếm cũng chỉ hiện trong 8 giây cuối trước khi chuyển sang xanh.

Đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Trần Hưng Đạo giảm còn 8 giây trong chu kỳ đèn xanh, đỏ (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, việc giảm giây đếm tại các cột đèn tín hiệu giao thông nêu trên có 2 lợi ích.

Cụ thể theo vị này, các lợi ích gồm: Giúp người dân đỡ phải nhìn chờ số giây đếm đèn lâu, thứ hai là tăng độ chuẩn xác thời gian thực trên đèn tín hiệu.

"Thay vì trước đây số giây đèn đỏ, đèn xanh dài, khi số giây về 0 nhưng đèn tín hiệu vẫn bị chậm khoảng vài giây sau mới chuyển, thì việc giảm số giây đếm này giúp tăng thời gian thực, độ chính xác cao hơn khi đếm về 0 là đèn sẽ nhảy sang xanh hoặc đỏ chuẩn xác hơn", vị cán bộ lý giải.

Hiệu quả của camera AI

Công an Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử hôm 13/12.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Nhà chức trách cho biết, trung tâm nêu trên là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera AI, kết nối trực tiếp với 188 bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, hệ thống camera AI mới được Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được hệ thống tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh, truyền dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thực tế vận hành cho thấy, nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, sử dụng điện thoại khi lái xe… đều được camera AI tự động ghi nhận với hình ảnh rõ nét, đầy đủ căn cứ.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết tính từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1, hệ thống gần 2.000 camera AI đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 31 trường hợp là ô tô, 78 trường hợp là xe máy. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông 24/24 giờ thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp về giao thông.

Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông làm căn cứ xử lý theo quy định.

Chị Nguyễn Tú (trú tại Hà Nội) cho biết kể từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, bản thân chị cũng có ý thức hơn khi tham gia giao thông trên đường.

"Cơ quan tôi nằm trên đường Trần Hưng Đạo nên hầu như ngày nào tôi cũng di chuyển qua tuyến đường này. Từ hồi camera AI đi vào hoạt động, hệ thống đèn giao thông cũng áp dụng đếm lùi 8 giây đèn xanh, đỏ ở cuối chu kỳ, tôi cảm thấy giao thông rất thuận lợi, người dân không còn phải chờ đèn đỏ lâu như trước", chị nói.

"Làn sóng xanh" là gì, tác dụng ra sao?

Đáng chú ý, theo Phòng CSGT Hà Nội, sau khi Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đi vào hoạt động, việc thiết lập “làn sóng xanh” trên các tuyến đường, phố cho phép hệ thống chủ động cảnh báo ùn tắc và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, qua đó giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết.

Phòng CSGT Hà Nội lý giải, "làn sóng xanh" được hiểu là hệ thống điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút giao.

"Qua khảo sát, đánh giá, so với hệ thống cũ, hệ thống mới tại Phố Huế - Hàng Bài đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến đường được thiết lập làn sóng xanh", vị đại diện Phòng CSGT nói.

"Làn sóng xanh" được thiết lập trên đường Trần Hưng Đạo (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, hiện nay hệ thống đã thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố gồm: Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.

Trong thời gian tới, nhà chức trách sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai "làn sóng xanh" tại các tuyến đường, phố khác phù hợp.

Anh Ngọc Tiến (trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) đánh giá, việc di chuyển của anh cũng trở nên thuận lợi hơn sau khi một số tuyến đường áp dụng "làn sóng xanh".

"Tôi đã đi qua tuyến Phố Huế, hầu như không phải chờ đèn đỏ, giao thông qua đây rất thông thoáng, hơn hẳn những ngày trước. Nếu toàn thành phố mà áp dụng được đồng bộ mô hình làn sóng xanh thì tôi nghĩ cảnh ùn tắc sẽ giảm rõ rệt", anh Tiến chia sẻ.