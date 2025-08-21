Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2/9

Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh với chủ đề “Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” đang được gấp rút hoàn thiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) - quần thể hiện đại có diện tích 90ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Cuối tháng 6 vừa qua, những hạng mục đầu tiên đã được bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sẵn sàng phục vụ triển lãm trọng đại này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 20/8, hàng trăm công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp phục vụ triển lãm dự kiến khai mạc ngày 28/8.

Các gian hàng trong nhà triển lãm Kim Quy đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Theo ban tổ chức, bên trong tòa nhà Kim Quy được bố trí 9 đại sảnh và 1 sảnh chính, mỗi không gian mang một chủ đề riêng: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu - Nước mạnh.

Lần đầu tiên, các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 34 tỉnh, thành phố và hơn 200 doanh nghiệp lớn sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu gian hàng và trưng bày sản vật đặc trưng của địa phương.

Sự kiện sẽ tái hiện bức tranh toàn diện về thành tựu đất nước, từ công nghiệp, công nghệ, đầu tư và thương mại đến nông nghiệp, nông thôn; đồng thời làm nổi bật những bước tiến trong an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Điểm ấn tượng của triển lãm là giữa mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, ban tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng, đầy tự hào.

Các logo, biểu ngữ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sảnh chính của nhà triển lãm Kim Quy đã hoàn thiện.

Phía bên ngoài sân triển lãm, không gian kiến trúc, trưng bày được chia ra làm 4 phân khu, tương ứng với 4 chủ đề khác nhau.

Tại khu vực ngoài trời bao gồm: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh; Đoàn tàu ẩm thực Bắc - Nam; Thanh gươm và Lá chắn, cùng với các sự kiện âm nhạc góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và tôn vinh bản sắc dân tộc, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho khách tới tham quan.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện khâu lắp ráp chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, do Cục Hàng không Việt Nam đưa đến trưng bày tại triển lãm. Đây là chiếc máy bay đặc biệt, từng được Chính phủ Liên Xô trao tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ việc đưa đón Bác cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa tự do từ 9h đến 22h mỗi ngày.