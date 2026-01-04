Rộ tin VinFast Limo Green sắp có bản “gia đình”, bổ sung nhiều trang bị

Tài liệu được cho là đến từ nội bộ VinFast đã hé lộ phiên bản mới của dòng Limo Green. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, khi khách Việt mong chờ biến thể phục vụ gia đình của mẫu MPV thuần điện cỡ trung này.

VinFast Limo Green thuộc dải sản phẩm dịch vụ (Green) của hãng xe Việt. Những trang bị trên biến thể hiện hành nằm ở mức cơ bản, hướng tới người dùng có nhu cầu mua xe điện 7 chỗ giá rẻ để kinh doanh vận tải (Ảnh: VF).

Thông tin trên chưa được VinFast xác nhận nhưng theo giới chuyên gia, việc Limo Green được bổ sung phiên bản “gia đình” là nước đi hợp lý trong bối cảnh dòng xe này đang tạo được sức hút lớn. Sau 4 tháng mở bán (từ tháng 8 đến tháng 11/2025), lượng xe Limo Green được bàn giao lên tới 16.146 chiếc.

Theo tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội, phiên bản “gia đình” của mẫu MPV thuần điện này sẽ có tên gọi VF Limo, tương tự cách đặt tên của dải sản phẩm VF 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Xe sẽ có nhiều trang bị hơn biến thể Limo Green vốn được định vị là xe chạy dịch vụ. Nội thất của VF Limo xuất hiện vô-lăng có nút bấm điều chỉnh chức năng, núm xoay chuyển số được chuyển thành cần số dạng gạt sau vô-lăng, bổ sung đèn trần hàng ghế thứ 2, các hàng ghế được bọc giả da.

Nội thất của VinFast Limo Green khá cơ bản do hướng tới yếu tố “giá mềm”, vô-lăng không có nút bấm, các hàng ghế được bọc nỉ… (Ảnh: VF).

Ngoại thất của VF Limo hứa hẹn có khả năng phân biệt rõ ràng với biến thể Green. Theo tài liệu, phiên bản này sẽ được bổ sung dải đèn LED định vị tạo hình “cánh chim” đặc trưng của thương hiệu Việt ở trước và sau, đi kèm la-zăng hợp kim kích cỡ 19 inch.

Trong khi đó, VinFast Limo Green sử dụng bộ mâm thép 18 inch đi kèm ốp mâm trang trí. Phần đầu và đuôi xe có các nẹp trang trí mạ crôm hoặc nhựa đỏ tạo thành hình “cánh chim” nhưng không có đèn LED.

Tiếp đến, VF Limo sẽ được trang bị gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ, trong khi phiên bản hiện hành dùng gương chỉnh cơ. Ngoài ra, khu vực đuôi sẽ được bổ sung 4 cảm biến.

VinFast Limo Green được định vị ở phân khúc MPV hạng trung với chiều dài 4.740mm, chiều rộng 1.842mm, chiều cao 1.728mm và chiều dài cơ sở đạt 2.840mm (Ảnh: Mạnh Linh).

Cấu hình truyền động của VinFast Limo nhiều khả năng sẽ tương tự phiên bản Green, với khối động cơ điện công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực), mô-men xoắn cực đại 280Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin LFP đi kèm có dung lượng 60,13kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 450km/lần sạc.

Giá bán của VF Limo chưa được hé lộ nhưng nếu được bổ sung những trang bị như trên, phiên bản này nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn đáng kể so với Limo Green hiện hành (749 triệu đồng).