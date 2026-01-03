Một phụ nữ tập yoga trước cổng chùa

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc trang phục ngắn, thực hiện các động tác yoga, “trồng cây chuối”, ngay tại lối vào cổng một ngôi chùa ở Đà Nẵng đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội vào ngày 3/1.

Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ này đã uốn người, chống tay và giơ cao hai chân để giữ thăng bằng trên bậc thềm dẫn vào chùa. Phía dưới, hai người khác được cho là đang đặt thiết bị quay phim cố định, phục vụ cho việc ghi hình.

Người phụ nữ tập yoga trước cổng chùa (Ảnh cắt từ clip).

Clip cũng ghi lại tiếng phản ứng của nhiều du khách, người dân, bày tỏ sự khó chịu trước hành vi được cho là phản cảm, kém duyên tại nơi linh thiêng. Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi, clip đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, đa số đều bày tỏ sự bức xúc.

“Nơi linh thiêng mà cũng làm vậy được”, “Tôi cũng tập yoga mấy năm mà chưa bao giờ vác tấm thảm ra khỏi phòng tập, chứ đừng nói là những nơi linh thiêng thế này”, “Ở chùa mà làm như công viên”… là những ý kiến tiêu biểu từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu ban đầu, hành động này được thực hiện vào chiều 2/1, và địa điểm được cho là trước cổng chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã xem clip nhưng chưa thể xác định chính xác đây có phải là chùa Linh Ứng ở Sơn Trà hay không, do Đà Nẵng hiện có ba ngôi chùa cùng tên Linh Ứng.

Vị lãnh đạo này cũng chưa xác định được quốc tịch của người phụ nữ trong clip, nhưng khẳng định hành vi này là không thể chấp nhận được.

Về công tác quản lý, vị lãnh đạo này cho biết vấn đề an ninh trật tự trong khuôn viên chùa do các thầy trong chùa chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ quản chùa do thầy trụ trì quản lý. Khi có vấn đề gì không đúng, mình sẽ có ý kiến với nhà chùa”, vị lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh.