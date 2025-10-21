6 trạm tiện ích “xịn xò” chuẩn bị phục vụ du khách tắm biển Vũng Tàu

Trong khuôn khổ dự án chỉnh trang Công viên Bãi Sau Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM), 6 trạm dịch vụ công cộng với tiện ích hiện đại đang dần hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Chủ đầu tư cho biết, 6 trạm dịch vụ này mang các tên gọi độc đáo như Làng Chài, Con Sò, Ốc Biển, Trạm Mây, Trạm Cây và Trạm Khí đốt. Mỗi trạm được thiết kế riêng biệt, lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của vùng biển Vũng Tàu.

Các trạm dịch vụ sở hữu kiến trúc hiện đại, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường biển và hài hòa với cảnh quan chung. Lối cầu thang dẫn xuống các trạm dừng chân được thiết kế mở, không mái che, cùng hệ thống bơm tự động để đảm bảo thoát nước hiệu quả khi có mưa lớn.

Điểm nhấn của các trạm là kiến trúc độc đáo, mới lạ, hứa hẹn thu hút du khách. Khu vực nhà tắm, phòng thay đồ và nhà vệ sinh được bố trí dưới tầng hầm, trong khi không gian phía trên dành cho việc trưng bày sản phẩm và đặc sản địa phương.

Đơn cử, trạm Con Sò với thiết kế mô phỏng vỏ sò xếp lớp, có diện tích 1.000m2, tích hợp đầy đủ các công năng cần thiết cho du khách.

Khi đi vào hoạt động, 6 trạm dịch vụ này dự kiến có thể phục vụ đồng thời 5.000-6.000 người.

Dù chưa hoàn thiện, không gian bên trong các trạm đã được phân chia rõ ràng thành nhiều khu chức năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Đặc biệt, khu nhà vệ sinh công cộng được thiết kế đạt chuẩn cao, trang bị thiết bị hiện đại, hệ thống thoát nước khép kín và khu vực riêng biệt, giải quyết vấn đề thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn vốn gây bức xúc tại các bãi biển.

Bên trong các trạm dừng chân còn được lắp đặt hệ thống đèn tự động, thông gió tại bốn góc hầm và bố trí 100 tủ đựng đồ cho du khách tại mỗi trạm.

Tổng cộng, 6 trạm dịch vụ mới tại Bãi Sau sẽ có hơn 800 nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, cùng các nhà tắm công cộng, khu thay đồ và phòng tắm tráng nước ngọt với vòi sen công cộng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho du khách.

Theo chủ đầu tư, các trạm dịch vụ sẽ được quản lý bằng công nghệ. Mỗi du khách sẽ được phát một vòng tay thông minh để tích hợp và thanh toán các dịch vụ sử dụng như phòng tắm, thay đồ, tắm tráng.

Lối lên khu vực dịch vụ tại trạm Khí đốt còn kết hợp không gian ngắm cảnh, bên dưới là công trình ngầm rộng 1.000m2 chứa hệ thống vệ sinh công cộng.

Phía trên khu nhà tắm và phòng thay đồ là không gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, phục vụ du khách tham quan và mua sắm.

Những ngày cuối tháng 10, công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của các trạm dịch vụ. Dự án chỉnh trang Bãi Sau được xem là công trình trọng điểm, góp phần vào lộ trình phát triển đô thị gắn với du lịch biển của Vũng Tàu.

Ngoài các trạm dịch vụ, khu vực công viên Bãi Sau còn xây dựng 3 hầm đi bộ dưới đường Thùy Vân, giúp du khách di chuyển an toàn từ khách sạn ra bãi biển, đồng thời giảm ùn tắc giao thông vào các dịp lễ, Tết.

Về đêm, các trạm dịch vụ sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng lung linh, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Vũng Tàu trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Công trình này thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, được khởi công cuối tháng 10/2024. Việc đưa vào vận hành các trạm dịch vụ công cộng không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng du lịch mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Vũng Tàu thành điểm đến văn minh, thân thiện và hiện đại.

Vị trí đường Thùy Vân, giáp biển Bãi Sau, Vũng Tàu (Đồ họa: Phương Quyên).