Phường Vũng Tàu trở thành “trái tim” du lịch của TPHCM

Sở hữu bãi biển dài, tiện ích đầy đủ, nhiều điểm du lịch cùng hệ thống lưu trú đa dạng, phường Vũng Tàu trở thành điểm đến, trái tim du lịch của TPHCM.

Hơn 230.000 du khách đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9

Ngày 3/9, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu cho biết, từ ngày 30/8 đến 2/9, các bãi tắm tại Vũng Tàu luôn trong tình trạng đông đúc. Riêng khu vực bãi biển đã ghi nhận hơn 230.000 lượt du khách xuống tắm biển trong dịp này.

Bên cạnh tắm biển, du khách cũng tập trung tại những điểm tham quan nổi tiếng như tượng Chúa Kitô Vua, ngọn hải đăng, Hòn Bà, khu du lịch Hồ Mây hay Quảng trường Tam Thắng của Vũng Tàu. Đêm nghệ thuật Ngôi sao Độc lập với màn bắn pháo hoa nghệ thuật thu hút hàng nghìn du khách, người dân đến khu vực Quảng trường tháp Tam Thắng.

Du khách đến Vũng Tàu dịp lễ 2/9 (Ảnh: Phước Tuần)

Theo UBND phường Vũng Tàu, các điểm vui chơi này đều ghi nhận lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Công suất phòng khách sạn trong dịp lễ đạt bình quân trên 90%, nhiều khách sạn 3-5 sao ven biển kín chỗ từ sớm.

Điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ năm nay là không gian nghệ thuật, nhạc nước tại Quảng trường Tam Thắng vừa khánh thành, trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Ngoài ra, một số chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, hoạt động thể thao bãi biển cũng góp phần tạo không khí sôi động, giữ chân khách du lịch lâu hơn.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu vừa vận hành dịp lễ (Ảnh: Phước Tuần).

Công viên Bãi Sau sau gần 1 năm thi công với hơn 1.100 tỷ đồng cũng kịp hoàn thiện, đưa vào vận hành trong dịp lễ vừa qua. Điểm nhấn của công viên này là 6 công trình trạm dịch vụ tiện ích được thiết kế độc đáo gắn liền với đời sống vùng biển như vỏ ốc, làng chài… Các trạm tiện ích được đầu tư hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, phòng tắm nước ngọt rộng rãi, thoải mái. Tất cả dịch vụ ở các trạm tiện ích đều miễn phí, phục vụ du khách đến vui chơi, tắm biển ở Vũng Tàu.

Ngoài ra, Công viên Bãi Sau còn xây dựng nhiều tuyến đi bộ lót đá hoa cương, hệ thống thảm xanh, cầu đi bộ ngắm biển, khu vui chơi trẻ em và các sân chơi thể thao dành cho giới trẻ.

Phường Vũng Tàu có bờ biển dài với nhiều bãi tắm đẹp như Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Nghinh Phong, Bãi Dâu. Ngoài ra, trên địa bàn có hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú (Bạch Dinh, Đình Thắng Tam, Thích Ca Phật Đài, Tượng Chúa Kitô) và nhiều lễ hội dân gian đặc sắc gắn với tín ngưỡng biển (Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam). Ngoài ra còn có các loại hình văn hóa dân gian địa phương như Đờn ca tài tử, hò biển, múa bóng rỗi.

Định vị Vũng Tàu thành “trái tim” du lịch TPHCM

Vũng Tàu là bán đảo cách trung tâm TPHCM khoảng 100km, giữ vai trò cửa ngõ du lịch biển của Đông Nam Bộ với hệ thống giao thông đồng bộ, sở hữu bãi biển đẹp, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dân gian gắn với tín ngưỡng biển. Hạ tầng chiếu sáng, công viên, quảng trường ven biển hiện đại tạo nền tảng cho hoạt động du lịch đêm. Ẩm thực và mua sắm sôi động với chợ đêm, tuyến phố ẩm thực và trung tâm thương mại.

Trong cuộc làm việc giữa Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các phường, xã khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, ông Được nhấn mạnh TPHCM là đô thị lõi trung tâm tài chính và trí tuệ nhân tạo của cả nước, khu vực Bình Dương định hình là thủ phủ của công nghiệp công nghệ cao thì phường Vũng Tàu chính là cửa ngõ kinh tế biển, là trung tâm của năng lượng sạch, vui chơi giải trí, thể thao biển và dịch vụ du lịch gắn với đô thị biển hiện đại.

Công viên Bãi Sau được tân trang với nhiều mảng xanh, công trình tiện ích phục vụ người dân đến tắm biển (Ảnh: Phước Tuần).

Vũng Tàu cũng có nhiều công viên, quảng trường, bãi biển lớn ở vị trí đắc địa (Công viên Bãi Trước, Quảng trường Cột Cờ, Quảng trường Tam Thắng) là nền tảng lý tưởng cho các hoạt động đêm quy mô lớn.

Về ẩm thực và mua sắm, Vũng Tàu có mạng lưới nhà hàng, quán ăn, cà phê mở cửa đến khuya, phục vụ đa dạng ẩm thực. Các khu vực như đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú, Đồ Chiểu luôn sôi động.

Khu vực Vũng Tàu đã có sẵn các chợ đêm (chợ đêm Xóm Lưới), tuyến phố ẩm thực đêm (Đồ Chiểu, Nguyễn Trường Tộ, Thùy Vân, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám), và trung tâm mua sắm lớn (Lotte Mart, Coopmart, Lam Sơn Square, Imperial Plaza, Vincom Plaza) thuận tiện cho du khách mua sắm đêm.

Các loại hình lưu trú phát triển mạnh với đầy đủ loại hình như khách sạn 3-5 sao, resort, homestay, nhà nghỉ. Nhiều khách sạn và resort cũng phát triển dịch vụ ban đêm như sky bar, spa.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết Vũng Tàu có đầy đủ điều kiện để trở thành một đô thị du lịch, đặc biệt tại các không gian trọng điểm như Công viên Tam Giác, phố Đồ Chiểu - Trưng Trắc - Trưng Nhị và các tuyến ven biển. Tầm nhìn đến năm 2030, phường Vũng Tàu trở thành “phường du lịch thông minh - xanh - thân thiện - đẳng cấp quốc tế”, giữ vai trò trung tâm tổ chức sự kiện, nghỉ dưỡng và văn hóa biển của TPHCM.

Theo định hướng, phường sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác hiệu quả quảng trường Thùy Vân và phố đi bộ ven biển, đồng thời phát triển các hoạt động về đêm như chạy bộ, dù lượn có đèn, kayak phát sáng hay lướt ván đêm tại Bãi Trước, Bãi Sau.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam, đánh giá Vũng Tàu có môi trường trong lành, bãi biển đẹp và hệ thống khách sạn phong phú, đáp ứng được nhu cầu kể cả trong mùa cao điểm. Phường cần tăng cường kiểm soát dịch vụ, giá cả, đặc biệt là ăn uống và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các tuyến ven biển và khu vực hàng quán về đêm.

Đồng thời, địa phương cần có giải pháp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc cuối tuần, thống kê lại hệ thống khách sạn để du khách dễ tìm kiếm cũng như bố trí thêm thùng rác công cộng. Ngoài ra, Vũng Tàu cũng cần có cơ chế thu hút khách vào ngày thường thay vì chỉ tập trung đông đúc cuối tuần.