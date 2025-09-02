Hàng ngàn người đổ về tháp Tam Thắng và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu dịp 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn du khách, người dân đã đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM).

Gần một năm sau thi công, tháp Tam Thắng vừa được đưa vào vận hành ngay quảng trường Công viên Bãi Sau, là điểm nhấn của dự án, thu hút rất đông du khách, người dân đến chụp ảnh lưu niệm.

Tháp được xây dựng theo hình khối mô phỏng 3 mũi thuyền vươn khơi, gợi lại câu chuyện lịch sử về ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - những địa danh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo khu vực phía Nam nước ta (Ảnh: S.G).

Điểm nổi bật của công trình là bề mặt ốp gạch gốm mosaic, tạo hiệu ứng ánh sáng dưới nắng hoặc khi lên đèn. Ban đêm, hệ thống đèn chiếu nhiều màu biến tháp thành một "khu rừng ánh sáng".

Không chỉ có tháp, quảng trường còn là không gian cộng đồng đa năng rộng hơn 17.000m2, gồm: sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh, khu dịch vụ ngầm...

Du khách thích thú khi chụp ảnh kỷ niệm với tháp Tam Thắng dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Công trình trị giá 155 tỷ đồng, gồm 143 trụ bê tông cốt thép cao từ 4,55m đến 34m, trong tổng thể dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Trạm dừng chân được thiết kế cách điệu hình ốc biển, bên dưới là công trình ngầm sâu 4m, rộng 1.000m2, bố trí hệ thống vệ sinh, nhà tắm nước ngọt. Dọc Bãi Sau hiện có 6 trạm dịch vụ diện tích tương tự.

Công trình cầu đi bộ được thiết kế mỹ thuật, uốn lượn dọc bờ biển giúp người dân tham quan, ngắm cảnh và hóng gió biển. Ban đêm, cầu được chiếu sáng nghệ thuật, trở thành điểm ngắm cảnh, check-in của du khách.

Ở khu vực bãi tắm, chủ đầu tư lắp đặt mới các chòi cứu hộ dọc Bãi Sau giúp tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho du khách.

Lối đi dọc công viên được lát đá granite, hai bên được trồng cỏ, cây để tạo các mảng xanh cho công viên.

"Công viên mới đưa vào hoạt động rất đẹp, thoáng đãng, sạch sẽ và có nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Tôi và bạn bè ai cũng rất vui khi Công viên Bãi Sau hoành tráng, hiện đại và rất tiện nghi dành cho du khách và cả người dân", chị Lê Thị Thanh Tâm (phường Vũng Tàu, TPHCM) chia sẻ.

Công viên Bãi Sau bố trí nhiều khu vực chơi thể thao dành cho người dân và du khách, như: bóng rổ, ván trượt, trượt patin...

Ngoài các hạng mục công trình kiến trúc, cảnh quan dọc đường Thùy Vân, phía dưới bãi biển được cơ quan chức năng kêu gọi các tiểu thương, doanh nghiệp thay mới, đầu tư dịch vụ dù che nắng, ghế nghỉ chân, gian hàng giải khát mới.

Ban đêm, các tiểu cảnh kiến trúc lên đèn rực rỡ, thu hút rất đông du khách đi dạo, tham quan và chụp ảnh kỷ niệm.

Một chương trình nghệ thuật đường phố cộng đồng thu hút du khách thưởng thức ở Bãi Sau.

Dự án chỉnh trang Công viên Bãi Sau do UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khởi công vào tháng 10/2024 trên khu đất rộng 19,2ha, kéo dài 3,2km dọc đường Thùy Vân, gồm 12 hạng mục chính. Dự án khánh thành giúp tạo điểm nhấn cho du lịch khu vực Vũng Tàu (TPHCM).