Bãi biển ở TPHCM được vinh danh "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á"

Mới đây, bãi biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đã xuất sắc giành danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á" tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2025. Giải thưởng này tôn vinh những đô thị ven biển có sức hút đặc biệt với du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Việc được xướng tên tại lễ trao giải World Travel Awards 2025 đánh dấu bước tiến mới của du lịch biển Vũng Tàu, phản ánh rõ nỗ lực đầu tư hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và không ngừng cải thiện trải nghiệm cho du khách.

Vũng Tàu nổi bật với bờ biển trải dài hơn 20km cùng làn nước trong xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm. Nơi đây còn sở hữu nhiều điểm đến tâm linh và cảnh quan độc đáo.

Tượng Chúa Kitô (hay còn gọi Tượng Đức Chúa dang tay) trên đỉnh núi Tao Phùng, cao 32m, đặt trên bệ khối chạm hình Chúa và các tông đồ cao khoảng 4m, là một trong những bức tượng Chúa cao nhất Việt Nam. Đứng trên cánh tay Chúa, du khách có thể cảm nhận những cơn gió lồng lộng từ biển Đông và thu vào tầm mắt toàn cảnh bãi biển Vũng Tàu với bờ cát vàng uốn lượn, những ngôi nhà xinh xắn và các địa điểm du lịch nổi tiếng như mũi Nghinh Phong, đảo Hòn Bà, hồ Thị Vải...

Mũi Nghinh Phong, một mũi đất dài nhô ra biển ở phía Nam Vũng Tàu, sở hữu cảnh quan đắc địa với "trước mặt là biển, sau lưng là núi" cực kỳ thơ mộng và hoang sơ.

Mũi Nghinh Phong từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của các bạn trẻ mỗi lần đặt chân tới biển Vũng Tàu. Với vị thế đẹp, du khách có thể ngắm biển, "check-in" hoàng hôn rất lãng mạn.

Nằm trên đảo Hòn Bà, Miếu Hòn Bà Vũng Tàu là điểm đến được rất đông du khách lựa chọn khi tham quan Vũng Tàu. Du khách đến đây không chỉ để hành hương, dâng lễ mà còn để khám phá vẻ đẹp của những con đường độc đáo dẫn đến miếu.

Miếu Hòn Bà được dựng lên giữa ốc đảo hoang sơ với diện tích khoảng 5000m2. Để khám phá Miếu Hòn Bà, du khách có thể đi thuyền khi nước lên và đi bộ khi thủy triều xuống để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của nơi đây.

Vào các dịp lễ tết, cuối tuần, biển Vũng Tàu lặng gió là điều kiện lý tưởng để du khách check-in, vui chơi và trải nghiệm các dịch vụ ven biển.

Đến với bãi biển Vũng Tàu, du khách được tự do vui chơi, tắm biển, chụp ảnh với nhiều dịch vụ, tiện ích.

Ngoài hoạt động tắm biển, du khách có thể tham gia thể thao dưới nước như lướt sóng, dù lượn...

Nằm ngay trung tâm biển Vũng Tàu, khu du lịch Hồ Mây với đa dạng trò chơi giải trí, nghỉ dưỡng là một lựa chọn thú vị dành cho du khách. Khu du lịch Hồ Mây hội tụ đa dạng trải nghiệm, từ trò chơi cảm giác mạnh đến khám phá thiên nhiên và tôn giáo. Để lên khu du lịch Hồ Mây, du khách sẽ được trải nghiệm cáp treo hiện đại.

Tại Vũng Tàu, du khách còn có thể trải nghiệm dịch vụ bay trực thăng để ngắm cảnh biển với thời lượng từ 15 đến 30 phút, do Công ty Trực thăng Miền Nam khai thác.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Vũng Tàu khi Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ khu vực Bãi Sau được quy hoạch, cải tạo đồng bộ, tạo không gian nghỉ dưỡng và vui chơi hiện đại, phục vụ người dân và du khách.

Bãi biển Vũng Tàu đã đưa vào hoạt động 6 trạm dịch vụ, công trình tiện ích công cộng hiện đại, phục vụ người dân và du khách tham quan, tắm biển.

Ngoài vẻ đẹp du lịch, cuộc sống bình yên của ngư dân vùng biển cũng trở thành điểm thu hút du khách đến với Vũng Tàu.

Là điểm du lịch lớn của cả nước, người dân Vũng Tàu vô cùng thân thiện, hòa đồng.

Vũng Tàu đang làm mới lên từng ngày qua từng công trình. Gần đây nhất là công trình tháp Tam Thắng, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thành phố biển Vũng Tàu.

Việc được ghi danh tại World Travel Awards 2025 không chỉ khẳng định thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp trong thời gian tới.