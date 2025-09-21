Gặp chủ quán cơm ở Hà Nội cưu mang bé trai bỏ nhà đi 27 ngày

Một ngày sau khi anh Nguyễn Văn Cương (sống ở phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) tìm được con trai là Nguyễn Minh Đức (SN 2013), phóng viên Dân trí quay lại tiệm cơm bình dân của chị Nguyễn Thị Huệ và chồng là Nguyễn Huy Hiệp tại phố Đặng Xuân Bảng, Hà Nội. Đây là ân nhân đã cưu mang cậu bé trong thời gian gần 2 tuần.

Giữa trưa, quán cơm của vợ chồng chị Huệ tấp nập khách chọn món. Nhắc lại câu chuyện giúp đỡ Minh Đức, người phụ nữ cho rằng đây là việc nên làm, không có gì lớn lao.

“Vợ chồng tôi cưu mang cháu xuất phát từ cái tâm, hoàn toàn không nghĩ để nổi tiếng trên mạng. Minh Đức sống ở đây trong thời gian ngắn nhưng khi cháu rời đi, gia đình rất nặng lòng, lo lắng cho tương lai của con không biết sẽ ra sao", chị Huệ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nặng lòng sau khi cưu mang cậu bé

Chị Huệ kể, cách đây 10 ngày, Minh Đức với làn da đen nhẻm, quần áo lấm lem vào mua nước mía. Tình cờ hỏi chuyện, hai vợ chồng mới biết cậu bé bỏ nhà ra đi.

Thương hoàn cảnh không có nơi ăn chốn ở của nam sinh, chủ quán cơm quyết định cho cậu bé ở lại phụ giúp quầy nước mía. Lập tức chồng chị Huệ mua thêm vài bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân vì Minh Đức không có hành lý trong tay.

Hàng ngày, Minh Đức ít nói nhưng ngoan ngoãn, không bướng bỉnh. Buổi sáng, nam sinh thoải mái nghỉ ngơi, tối đến phụ giúp vài công việc nhẹ nhàng như bê nước, dọn bàn.

Chị Huệ xót xa khi kể lại hoàn cảnh của gia đình Minh Đức (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Cháu ăn uống rất gọn gàng. Sau bữa ăn, Minh Đức tự dọn dẹp bát, đĩa, không để ai phải nhắc nhở. Nhìn vẻ cao ráo, không ai nghĩ Minh Đức mới 12 tuổi. Chúng tôi nhiều lần hỏi số điện thoại gia đình, cháu nói không nhớ", bà chủ quán cơm cho biết.

Cho người lạ vào tá túc, gia đình chị Huệ không khỏi lo lắng, vì cậu bé không có giấy tờ tuỳ thân, chưa rõ lai lịch. Những ngày đó, anh Hiệp không dám để xe máy tại quán, sợ cháu bé tự tiện lái ra đường, không may xảy ra tai nạn giao thông kéo theo nhiều rắc rối.

"Chồng tôi thường xuyên kiểm tra camera đề phòng cháu bé bỏ đi. Tuy gia đình vất vả hơn nhưng trong lòng cảm giác thanh thản vì giúp đỡ được một đứa trẻ lang thang có nơi ăn, chốn ở", chị chia sẻ.

Cách đây vài ngày, anh Hiệp xem Facebook, vô tình biết được thông tin một người đàn ông tên Cương đang rong ruổi khắp nơi tìm con. Xem bức ảnh cháu bé, anh Hiệp ngờ ngợ thấy nhiều nét giống Minh Đức - cậu bé mà gia đình đang cưu mang nên vội lấy điện thoại liên lạc ngay.

Nhận được cuộc gọi, anh Cương lập tức đến quán cơm. Ban đầu, Minh Đức không chịu về quê, muốn ở lại Hà Nội. Bố phải kiên trì động viên con trai quay lại Hải Phòng tiếp tục đi học và làm một số giấy tờ tuỳ thân... Lúc đó, Minh Đức mới gật đầu đồng ý.

Qua tấm ảnh hai bố con chụp chung, chị Huệ nhìn thấy sự tiều tuỵ, khắc khổ trên gương mặt của anh Cương. Sau 27 ngày tìm con, anh sút 8kg, sống trong thấp thỏm và lo âu. Được anh Hiệp khuyên ở lại nghỉ ngơi một hôm, bố của bé Minh Đức nói lời cảm ơn và mong muốn về quê ngay trong đêm.

"Trong khoảnh khắc chia tay quyến luyến, gia đình tặng anh Cương 2 triệu đồng để Minh Đức mua điện thoại mới, giữ liên lạc với bố. Chồng tôi căn dặn nếu cháu rời Hải Phòng, cứ gọi điện cho chú, gia đình sẽ cưu mang", chị chia sẻ.

Giây phút anh Cương đoàn tụ với con trai sau 27 ngày tìm kiếm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi hai bố con lên đường về Hải Phòng, nhân viên quán cơm của chị Huệ tìm thấy chiếc phong bì do anh Cương để lại, mong muốn báo đáp ân tình của gia đình. Số tiền bên trong là 1 triệu đồng khiến chị Huệ day dứt khôn nguôi.

"Số tiền không lớn nhưng đặt trong hoàn cảnh của một người đàn ông ngoài 50 tuổi, “gà trống nuôi con”, lam lũ, nghèo khó, đó là tất cả sự chắt chiu", chị tâm sự.

Thấu hiểu sự vất vả, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo

Chị Huế vốn quê gốc ở Hưng Yên. Học hết cấp 2, chị theo bố mẹ đi mưu sinh. Ngày mới chân ướt chân ráo lên Thủ đô, người phụ nữ phụ giúp gia đình buôn bán hoa quả ngoài chợ.

Quen anh Hiệp là người gốc ở làng Đại Từ, hai người nên duyên vợ chồng cách đây 20 năm. Ban đầu, anh chị bán quán nước, từng bước xây dựng cuộc sống. Sau khi có vốn liếng, cặp đôi mở thêm tiệm cơm bình dân cạnh cổng làng Đại Từ, đến nay đã hoạt động được 10 năm.

Việc kinh doanh phát triển, vợ chồng chị mở thêm một cửa hàng bán cơm bình dân trên phố Bùi Xương Trạch. Mỗi suất cơm ở đây có giá từ 30.000 đồng. Thời gian trước, mỗi ngày, quầy cơm bán 250 suất. Hiện, nhiều cửa hàng mọc lên nên mỗi ngày chị bán được 170-180 suất.

Chị Huệ nhiều lần mời cơm miễn phí những người lao động nghèo (Ảnh: Trần Thành Công).

Đi lên từ cuộc sống vất vả, gây dựng từ hai bàn tay trắng nên chị càng thấu hiểu cảnh sống của người lao động nghèo.

"Nhiều năm qua, tôi từng mời những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ ăn cơm miễn phí. Với tôi, lợi nhuận không phải là tất cả, giúp người ta một chút không khiến gia đình nghèo đi", chị tâm sự.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Cương cho biết, trong lúc đang ngồi nghỉ cạnh hồ Tây, anh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia, anh Hiệp cho biết, gia đình có cưu mang một bé trai giống hình ảnh của bé Minh Đức.

Thời điểm đó, người bố không nuôi hy vọng đó là con trai mình, vì anh từng trải qua nhiều lần thất vọng và hụt hẫng.

"Đến nơi, nhìn thấy con trai khoẻ mạnh và an toàn, tôi vỡ oà hạnh phúc. Gia đình vô cùng biết ơn vợ chồng anh Hiệp đã cho cháu tá túc, ăn ở trong những ngày qua", anh Cương bày tỏ.

Theo anh Cương, nguyên nhân khiến Minh Đức bỏ đi xuất phát từ tờ giấy phải học lại lớp 6 mà nam sinh nhận được sau buổi tập trung ở trường. Cách đây 1 năm, cậu bé từng đi lang thang do phải viết bản kiểm điểm.

"Chờ cháu ổn định tâm lý, tôi sẽ làm việc với nhà trường về vấn đề học hành của con trai. Thời gian qua, do bận rộn công việc nên tôi chưa thật sự sát sao nắm bắt tâm lý của con", anh khẳng định.