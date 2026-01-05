Bỏ phố tới biển, gia đình Hà Nội chi 150 triệu đồng về quê ăn Tết

Cụ thể, vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Nha Trang khoảng 50 triệu đồng, biếu bố mẹ 2 bên 50 triệu đồng, lì xì các cháu 2 bên 20 triệu đồng, trang trí nhà cửa và mua sắm Tết 10 triệu đồng, lì xì con đối tác và bạn thân 10 triệu đồng.

Những năm trước, công việc của hai vợ chồng thuận lợi, thu nhập ổn định, gia đình không phải lên kế hoạch chi tiêu dịp Tết.

“Năm nay, thu nhập giảm. Tôi buộc phải cân nhắc và tính toán làm sao cho các chi phí hợp lý hơn”, chị nói.

Người phụ nữ cho rằng, việc chi tiêu Tết có giảm song vẫn đảm bảo được sự vui vẻ, hạnh phúc khi cả nhà đoàn viên bên bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bài đăng chia sẻ về kế hoạch chi tiêu Tết của chị nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội kèm không ít ý kiến bình luận trái chiều. Một số người cho rằng, mức chi như vậy là quá cao, cần cắt giảm bớt các khoản không thật sự cần thiết.

Trước những bình luận này, chị M. cho rằng việc chia sẻ quan điểm cá nhân với cộng đồng chắc chắn sẽ nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Theo chị, quan trọng nhất là gia đình hiểu rõ khả năng tài chính để có sự lựa chọn phù hợp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị M. cho biết, trước đây, gia đình sinh sống tại Hà Nội. Do tính chất công việc không gò bó thời gian và sở thích du lịch, vợ chồng quyết định thay đổi chỗ ở liên tục trong 6 năm qua.

"Từ năm 2019, chúng tôi chọn sống ở TPHCM, Đà Nẵng, thậm chí cả Bangkok (Thái Lan)... Tháng 8/2025, vợ chồng và các con chuyển vào Nha Trang", chị M. nói.

Chị kể, những năm trước, tiền vé máy bay khứ hồi và các khoản chi tiêu khác trong dịp Tết trung bình từ 200 triệu đến 250 triệu đồng. Năm nay, do thu nhập giảm, chị dự tính tiêu khoảng 140 đến 150 triệu đồng.

Năm nay, gia đình gồm 7 người (vợ chồng, 3 con và ông bà ngoại) sẽ về Hà Nội từ 26 Tết đến 6 tháng Giêng sẽ quay lại Nha Trang.

"Cách đây 1 tuần, vé máy bay khoảng 40 triệu đồng, hiện mức giá đã tăng thêm 20%. Do chưa chốt được lịch nên tôi chưa đặt vé máy bay. Dự kiến, tôi sẽ bay ra Hà Nội trước để lo công việc, sau đó chồng, các con và ông bà ngoại sẽ bay ra sau", chị M. nói.

Năm nào cũng vậy, chi phí vé máy bay về Hà Nội chiếm khoảng 25-30% trong tổng chi phí ăn Tết của gia đình. Chị M. cho rằng, mức giá vé máy bay 2 chiều cho 7 người ở mức 50 triệu đồng rẻ hơn so với nhiều năm trước.

"Có những năm, tiền vé máy bay về Hà Nội đã gần 100 triệu đồng. Thậm chí, cách đây vài năm, gia đình phải bay sang Bangkok rồi về Hà Nội để tiết kiệm chi phí", chị M. bày tỏ.

Ngoài vé máy bay, tiền biếu bố mẹ hai bên luôn được chị M. dự trù khoảng 30-40 triệu đồng. Đây là khoản quan trọng nhất trong dịp Tết. Sau một năm làm việc xa nhà, vợ chồng mong muốn báo hiếu để bố mẹ hai bên cảm thấy phấn khởi, sống vui sống khoẻ bên con cháu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, khoản tiền lì xì 20 triệu đồng là tương đối nhiều. Người phụ nữ quê Hà Nội bày tỏ, việc làm ăn khó khăn hơn nhưng khoản này không thể cắt giảm. Từ nhiều năm qua, cả gia đình rất thoải mái trong việc mừng tuổi, giúp các cháu nhỏ có thêm niềm vui, động lực học tập trong năm mới.

Dịp Tết không chỉ là lúc mọi người quây quần, gặp gỡ nhau mà việc nhận được những phong bao lì xì cũng mang lại niềm vui riêng.

“Chưa cần biết trong phong bao có bao nhiêu tiền, chỉ cần được mừng tuổi, không khí cả nhà đã thêm rộn ràng, ấm áp”, chị M. chia sẻ.

Cách tiết kiệm chi phí

Xuất phát từ lý do thu nhập giảm, khoảng 2 quý cuối năm 2025, chị M. bắt đầu lên phương án dành dụm một khoản thu nhập hàng tháng để tiêu Tết.

Nhiều năm trước, người phụ nữ không mấy bận tâm đến vấn đề này. Thu nhập vài tháng cuối năm đủ cho cả nhà ăn Tết thoải mái.

"Vợ chồng làm marketing online (tiếp thị trực tuyến) và buôn bán nên không có khoản thưởng cố định như mọi người. Chúng tôi hy vọng tháng cuối năm Âm lịch, công việc khởi sắc hơn sẽ có thêm tiền cho dịp Tết", chị nói.

Kẹo bánh là mặt hàng chiếm nhiều chi phí trong khoản chi tiêu Tết (Ảnh: Thành Đông).

Trong mắt nhiều người, khoản chi tiêu Tết khoảng 150 triệu đồng rất lớn. Chị M. cho rằng, thu nhập của hai vợ chồng hoàn toàn đủ để trang trải chi phí. Việc đi lại, đoàn tụ cùng gia đình gây tốn kém là điều bình thường mỗi dịp cuối năm.

Với gia đình chị, quan trọng nhất là cảm nhận bầu không khí ấm áp ngày sum họp, đoàn viên bên bữa cơm tất niên, cùng nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Ăn Tết xa nhà có thể tiết kiệm chi phí nhưng không có giây phút bình yên bên bố mẹ.

"Đón Tết ở nhà, các con được gặp họ hàng, ông bà... Những kỷ niệm đó là hành trang cho các cháu, in đậm vào tâm trí, trở thành kỷ niệm trong cuộc đời", người phụ nữ bày tỏ.

Để tiết kiệm chi phí so với những Tết trước, chị M. chủ động cắt giảm tối đa trang trí nhà cửa và cỗ bàn. Thay vì mua sắm rườm rà để trang hoàng, gia đình chị lựa chọn đón Tết giản dị, ấm cúng nhưng vẫn trọn vẹn niềm vui.

Ngoài ra, trong hạng mục chi phí sắm Tết 10 triệu đồng cũng bao gồm cả tiền cà phê, gặp gỡ bạn bè...

"Chúng tôi tận dụng căn nhà cũ đang để trống ở Hà Nội, không sơn lại hay trang hoàng quá cầu kỳ như nhiều năm trước", chị nói.

Trước một số lời khuyên cả gia đình nên lái ô tô hoặc thuê xe tự lái di chuyển từ Nha Trang về Hà Nội, chị M. cho rằng, vợ chồng đã tính toán đến phương án này nhằm tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, gia đình có 3 con nhỏ, ông bà ngoại đã cao tuổi. Nếu di chuyển quãng đường gần 1.000km, trong nhiều tiếng đồng hồ khiến mọi người mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc đón Tết. Vì vậy, giải pháp di chuyển bằng máy bay vẫn là hợp lý nhất.

"Sau một năm làm ăn vất vả, một phần tiền kiếm được nên dành tự thưởng cho bản thân và gia đình. Đó là cách tiếp thêm năng lượng cho vợ chồng, con cái bước vào năm mới", chị bày tỏ.