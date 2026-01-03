Mẹ 8 năm sinh 6 bé vẫn "đẹp như hoa hậu", chi 60 triệu đồng/tháng nuôi con

Duyên đến nhanh, sinh 6 con liên tiếp

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tuyết cho biết duyên vợ chồng của chị đến khá nhanh, từ lúc gặp đến ngày cưới chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng. “Tôi và chồng gặp nhau qua mai mối. Khi đó tôi đang học đại học ở TP Vinh (cũ), còn anh ấy ở quê. Có lẽ duyên đến nên chúng tôi thành vợ chồng rất sớm”, chị kể.

Sau cưới, hai vợ chồng mong có con, nhưng phải mất gần nửa năm mới nhận được tin vui. Với người khác, quãng thời gian đó chẳng dài, nhưng với chị - người luôn mơ ước có một gia đình đông đúc - đó là những tháng ngày chờ đợi.

“Từ nhỏ tôi đã thích trẻ con, luôn mơ có một nhà đông vui nên khi sinh đứa đầu, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc”, chị nói.

Người mẹ 6 con ở Nghệ An gây sốt vì sở hữu vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung dù trải qua nhiều lần sinh nở (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong vòng 8 năm, chị sinh liên tiếp 6 người con, bé lớn sinh năm 2014, bé út sinh năm 2022. Chị thừa nhận, quyết định sinh nhiều con là do bản thân mong muốn, dù chồng từng lo lắng cho sức khỏe vợ và gánh nặng kinh tế.

“Nhưng tính tôi từ hồi trẻ đã vậy, khi đã đặt ra mục tiêu là phải cố gắng đạt được. Khi ấy vợ chồng còn trẻ, kinh tế chưa dư dả, nhưng tôi nghĩ đơn giản cứ có mục tiêu rồi cùng nhau nỗ lực. May mắn là đến giờ, cả hai vẫn cố gắng hết mình để nuôi dạy con nên người”, chị chia sẻ.

Với chị Tuyết, tình yêu và con cái chính là nguồn năng lượng sống, động lực giúp chị mạnh mẽ và lạc quan hơn mỗi ngày.

“Giờ đây, toàn bộ hạnh phúc và nỗ lực của tôi đều dành cho các con. Chính các con là lý do khiến tôi mỗi sáng thức dậy đều muốn cố gắng hơn”, chị nói.

Chi 50-60 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con

Cuộc sống của người mẹ 6 con không phải lúc nào cũng bình yên. Đôi khi chị bận rộn vì phải lo cho gia đình và việc kinh doanh. Thậm chí, có tháng chẳng may con ốm, chị phải đưa con đi cấp cứu tới bốn lần, vừa túc trực trong viện, vừa thấp thỏm lo 5 bé còn lại ở nhà.

Hằng tháng, gia đình chị chi khoảng 50-60 triệu đồng để nuôi nấng các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng, giữa những vất vả ấy, chị vẫn giữ được sự lạc quan: “Chỉ cần thấy con ngoan, biết thương mẹ, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến”.

Các con của chị Tuyết cũng rất tình cảm. Sinh nhật mẹ, không có tiền mua quà, các con tự tay làm thiệp, viết những dòng chữ ngây thơ “con yêu mẹ”. Ngày lễ, đứa bóp vai cho mẹ, đứa dọn dẹp nhà cửa cho mẹ vui lòng.

“Mỗi lần như vậy, tôi thấy lòng ấm áp, nhiều khi xúc động đến rơi nước mắt”, chị kể.

Để nuôi 6 con gần tuổi nhau, vợ chồng chị Tuyết dành ra khoảng chi phí không hề nhỏ. Riêng tiền học thêm mỗi tháng của 6 bé đã khoảng 14-15 triệu đồng.

“Tính cả ăn uống, thuốc men, sinh hoạt, tiêu vặt... trung bình mỗi tháng nhà tôi chi khoảng 50-60 triệu đồng/tháng cho các con. Song, tôi không xem đó là gánh nặng”, chị nói.

Theo chị, nhà đông con cũng có niềm vui riêng: “Các con tôi biết tự lập từ nhỏ nên tôi không quá vất vả. Hai con lớn 11 tuổi và 9 tuổi đã biết nấu ăn, trông em. Tôi chỉ thuê người giúp việc nửa ngày, còn lại tự lo được hết”, chị nói.

Chị Tuyết cho biết, bản thân thương con nhưng không nuông chiều. Chị tập cho các con lớp 1, lớp 2 phải biết rửa bát, nấu cơm. Các con rửa chưa sạch, tắm chưa sạch thì chị sẽ làm lại, nhưng vẫn phải tập để các bé quen.

“Bé lớp 2 đã biết quét sân, bé út tập chọn quần áo. Tôi muốn các con tự tin, có thể lo cho bản thân”, chị Tuyết tâm sự.

Chăm sóc 6 con có phần bận rộn, nhưng đó cũng là niềm vui của chị Tuyết (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với chị, tình yêu thương phải đi kèm kỷ luật, làm sai thì phạt, làm đúng thì thưởng. Nhìn lại hành trình đã qua, chị tự hào vì các con ngoan, biết yêu thương, sống có giá trị. Chị nói mình nuôi nhiều con nhưng không để bé nào cảm thấy thiếu thốn. Đó cũng là điều khiến chị thấy mình đã thành công.

Khi được hỏi có ý định sinh thêm bé thứ 7 hay không, chị chỉ cười nói: “Con cái là duyên trời ban, nếu còn duyên, tôi vẫn sẵn lòng”.

Bí quyết giữ dáng sau 6 lần sinh

Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng vun vén gia đình, chị Tuyết còn gây ấn tượng với vóc dáng gọn gàng, làn da sáng và thần thái rạng rỡ sau 6 lần sinh nở. Bí quyết của chị không nằm ở các phương pháp làm đẹp xa xỉ, mà ở việc yêu thương và chăm sóc bản thân đúng cách.

“Tôi ít có thời gian rảnh. Cái gì hợp thì dùng, không chạy theo trào lưu. Tôi ăn uống ít tinh bột, áp dụng chế độ 16:8 khi cần giữ dáng. Làm trong lĩnh vực làm đẹp nên tôi biết cách chăm da, giữ dáng nhanh gọn”, chị nói.

Tuy vậy, chị cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng sau sinh. Thời điểm vừa sinh bé thứ hai, chị căng thẳng nặng nề, rụng tóc rất nhiều. Có lúc chị thấy mình kiệt sức.

“Tôi phải chủ động ra ngoài, gặp bạn bè, tìm năng lượng tích cực để vượt qua”, chị nhớ lại.

Theo chị, cách tốt nhất để vượt qua mệt mỏi là chăm sóc bản thân mỗi ngày: “Mỗi sáng soi gương thấy mình tươi tắn hơn hôm qua, tinh thần cũng phấn chấn và yêu đời hơn. Giữ mình xinh đẹp không phải để ai ngắm, mà là để tự tin, để vượt qua áp lực và trầm cảm sau sinh”.

Qua nhiều lần sinh nở, chị Tuyết vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị cho rằng, tháng sau sinh là “tháng vàng” để cơ thể phụ nữ hồi phục, nên luôn tận dụng giai đoạn này để chăm sóc bản thân đúng cách. Chị kết hợp linh hoạt giữa phương pháp truyền thống và hiện đại như nằm than, bóp rượu gừng, chườm muối rang gừng và đeo đai nịt bụng mỗi ngày.

Với chị Tuyết, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tinh thần và sự bình yên trong tâm hồn. “Phụ nữ đẹp nhất khi họ hạnh phúc, mà đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy con cười mỗi sáng”, chị Tuyết tâm niệm.

Chính niềm hạnh phúc giản dị ấy giúp chị luôn rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng sống. Nói về tương lai, chị Tuyết chỉ mong các con được sống đúng với đam mê và lựa chọn của riêng mình.

“Miễn sao con hạnh phúc và sống tử tế là tôi vui rồi”, người mẹ 6 con chia sẻ.