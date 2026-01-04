Thế giới sang năm 2026, một đất nước vẫn đang ở năm 2018

Trong khi trên thế giới, các nước đã bước sang năm 2026. Theo lịch của Ethiopia, nước này đang ở năm 2018.

Trên các kênh truyền hình lớn của Ethiopia, bản tin cũng hiển thị năm 2018.

Lịch của Ethopia có tên là Geʽez, chậm hơn lịch phương Tây gần 8 năm. Nguyên nhân là do Giáo hội Chính thống Ethiopia không sửa đổi cách tính lịch vào năm 500 sau Công nguyên như Giáo hội Công giáo La Mã.

Hình ảnh thủ đô của Ethiopia (Ảnh: Xinhua).

Theo lịch này, năm mới của người Ethiopia bắt đầu vào ngày 11/9 theo lịch của phương Tây hoặc ngày 12/9 nếu năm đó là năm nhuận.

Mỗi năm theo lịch của Ethipia có 13 tháng. Trong đó, 12 tháng có 30 ngày, còn tháng thứ 13 - tháng cuối năm - có 5-6 ngày (tùy theo năm thường hay năm nhuận).

Trên thực tế, đây là lịch kiểu cổ, ngày nay nhiều người Ethiopia sử dụng lịch phương Tây hoặc song song 2 loại lịch.

Sự thú vị này khiến du khách đến Ethiopia kinh ngạc khi nhận ra bản thân được "quay ngược thời gian". Một số người thậm chí còn lên mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện lạ lùng này.

Quốc gia có thiên nhiên hùng vĩ

Ethiopia là quốc gia có diện tích hơn 1,1 triệu km2 và hơn 113 triệu dân - đông thứ hai châu Phi. Đây là một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới.

Theo các di chỉ khảo cổ, dấu tích về tổ tiên loài người được tìm thấy ở đây có niên đại 5 triệu năm trước.

Ethiopia là quốc gia có lịch sử lâu đời (Ảnh: Travel).

Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều động vật hoang dã quý hiếm và bản sắc văn hóa độc đáo.

Ethiopia là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất hiện nay. Quốc gia này đã đạt được thành công trong phát triển kinh tế, ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 10% trong 15 năm qua. Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp là những nguồn tăng trưởng chính.

Ethiopia là một điểm giao thoa của các nền văn hóa cổ đại, với ảnh hưởng rõ rệt từ văn hóa Trung Đông và châu Phi. Đất nước này là vùng đất có hơn 80 ngôn ngữ và hơn 200 phương ngữ.

Nhiều công trình cổ thu hút khách du lịch ở Ethiopia (Ảnh: SCMP).

Nơi đây được coi là cái nôi của cà phê Arabica. Tương truyền rằng, từ nhiều thế kỷ trước, một người chăn dê phát hiện đàn dê thích ăn quả từ một loài cây mọc ven đường. Vì tò mò, ông thử dùng hạt của loài cây ấy và bất ngờ nhận ra cơ thể trở nên tỉnh táo, minh mẫn hơn.