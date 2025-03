Buổi chiều định mệnh và 14 năm người mẹ tìm con khắp Hà Nội, TPHCM

Tan làm, chị Nhường tất bật chuẩn bị bữa cơm tối. Đang bày biện món ăn, điện thoại di động hiển thị số lạ, chuông đổ dồn dập. Gác lại mọi việc, chị vội vàng nghe máy.

Đầu dây bên kia muốn cung cấp một số thông tin về đứa con trai đã mất tích 14 năm mà chị đang âm thầm tìm kiếm. Sau 15 phút trao đổi các thông tin giữa hai bên, cuộc gọi dừng lại chóng vánh vì nhiều chi tiết không khớp...

Người mẹ tội nghiệp ứa nước mắt vì thêm một lần thất vọng.

"14 năm qua, gia đình nhận được hàng trăm cuộc điện thoại như vậy. Có người thật lòng muốn báo tin nhưng không ít người thích trêu đùa một cách nhẫn tâm... Trải qua nhiều nỗ lực, đến nay, kết quả tìm con vẫn chỉ là số 0", chị Nhường xót xa bộc bạch.

Ngày định mệnh 4/9/2011, cháu Trần Huy Hoàng (SN 2006) - con trai chị Nhường - mất tích khi được gửi ở nhà người chị gái. Từ đó, nhiều thông tin mách bảo đã được cung cấp, may mắn vẫn chưa mỉm cười với người phụ nữ này.

Hy vọng rồi rơi vào thất vọng

Chị Nhường cho biết, gần như tuần nào gia đình cũng nhận được tin báo về người giống bé Huy Hoàng. Trong số đó, nhiều cuộc gọi từ nước ngoài yêu cầu nộp tiền tỷ để được đoàn tụ với con.

"14 năm qua, điện thoại di động như vật bất ly thân của tôi. Tôi cố gắng nghe tất cả các cuộc gọi đến, dù bị nhỡ cũng liên lạc lại bằng được. Tôi sợ bỏ lỡ một cuộc gọi sẽ đánh mất cơ hội đoàn tụ", chị Nhường chia sẻ.

Chị Nhường khóc cạn nước mắt, đau khổ suốt 14 năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây nửa năm, một cậu bé ở Đắk Lắk gọi điện, khẳng định mình là Huy Hoàng, trên cơ thể có vết mổ thoát vị bẹn như chị từng mô tả. Cậu bé có hoàn cảnh đáng thương, từng lang thang ven đường tàu, được người thu mua ve chai đem về nuôi.

"Mỗi ngày cậu bé chỉ cho tôi được nói chuyện 30 phút và tuyên bố sẽ không quay về. Tôi sốt ruột mong được gặp gỡ hoặc tiến hành xét nghiệm ADN, cậu bé không chấp nhận.

Gia đình nhờ người bạn đến xưởng gỗ ép - nơi cậu bé làm việc - dò tìm thông tin nhưng không có kết quả. Hơn 1 tuần sau, bên kia cắt đứt liên lạc. Tôi rơi vào tâm trạng hụt hẫng, khóc cạn nước mắt vì mọi chuyện như một trò đùa", chị Nhường đau lòng kể lại.

Chị Nhường còn nhớ từng có người phụ nữ nói giọng miền Nam gọi điện kể về giấc mơ kỳ lạ, nhìn thấy Huy Hoàng sinh sống tại một căn nhà ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sau khi có số điện thoại và địa chỉ từ người phụ nữ lạ mặt, chị Nhường thầm nghĩ "có lẽ phút đoàn tụ đã rất gần". Gia đình tức tốc nhờ người em họ làm dâu ở Trung Quốc đến tận nơi nhưng không có bất cứ manh mối nào. Nhiều ngày sau, chị gọi hàng trăm cuộc, không ai bắt máy, cuộc tìm kiếm dần rơi vào ngõ cụt.

Khổ tâm nhất với người mẹ bất hạnh là những cuộc gọi từ số máy lạ với giọng đe dọa, đòi tiền tỷ để chuộc lại con.

Cách đây vài tháng, chị Nhường bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy nước ngoài lúc rạng sáng. Giọng nói bí ẩn ở đầu dây bên kia khẳng định bé Huy Hoàng vẫn an toàn và khỏe mạnh. Để đưa con về, gia đình phải chuyển khoản 1 tỷ đồng. Dù nóng lòng gặp lại con, chị cương quyết, nhìn thấy con qua video mới tính đến chuyện tiền nong.

"Người ở đầu dây bên kia không cho tôi nói chuyện, không cung cấp bằng chứng về Huy Hoàng. Họ lớn tiếng đe dọa, nếu gia đình không chấp nhận, có ngày phải nhận xác con. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại nhưng vẫn đủ lý trí để nhận ra chiêu trò lừa đảo qua mạng", chị Nhường kể.

Quệt vội giọt nước mắt chảy dài trên má, người mẹ lần dở những bức ảnh của bé Huy Hoàng. 14 năm qua, những tia hy vọng tìm được con trai cứ mờ nhạt dần nhưng câu hỏi "con trai đang ở đâu, cuộc sống như thế nào?" vẫn luôn day dứt trong tâm can.

Chưa bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh gia đình đoàn tụ nhưng chị Nhường luôn có linh cảm đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Người phụ nữ quê Phú Thọ tiết lộ, từng "gặp" con trai trong giấc mơ. Hai mẹ con nhìn nhau nhưng không nói được câu nào.

"Tỉnh dậy, tôi hồi tưởng lại với hy vọng có chút manh mối về nơi con ở nhưng bất thành. Giấc mơ tiếp thêm cho tôi niềm tin, con trai vẫn bình an ở một nơi nào đó. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều sóng gió, mong ước lớn nhất là gặp lại Huy Hoàng, dù một lần thôi cũng yên lòng", chị Nhường nghẹn ngào nói.

Vài năm sau khi con trai mất tích, chị Nhường và bố đẻ bé Huy Hoàng đường ai nấy đi. Được một người đàn ông cùng quê yêu thương, chị quyết định đi bước nữa. Hiện, chị có một tổ ấm hạnh phúc với 2 đứa con ngoan ngoãn.

Thấu hiểu hoàn cảnh đi tìm con trai trong vô vọng, nhiều năm qua, gia đình chồng luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ để tâm nguyện của con dâu sớm thành hiện thực.

Mẹ của bé Huy Hoàng cho biết, chị không đơn thương độc mã trong hành trình dài đằng đẵng mà có 3 chỗ dựa lớn là gia đình chồng cũ, nhà ngoại và gia đình chồng hiện tại. Mỗi lần, có thông tin mách bảo, họ lại lên đường tìm kiếm, dù niềm hy vọng rất mong manh.

Bi kịch từ buổi chiều định mệnh

Trước đây, chị Nhường làm công nhân may ở Việt Trì (Phú Thọ), còn chồng cũ rong ruổi theo những chuyến xe Bắc - Nam. Ngày 20/8/2006, con trai đầu lòng chào đời, anh chị đặt tên là Trần Huy Hoàng.

Năm 2011, vì kinh tế khó khăn, chị Nhường gửi con trai 5 tuổi ở lại quê nhà, nhờ chị gái là Cao Thị Kiên (xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) chăm sóc rồi một thân một mình vào TPHCM kiếm sống.

Gạt nước mắt, chị Nhường kể, vừa lĩnh tháng lương đầu tiên ở đất khách, chiều 5/9/2011, chị nhận được tin dữ thông báo con trai bỗng dưng mất tích. Trời đất như sụp đổ, người phụ nữ quê Phú Thọ tức tốc bay về ngay trong đêm, cùng mọi người tìm kiếm bé Huy Hoàng.

Trước đó một ngày, chị Cao Thị Kiên đi làm đồng, bác rể chở hai con đi ăn liên hoan cách đó 200m. Trong lúc bà nấu cơm dưới bếp, Huy Hoàng ngồi xem tivi ở phòng khách. Đến chiều tối, không thấy cháu đâu, gia đình mới tá hỏa đi tìm khắp xóm nhưng không có bất cứ thông tin nào.

Hình ảnh chụp bé Huy Hoàng trước khi xảy ra vụ mất tích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở về quê nhà sau chuyến bay đêm, chị Nhường khóc ngất khi nghe kể lại mọi chuyện và quyết định trình báo với cơ quan chức năng. Cả gia đình chia nhau đi khắp bến xe, ao hồ, sông suối... không sót bất cứ đâu.

Suốt nhiều ngày, chị lang thang bên mép sông Hồng, căng mắt tìm con, trước mặt chỉ là biển nước mênh mông lặng lẽ. Nghe mọi người cung cấp thông tin, nhiều lần bố đẻ của Huy Hoàng xuống Hà Nội, vào TPHCM... nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào tuyệt vọng.

Trước ngày con mất tích, hai mẹ con vẫn trò chuyện qua điện thoại. Nghe giọng nói ríu rít, đáng yêu của Huy Hoàng, chị Nhường cố kìm nén xúc động vì "nếu cho lựa chọn, không cha mẹ nào muốn xa con".

"Tôi không ngờ cuộc gọi đó là lần cuối cùng được nghe tiếng của con trai. Cho đến bây giờ, trong lòng cứ ân hận, giá như không gửi con ở quê, có lẽ không xảy ra bi kịch đau khổ này", chị Nhường xót xa nói.

Lúc mất tích, bé Huy Hoàng cao khoảng 1m, nặng khoảng 19kg, khuôn mặt tròn, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh, da ngăm đen. Bé lanh lợi, có thể đọc được cả số điện thoại của mẹ. Ở bẹn có một vết sẹo dài khoảng 8cm do mổ thoát vị bẹn lúc 4 tuổi.

6 tháng ròng rã, người mẹ lang bạt khắp nơi tìm con trong tình trạng "muốn phát điên". Thương nhớ Huy Hoàng, chị sút hơn 10kg, thân hình gầy gò khiến nhiều người không nhận ra. Nhìn con gái kiệt sức, mẹ đẻ khuyên chị cố gắng bình tâm lại để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì chặng đường tìm con chưa biết ngày kết thúc.

"Thức tỉnh sau lời khuyên của mẹ, tôi vào làm công nhân may ở quê. Mỗi khi có ai mách chút manh mối, tôi lại thuê xe ôm chở đi tìm khắp tỉnh Phú Thọ, sang cả Ba Vì (Hà Nội) rồi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, TPHCM... Thế nhưng, giấc mơ đoàn tụ chưa bao giờ thành hiện thực. 14 năm qua, giấc ngủ của tôi chập chờn, nỗi đau mất con ám ảnh trong lòng không thể nguôi ngoai", chị Nhường kể.

Lúc mất tích, Huy Hoàng cao 1m, nặng khoảng 19kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc con mới mất tích, nghe ai mách gì, chị cũng làm theo, từ đăng thông tin trên báo chí, dán tờ rơi, làm lễ cúng... Mù quáng tin lời thầy bói dởm phán phải thành tâm, con sẽ sớm trở về, tiền bạc của chị Nhường lần lượt đội nón ra đi, còn hành trình tìm Huy Hoàng dần rơi vào bế tắc.

"Nghe có người mách cho quần áo lên chảo rang, con nóng lòng sẽ trở về, tôi làm theo suốt nhiều tháng trời mà không có kết quả. Số tiền vay mượn để tìm con chồng chất lên 100 triệu đồng. Có lúc nghĩ quẩn, tôi muốn tự giải thoát cho mình... Nhưng nghĩ đến Huy Hoàng và số nợ lớn, tôi lại gượng dậy", chị tâm sự.

Nhiều người khuyên nên từ bỏ việc tìm con để tập trung cho cuộc sống hiện tại nhưng chị Nhường chưa một lần nghĩ đến điều đó, vì "có mất đi đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, chăm bẵm nhọc nhằn mới thấu hiểu nỗi lòng người mẹ".

Lao vào làm việc, chị Nhường trả hết số nợ, giống như "trút được gánh nặng". Hiện tại, cuộc sống của chị đỡ vất vả hơn trước đây, nhưng nỗi đau và sự ân hận trong lòng về chuyện mất tích của con trai vẫn chưa thể xóa nhòa.

"Tôi không muốn tìm con để giành giật với gia đình đang nuôi Huy Hoàng. Nếu may mắn có ngày gặp lại, việc trở về với tôi hay không, hoàn toàn do con quyết định. Tôi chỉ mong được nhìn thấy con bình an một lần thôi cũng đủ mãn nguyện và hạnh phúc", chị Nhường bày tỏ.