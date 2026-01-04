Nồi đồng hơn trăm năm tuổi, có người trả 400 triệu đồng chủ không bán

Nhiều năm qua, người dân và du khách thập phương khi đến tham quan khu du lịch thác Hiêu (thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa) thường ghé thăm gia đình ông Hà Văn Sỹ (SN 1970) để chiêm ngưỡng chiếc nồi đồng khổng lồ có đường kính 1m, nặng gần 1 tạ.

Ông Sỹ cho biết, trước đây chiếc nồi này thuộc sở hữu của một địa chủ trong vùng. Sau khi được thu hồi, nồi đồng được sử dụng trong các dịp sinh hoạt cộng đồng hoặc cho các hộ dân trong thôn mượn mỗi khi có đám hiếu, hỷ.

“Ngày xưa, điều kiện kinh tế khó khăn, mỗi khi có đám hiếu hay đám cưới, các hộ dân thường mượn nồi về nấu thức ăn để mời cả làng”, ông Sỹ chia sẻ.

Ông Hà Văn Sỹ bên chiếc nồi cổ của gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

Đến năm 2015, khi thôn cần kinh phí xây dựng nhà văn hóa, chiếc nồi được đưa ra bán đấu giá. Nhận thấy giá trị lịch sử và văn hóa của hiện vật, ông Sỹ đã dùng một căn nhà sàn trị giá khoảng 70 triệu đồng để đổi lấy chiếc nồi, với sự đồng thuận của người dân trong thôn.

Theo ông Sỹ, không ai biết chính xác chiếc nồi được đúc từ khi nào. Tuy nhiên, trên vành nồi vẫn còn lưu lại các dòng chữ chạm nổi bằng chữ quốc ngữ và chữ tượng hình, dù đã mờ. Trong đó có những thông tin như “năm 1921”, “Cổ Lũng tổng”, được cho là liên quan đến thời điểm đúc và chủ sở hữu ban đầu.

Ông Sỹ cũng cho hay, trước kia toàn xã Cổ Lũng có khoảng 6–7 chiếc nồi lớn tương tự. Theo thời gian, người dân không còn lưu giữ mà đem bán đi, hiện chỉ còn duy nhất chiếc nồi của gia đình ông. Dù có nhiều người đến hỏi mua, ông vẫn kiên quyết không bán.

“Trước đây, từng có một giám đốc ngân hàng trả giá 400 triệu đồng nhưng tôi quyết tâm không bán. Tôi muốn lưu giữ chiếc nồi như một kỷ vật, coi đó là món quà để con cháu mai sau gìn giữ nét đẹp văn hóa của làng”, ông Sỹ nói.

Trên chiếc nồi có ghi thông tin được cho là năm tạo nên sản phẩm (Ảnh: Thanh Tùng).

Cách thôn Ấm Hiêu không xa, tại thôn Lác, gia đình ông Hà Văn Tân (SN 1961) cũng đang lưu giữ một cổ vật bằng đồng dùng để đồ xôi.

Khác với chiếc nồi của ông Sỹ, nồi đồng của ông Tân cao khoảng 60cm, nặng 34kg và được truyền lại từ đời ông nội. Gia đình ông gọi hiện vật này là chiếc niễng.

Ông Tân cho biết, chiếc niễng từng được sử dụng cùng nồi đồng trong các dịp lễ, Tết của thôn, xã. Tuy nhiên, do lo ngại thất lạc và những yếu tố tâm linh gắn với hiện vật, khoảng 10 năm trước, gia đình ông đã quyết định chôn giữ chiếc niễng trong hố bê tông để bảo quản lâu dài.

“Người Thái xem chiếc niễng là “vật thiêng”. Tôi nghe mọi người kể rằng hiện vật này từng bị trộm lấy đi nhưng sau đó được trả lại trong tình trạng sứt mẻ. Mỗi lần sử dụng, người dân đều phải làm lễ cúng và tuân thủ những quy ước nghiêm ngặt. Vì sợ mất cổ vật, tôi chôn và đổ bê tông để cất giữ”, ông Tân nói.

Ông Hà Văn Tân giới thiệu về hình dáng chiếc niễng (bên trái) giống với chiếc niễng ông đã đem đi cất giấu (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Hà Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Cổ Lũng, cho biết địa phương hiện chưa có điều kiện đầu tư khu lưu giữ, trưng bày các hiện vật văn hóa.

“Trong khi chờ các cơ quan chức năng đánh giá và công nhận, chính quyền địa phương vận động người dân tiếp tục gìn giữ các hiện vật, coi đây là tài sản chung của cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và cội nguồn”, ông Kiên cho hay.