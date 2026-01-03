Con trâu có cặp sừng độc lạ ở Đà Nẵng

Một con trâu cái với cặp sừng cong tròn hiếm gặp, ôm sát toàn bộ khuôn mặt, đang trở thành tâm điểm chú ý tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân địa phương.

Theo ghi nhận, điểm đặc biệt của con trâu này nằm ở cặp sừng không mọc chếch ra hai bên như thông thường. Thay vào đó, chúng bắt đầu cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía trước và khép lại thành một vòng tròn cân đối, tạo nên hình dáng độc đáo.

Cặp sừng cong xuống, ôm lấy phần đầu tạo thành hình chiếc vòng của con trâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi nhìn trực diện, cặp sừng bao quanh phần mặt như một chiếc khung tự nhiên. Còn khi nhìn nghiêng, chúng mang hình dáng của chiếc vòng cổ lớn ôm trọn phần đầu, tạo nên vẻ ngoài lạ mắt và thu hút.

Ông Võ Trương (68 tuổi), chủ nhân của con trâu đặc biệt này cho biết gia đình nuôi con trâu từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Theo ông Trương, ngay từ giai đoạn bắt đầu mọc, hình dáng sừng đã có dấu hiệu cong khác thường và theo thời gian tự uốn vòng hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người.

Cặp sừng của con trâu bắt đầu cong dần từ hai bên thái dương, thay vì mọc chếch ra hai bên như trâu thông thường (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Võ Thị Nhiên, người trực tiếp chăm sóc con trâu xác nhận đây là trâu cái khỏe mạnh, đã sinh sản nhiều lần. Bà cho biết con trâu ăn uống, đi lại bình thường và không bị ảnh hưởng bởi cặp sừng đặc biệt này.

Dù được nuôi chung với ba con trâu khác trong gia đình, nhưng chỉ riêng cá thể này sở hữu cặp sừng cong tròn hiếm gặp, trong khi các con còn lại đều có sừng phát triển bình thường.

Ông Võ Trương cho biết nhiều người dân hiếu kỳ đã tìm đến tận nhà để chiêm ngưỡng con trâu có cặp sừng độc lạ. Thậm chí, có người đã ngỏ ý hỏi mua với giá cao, tuy nhiên, gia đình ông vẫn quyết định giữ lại nuôi, không bán.

Con trâu đã gắn bó với gia đình ông Trương nhiều năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

“Con trâu gắn bó với gia đình lâu năm, lại khỏe mạnh, sinh sản tốt. Cặp sừng này là tự nhiên, hiếm gặp nên gia đình xem như một điều đặc biệt, giữ lại để nuôi chứ không nghĩ đến chuyện bán”, ông Trương chia sẻ.

Người dân thôn Trung Chánh bày tỏ sự thích thú, ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo của cặp sừng, khẳng định chưa từng thấy con trâu nào có cặp sừng phát triển theo hình dạng ôm trọn khuôn mặt như vậy.