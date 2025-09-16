Bố ngủ vỉa hè, lang thang tìm con mất tích khắp Hà Nội

Tối 14/9, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh Nguyễn Văn Cương (trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) hồi hộp nhấc máy. Đầu dây bên kia cho biết, nhìn thấy cháu bé giống con trai mà anh đang tìm kiếm. Nghe tin, người đàn ông nuôi hy vọng mong manh, tức tốc di chuyển từ Hà Nội về phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

“Trên đường đi, tôi tin chắc đó là con trai. Đến 4h sáng, nhìn thấy vài đứa trẻ trong công viên, tim tôi thắt lại và nhận ra không phải con mình. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi không thể chợp mắt”, anh Cương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Minh Đức bỏ nhà đi từ chiều 22/8 đến nay gia đình vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn 20 ngày, trải qua nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, anh Cương gần như kiệt sức trong hành trình tìm con trai là bé Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2013. Cháu bỏ nhà đi từ ngày 22/8, sau khi kết thúc buổi tập trung ở trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Theo anh Cương, khoảng 15h ngày 22/8, anh thấy cặp sách cùng tờ giấy phải học lại lớp 6 trên bàn học nhưng không thấy bóng dáng con. Linh cảm có điều chẳng lành, anh vội vàng kiểm tra hình ảnh camera, phát hiện nam sinh đã đạp xe rời khỏi nhà.

Chờ mãi không thấy con về, anh Cương điều khiển xe máy, đi dọc đường làng, vòng ra cánh đồng nhưng không có thông tin của Minh Đức.

"Năm 2024, vì phải viết bản kiểm điểm, cháu từng bỏ nhà đi 10 ngày. Nhờ sự giúp đỡ của công an ở Hà Nội, tôi may mắn tìm được con. Lần này, cháu bỏ đi đã 3 tuần, gia đình vẫn chưa nhận được tin tức", anh Cương bày tỏ.

Anh kể, thời điểm Minh Đức rời nhà, cháu mặc áo phông màu xanh, quần đùi đen, đi dép tông và đạp xe mini. Trước đó, cháu không có biểu hiện bất thường, kết quả học tập khá các môn, trừ điểm tổng kết môn tiếng Anh 4,7.

Cuối giờ chiều, anh Cương trình báo sự việc con trai mất tích với công an. Đêm 20/8, anh cùng bạn rong ruổi xe máy qua nhiều địa bàn ở Hải Phòng, sang tận Hạ Long (Quảng Ninh).

Nhận được tin báo có người ở Hà Nội nhìn thấy đứa trẻ giống Minh Đức, người đàn ông vội vã lên Thủ đô. Anh lang thang, quanh quẩn khu vực ven hồ Tây, chờ đợi cháu bé xuất hiện. Vài ngày sau, anh rơi vào tâm trạng hụt hẫng, khi nhận ra đó không phải là con trai.

Trong cơn hoảng loạn, anh tiếp tục tìm kiếm khắp chợ Long Biên đến hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây rồi ngược sang chợ Đồng Xuân...

Bước chân rã rời, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhiều lần anh tự động viên mình không được bỏ cuộc. Mỗi lần nhìn thấy cậu bé mặc áo giống con trai, anh Đức khấp khởi hy vọng rồi muốn ngã khuỵu khi nhận ra sự thật nghiệt ngã.

Những ngày tiếp theo, do đông đảo người dân khắp nơi đổ về Hà Nội xem diễu binh ngày 2/9, các tuyến đường bị cấm nên anh Cương về quê. Trong căn nhà trống vắng, nhìn cặp sách, quần áo của Minh Đức, người bố không kìm được nước mắt.

“Chiều 2/9, tôi trở lại Hà Nội rồi sang Hưng Yên tiếp tục tìm con. Trên đường đi, vì quá đuối sức, tôi bị hoa mắt và chóng mặt, vừa kịp dừng xe bên vỉa hè thì ngã gục. Nhờ bạn đi cùng hô hoán bà con xung quanh giúp đỡ nên tôi dần tỉnh lại”, anh Cương chia sẻ.

Hành trình tìm con chưa biết ngày kết thúc, cuộc sống vất vả nên anh Cương không thuê phòng trọ hay khách sạn. Đêm đến, người bố tội nghiệp ghé lưng trên vỉa hè hoặc bến xe buýt, cố chợp mắt.

"Có những hôm vừa thiếp đi 30 phút, mơ thấy Minh Đức mặc áo quần rách rưới, tôi bần thần tỉnh dậy. Nhiều đêm mưa gió, chỉ kịp chợp mắt vài tiếng, tôi lại vội vã thu dọn đồ đạc để tiếp tục lên đường tìm con", anh trải lòng.

Trước khi bỏ nhà ra đi, Minh Đức không có dấu hiệu bất thường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, Minh Đức lên 5 tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi. Nhiều năm qua, một mình anh Cương vừa quán xuyến việc nhà, vừa nuôi dạy hai con khôn lớn. Hàng ngày, ai thuê gì làm nấy, anh chỉ mong các con có cuộc sống đầy đủ hơn. Minh Đức bỏ nhà ra đi, cuộc sống bình yên của 3 bố con bị đảo lộn hoàn toàn.

"Vốn là người mạnh mẽ, từ khi con trai thứ hai mất tích, tôi đã nhiều lần bật khóc. Hành trình tìm con vô cùng vất vả nhưng tình thương của một người cha thôi thúc tôi phải tiếp tục", anh Cương cho biết.

Được biết, sáng 15/9, anh Cương tiếp tục di chuyển đến phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) để trình báo với công an địa phương về sự việc cháu Minh Đức mất tích.

Thông qua báo Dân trí, anh Cương nhắn nhủ đến con trai Minh Đức: "Dù đang ở đâu, hãy lên tiếng để gia đình tìm đến và đón con trở về. Bố sẽ tiếp tục hành trình tìm con".

Anh bày tỏ lòng biết ơn tới cộng đồng mạng cùng những người dân đã nhiệt tình chia sẻ, cung cấp thông tin suốt thời gian qua. Người đàn ông hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người dân và lực lượng chức năng để sớm đoàn tụ với con.