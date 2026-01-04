Khoe cảnh để chó cưng ăn chung đĩa trên bàn, khách Trung Quốc bị khởi kiện

Một cô gái người Trung Quốc đang đối mặt với vụ kiện sau hành vi gây tranh cãi của mình tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Bắc Kinh hồi tháng 12 vừa qua.

Hình ảnh từ video cho thấy, cô gái khuyến khích chó cưng của mình ăn trực tiếp món thịt cừu trên đĩa. Đây vốn là loại đĩa chỉ dùng cho thực khách tới ăn. Nơi xảy ra vụ việc được xác định là một chi nhánh của lẩu Nanmen vốn là thương hiệu lẩu nổi tiếng mang phong cách ẩm thực Bắc Kinh.

Cô gái để chó cưng ăn thịt cừu trên đĩa chuyên dùng cho khách (Ảnh: Douyin).

"Nói thật, tôi cũng không biết mấy miếng thịt cừu này có vị gì, vì chó của tôi đã ăn hết rồi. Giờ thì cái đĩa trống trơn”, người phụ nữ nói trong video.

Ở một phân cảnh khác, cô gái lên tiếng khen ngợi chó cưng của mình. “Không biết khen chó của tôi thế nào nữa”, cô nói.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội từ dư luận. Ngay sau đó, phía nhà hàng thông báo tạm đóng cửa cơ sở để tiến hành khử trùng toàn bộ khi đoạn video gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đại diện nhà hàng cho hay, họ phải ngừng hoạt động trong 3 ngày, đồng thời thay mới toàn bộ đĩa và dụng cụ ăn uống. Phía cơ sở kinh doanh cam kết sẽ siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Nhà hàng cũng tuyên bố hoàn tiền và bồi thường cho tất cả khách hàng từng dùng bữa tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 16/12 đến 18/12. Đáng chú ý, nhà hàng khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người phụ nữ trong đoạn video.

Một nhân viên làm việc tại đây cho biết, họ đã trình báo cảnh sát để truy tìm người phụ nữ này.

Trùng hợp là cùng thời điểm đó, một phụ nữ khác đến từ tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) cũng đăng video cho thấy cô cho phép chú chó Chihuahua mới 2 tháng tuổi ăn trực tiếp từ đĩa tại một nhà hàng vốn là nơi chấp nhận cho thú cưng được vào cùng chủ nhân.

Khoảnh khắc một cô gái cho chó cưng ăn chung đĩa với mình (Ảnh: Douyin).

Theo các chuyên gia, nước bọt của chó và mèo có thể chứa vi khuẩn gây hại, trong trường hợp xấu nhất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Trong bối cảnh thị trường thú cưng tại Trung Quốc phát triển mạnh, ngày càng nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại thân thiện với động vật xuất hiện tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, 2 vụ việc nói trên hiện làm gia tăng căng thẳng giữa những người yêu thú cưng và nhóm thực khách coi trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Tôi sẽ không đến các nhà hàng thân thiện với thú cưng vì lo ngại phải dùng chung dụng cụ ăn uống với động vật”, một tài khoản trên Douyin bình luận.

“Mô hình nhà hàng thân thiện với thú cưng không phải là ý tưởng hay khi một số chủ nuôi không biết kiểm soát thú cưng của mình. Thậm chí có những con vật không tự ý thức được hành vi của bản thân”, một người khác nhận xét.

Giáo sư Diệp Lâm đến từ trường Luật thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc từng chia sẻ, quy định tại một số thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải cấm chó vào nhà hàng. Chính vì vậy, việc các nhà hàng cho phép chó vào về bản chất là trái pháp luật.

Luật Trung Quốc cũng nghiêm cấm các nhà hàng cung cấp cho khách hàng dụng cụ ăn uống chưa được làm sạch hoặc khử trùng hoàn toàn.

“Tôi ủng hộ nhà hàng khởi kiện người phụ nữ và buộc người này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại để làm gương”, một cư dân mạng khác bày tỏ.

Trước đó không lâu, tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết buộc phụ huynh của 2 thiếu niên 17 tuổi - những người tiểu tiện vào nồi lẩu tại một chi nhánh Haidilao - phải bồi thường cho chuỗi nhà hàng này 2,2 triệu tệ (8,2 tỷ đồng).

Khoản bồi thường bao gồm chi phí thay mới dụng cụ ăn uống, vệ sinh, cũng như tổn thất đối với uy tín và hình ảnh thương hiệu.