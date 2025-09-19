Tìm thấy bé trai bỏ nhà đi 27 ngày ở Hà Nội, người bố vỡ oà hạnh phúc

Sau quãng đường gần 100km từ Hà Nội về đến nhà ở phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng), anh Nguyễn Văn Cương mới dám tin hành trình tìm con trai là bé Nguyễn Minh Đức (SN 2013) đã khép lại với khoảnh khắc đoàn tụ hạnh phúc.

Nam sinh đạp xe rời khỏi nhà chiều 22/8. Từ đó, anh không có bất cứ thông tin nào của con. Suốt 27 ngày qua, người cha lặn lội khắp các tỉnh, thành phía Bắc để tìm kiếm. Nhiều đêm, anh chợp mắt bên vỉa hè, ăn vội bát cơm rồi tiếp tục hành trình, nuôi hy vọng con trai sẽ bình an trở về.

"Tối 18/9, lần đầu tiên trong một tháng qua, tôi cảm thấy ăn cơm ngon miệng. Thật khó diễn tả bằng lời niềm vui khi tìm thấy con trai an toàn, khoẻ mạnh", anh Cương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cuộc điện thoại bất ngờ từ người lạ

Theo anh Cương, sau chuỗi ngày lang thang khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận, anh tranh thủ về nhà giải quyết một số công việc. Sáng 18/9, người bố với gương mặt sạm đen tức tốc trở lại Thủ đô, tiếp tục hành trình tìm con trong vô vọng.

Tìm kiếm ở khu vực ngoại thành giữa trời oi nóng nhưng không có kết quả, người đàn ông tranh thủ ngồi nghỉ ngơi bên hồ Tây cho hồi phục sức khoẻ.

Anh Cương gặp lại con trai tại Hà Nội sau gần 1 tháng từ khi Minh Đức bỏ đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 12h, anh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia, anh Hiệp - chủ quán nước và tiệm cơm trên phố Đặng Xuân Bảng, Hà Nội - cho biết gia đình đang cưu mang một nam sinh có gương mặt giống bé Minh Đức.

"Trải qua nhiều lần hụt hẫng, trong lòng tôi gần như không có hy vọng đó là con trai mình. Để đáp lại tình cảm và sự nhiệt tình của gia đình, tôi quyết định đến tận nơi để xem thực hư câu chuyện như thế nào", anh Cương nhớ lại.

Qua trao đổi thông tin và hình ảnh, anh Cương vỡ oà niềm vui khi chắc chắn cậu bé được chủ quán cưu mang chính là con trai. Sau giấc ngủ trưa, sự xuất hiện của bố khiến Minh Đức bất ngờ và thoáng chút hoảng sợ.

"Nhìn con trai an toàn, khoẻ mạnh, tôi xúc động nghẹn ngào. Quên hết mệt mỏi, tôi ôm cháu vào lòng an ủi, động viên. Nếu như không được gia đình anh Hiệp giúp đỡ, không biết Minh Đức sẽ lưu lạc ở đâu", anh bày tỏ.

Theo anh Cương, rời khỏi nhà, Minh Đức lên Hà Nội và được một chủ quán cà phê nhận vào làm, trả công 100.000 đồng/ngày nhưng không sắp xếp chỗ ở. Ban đêm, cậu bé phải lang thang, chui xuống gầm cầu ngủ tạm.

Cách đây 10 ngày, con trai anh Cương vào mua nước mía tại quầy của vợ chồng anh Hiệp.

Nhìn thấy cậu bé đen nhẻm, áo quần lấm lem, hai vợ chồng tình cờ hỏi chuyện mới biết Minh Đức bỏ nhà ra đi. Sợ bố biết tung tích, cậu bé nói dối quên số điện thoại của gia đình và không tiết lộ lý do tự tiện rời nhà.

"Vợ chồng anh Hiệp nhận Minh Đức vào phụ quán nước, mua quần áo mới, cung cấp chỗ ăn và ngủ thoải mái. Không biết bao giờ tôi mới báo đáp lại được tình cảm, tấm lòng của gia đình ân nhân", anh Cương bày tỏ.

Tìm được con trai, anh Cương nở nụ cười tươi sau những ngày lo lắng tột cùng. Anh tay bắt mặt mừng, nói lời cảm ơn gia đình anh Hiệp đã che chở và đối xử tốt với Minh Đức.

Nói về lý do con trai bỏ nhà ra đi, anh Cương cho hay, nguyên nhân bắt nguồn từ tờ thông báo phải học lại lớp 6 mà Minh Đức nhận được sau buổi tập trung ở trường sáng 22/8.

"Cháu cao 1,6m nên không muốn học lại lớp 6 với các em nhỏ hơn. Sau khi con ổn định tâm lý, tôi sẽ trao đổi, làm việc thêm với giáo viên và nhà trường về vấn đề này. Một phần nguyên nhân do tôi bận rộn công việc, thiếu sự sát sao để nắm bắt diễn biến tâm lý của con", anh nói.

Gia đình ân nhân bất ngờ về tuổi thật của Minh Đức

Tiễn hai bố con về Hải Phòng, chị Huệ (vợ chủ quán cơm cưu mang Minh Đức) bày tỏ xúc động khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của người bố lao tâm khổ tứ nhiều ngày tìm con.

Chị Huệ kể, lần đầu gặp, Minh Đức tự nhận mình đi “bụi đời”, đêm ngủ dưới gầm cầu, trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo, không mang theo hành lý và giấy tờ tuỳ thân.

Thương cảm hoàn cảnh của cậu bé, vợ chồng chị cho ở lại phụ quán nước. Nhiều lần, chủ quán hỏi Minh Đức lý do bỏ nhà đi và hoàn cảnh gia đình, nam sinh quê Hải Phòng không chịu tiết lộ.

Gần 1 tháng qua, anh Đức rong ruổi khắp nơi tìm con, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chồng tôi mua cho cháu quần áo mới. Nhà bán cơm nên cháu được ăn uống đầy đủ. Gia đình muốn cưu mang để Minh Đức có chỗ nương tựa, không phải lang thang ngoài đường”, chị Huệ chia sẻ.

Sáng 18/9, tình cờ chồng chị Huệ vào Facebook, biết thông tin anh Cương đăng thông tin tìm kiếm con trai suốt nhiều ngày qua.

"Chồng tôi tức tốc gọi điện, thông báo con trai anh Cương đang ở Hà Nội. Minh Đức cao hơn 1,6m, lớn phổng phao nên chúng tôi không biết cháu mới 12 tuổi. Nếu biết tuổi thật, không ai dám nhận cháu vào phụ giúp bán nước", chị Huệ cho biết.

Trước lúc bố con anh Cương lên xe máy về quê, vợ chồng chị Huệ trao tận tay Minh Đức 2 triệu đồng. Đây được xem là số tiền công mà nam sinh đã phụ giúp gia đình trong những ngày qua.

Khi chiếc xe máy của anh Cương rời đi, điều gia đình chị Huệ mong mỏi lớn nhất là Minh Đức sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường, thấu hiểu sự vất vả của bố, nỗ lực học tập tốt và không tái diễn việc bỏ nhà ra đi.