Hà Nội chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện

Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do báo Dân trí phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, đánh giá việc hình thành vùng phát thải thấp không phải là một giải pháp đơn lẻ, mà là một bước đi tổng hợp.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện là nền tảng quan trọng

Điều này gắn với hai vấn đề trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra cho Hà Nội là "ùn tắc giao thông kéo dài" và "ô nhiễm môi trường không khí".

Ông Long cho rằng việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện là một trong những nội dung có tác động rộng nhất, liên quan đến hàng triệu người dân.

Do đó, theo ông Long, ngay từ đầu thành phố đã xác định phải chuẩn bị kỹ, đặc biệt là hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đi kèm và phương án tổ chức giao thông.

Thứ nhất, công tác xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện là nền tảng quan trọng nhất.

Hà Nội chuẩn bị kỹ hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đi kèm và phương án tổ chức giao thông để chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện (Ảnh: Trường Thịnh).

Ông Long cho biết, Sở Xây dựng đang xây dựng dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch cùng một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố và sẽ trình HĐND thành phố vào thời gian phù hợp.

Theo ông, trong dự thảo nghị quyết có đầy đủ các cơ chế hỗ trợ cụ thể để người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. "Quan điểm của thành phố là không để người dân bị đặt vào tình huống khó khăn, phải có chính sách để hỗ trợ phù hợp, dễ tiếp cận, minh bạch", ông Long nhấn mạnh.

Vấn đề thứ hai ông Long nhắc đến đó là, sự chuẩn bị hạ tầng bãi đỗ xe cũng như trạm sạc điện, tủ đổi pin.

Đối với vấn đề này, theo ông Long, Sở Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư bến xe, bãi đỗ xe, cùng với đề án tổng thể phát triển giao thông tĩnh giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình HĐND TP Hà Nội xem xét vào thời gian phù hợp.

Đồng thời, Sở cũng nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc tại các khu vực dân cư đảm bảo mật độ, số lượng theo yêu cầu (gắn với các vị trí bãi đỗ xe Park and Ride) kết hợp hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến trạm sạc điện cũng như phương án cấp điện cho hệ thống trạm sạc.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

"Vùng phát thải thấp sẽ hiệu quả hơn khi có hệ thống bãi đỗ xe ngoại vi, các điểm trung chuyển, cũng như tổ chức không gian giao thông hợp lý để người dân có thể gửi phương tiện và chuyển sang phương tiện sạch trong khu vực Vành đai 1", ông Long nói.

Đảm bảo thuận tiện, minh bạch

Vấn đề thứ ba, ông Long nhắc đến là, cần tăng cường mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng. Sở Xây dựng coi đây là trụ cột quan trọng nhất của ngành khi triển khai vùng phát thải thấp.

Về xe buýt, theo ông, Sở đang xây dựng phương án bố trí luồng tuyến phục vụ nhu cầu đi lại, đặc biệt là luồng tuyến kết nối từ bên ngoài vào Vành đai 1, định hướng sử dụng xe buýt điện mini, vì loại hình này phù hợp với kết cấu hạ tầng phố cổ, phố cũ - đường nhỏ, mật độ cao.

Xe nhỏ, sạch, linh hoạt, hạn chế tối đa cản trở giao thông.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Về đường sắt đô thị, ông Long cho rằng Hà Nội xác định mạng lưới 15 tuyến với hơn 600km là xương sống để giảm phương tiện cá nhân.

Với các cơ chế đột phá từ Nghị quyết 188 của Quốc hội và bài học kinh nghiệm từ các tuyến trước đó Hà Nội tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra nhằm đảm bảo năng lực vận chuyển khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong vùng phát thải thấp và toàn thành phố, theo ông Long.

Vấn đề thứ tư, ông Long đề cập đến đó là việc chuẩn bị các giải pháp thay thế cho người dân không có nhu cầu hoặc chưa thể chuyển đổi sang phương tiện xanh ngay lập tức.

"Vùng phát thải thấp chỉ thành công khi tất cả người dân đều có phương án đi lại thuận lợi", ông nói.

Ông cho biết, trong khu vực từ Vành đai 3 trở vào, để bổ trợ, tăng tính kết nối đa phương thức cho các phương tiện vận tải hành khách công cộng như đã nêu ở trên, thành phố dự kiến sẽ đẩy mạnh dịch vụ phương tiện chia sẻ. Đây vừa là giải pháp giảm xe cơ giới cá nhân, vừa là lựa chọn thay thế thực tế cho người dân.

Theo ông Long, việc chuẩn bị cho vùng phát thải thấp và chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện là một nhiệm vụ lớn nên Hà Nội đã và đang triển khai bài bản, đầy đủ từ chính sách, hạ tầng, phương tiện công cộng đến giải pháp thay thế cho các nhóm đối tượng khác nhau.

"Từ nay đến tháng 7/2026, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện và báo cáo thành phố để bảo đảm khi thực hiện, người dân sẽ cảm nhận rõ sự thuận tiện, minh bạch và hiệu quả", ông Long khẳng định.