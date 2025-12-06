Sinh viên "dở khóc dở cười" khi chủ trọ cấm xe điện

Sinh viên loay hoay tìm phương án đi lại

Hà Nội và TPHCM chuẩn bị áp dụng vùng phát thải thấp từ 2026, riêng Hà Nội cấm xe máy xăng theo khung giờ hoặc khu vực. Điều này khiến nhiều sinh viên "dở khóc dở cười" khi gặp tình huống oái oăm.

Bùi Thị Trang (sinh viên năm thứ hai, Học viện Ngoại giao) đang sử dụng xe máy xăng để đi lại và thuê trọ trong khu tập thể đường Lương Thế Vinh, Hà Nội.

"Chỗ em ở cấm hoàn toàn xe điện", Trang cho biết.

Đọc thông tin hạn chế xe xăng trong khu vực vành đai 1, Trang hoang mang khi những con đường quen thuộc của mình sẽ nằm trong khu vực này. Nếu không đổi sang xe điện thì không vào được trường, nhưng khi về nhà trọ thì không biết gửi xe ở đâu.

Thu Hiền (21 tuổi, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng gặp tình huống tương tự. Khu trọ của Hiền nằm trong hẻm, xung quanh có nhiều chung cư mini dành cho sinh viên. Cũng như nhiều chỗ trọ khác hiện nay, chủ trọ nơi Hiền thuê ở "nói không" với xe điện.

Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất nếu phải chuyển sang xe điện, hai sinh viên đều chia sẻ về nơi gửi xe và chi phí gửi xe.

"Chủ trọ không cho để xe máy điện, xe đạp điện. Các bãi nhận trông giữ xe công cộng thì không có chỗ cắm sạc pin. Hiện em cũng không biết có dịch vụ nào nhận trông giữ xe điện kèm theo sạc hay không. Nhưng nếu có, em đoán là chi phí cao. Điều này sẽ gây khó khăn cho sinh viên ở trọ”, Trang nói.

Chủ trọ yêu cầu sinh viên mang xe điện đi nơi khác gửi (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh lo lắng xe điện sẽ không khả dụng khi đi xa.

"Khi muốn đi chơi xa ngoài Hà Nội hoặc về quê, em không rõ liệu xe điện có đáp ứng được không. Điểm sạc xe có tiện lợi như các trạm đổ xăng hay không”, nữ sinh băn khoăn.

Thu Thảo (sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) là một trong số ít sinh viên may mắn tìm được nơi trọ cho phép sử dụng xe điện. Tuy nhiên, chủ trọ bắt sạc xe trong thời gian quy định, trước 20h tối, không cho sạc xe qua đêm.

Điều này gây bất tiện cho các sinh viên khi giờ được sạc pin lại là giờ đi học, đi làm. Khung 19-20h cũng thường quá tải vì nhu cầu cao.

Bên cạnh đó, Thảo cho hay những hạn chế của xe điện có mức giá trung bình như không đi xa được, tốc độ chậm, nhanh xuống cấp. Trong khi sinh viên không có nhiều tiền để mua các loại xe điện cao cấp.

Cần dịch vụ trông giữ xe điện quy mô lớn cho sinh viên

Chị My, quản lý khu trọ tại ngõ 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội có quan điểm khác biệt khi cho phép người thuê trọ được gửi xe điện và sạc pin.

"Nhiều bạn chạy xe điện dịch vụ thuê trọ ở đây. Họ được phép sạc pin bình thường”, chị My nói.

Theo chị My, việc nhiều khu trọ cấm xe điện xuất phát từ tình trạng cháy nổ xảy ra liên tục trong những năm qua mà nguyên nhân thường do chập cháy.

Việc nhiều khu trọ cấm xe điện xuất phát từ tình trạng cháy nổ xảy ra liên tục trong những năm qua (Ảnh: Tuệ Minh).

Bên cạnh đó, tổ dân phố cũng khuyến nghị các nhà cho thuê trọ cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là với nhà trọ có nhiều xe điện. Để tránh phiền phức lâu dài, nhiều chủ trọ quyết định cấm hẳn xe điện cho dễ quản lý.

Tuy nhiên, chị My cho rằng cấm hoàn toàn xe điện không phải là giải pháp nhân văn, nhất là với sinh viên có điều kiện kinh tế hạn chế.

Để tạo điều kiện cho khách thuê trọ mà vẫn đảm bảo an toàn, chị My đưa ra những quy định cụ thể về việc gửi xe và sạc xe.

"Xe điện phải không quá cũ để đảm bảo không xảy ra chập cháy. Không sạc xe qua đêm để tránh trường hợp xe tích quá tải điện, đồng thời nếu có sự cố chập cháy thì việc xử lý vào ban ngày cũng sẽ nhanh chóng hơn. Cùng một thời điểm, tôi chỉ cho phép tối đa 3-5 xe sạc”, chị My liệt kê các quy định cơ bản.

Nữ quản lý nhấn mạnh thêm, đây là một số quy định tối thiểu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cá nhân của mọi người sống chung trong khu trọ, đồng thời chỉ áp dụng được với những nhà trọ có số lượng phòng dưới 10. Với những nhà trọ nhiều phòng, quy định này không khả thi.

Theo chị My, mỗi khu trọ chỉ có khả năng tiếp nhận số lượng xe điện nhất định, do liên quan tới hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Do đó, chị cho rằng cần có thêm các dịch vụ trông giữ xe điện quy mô lớn, chuyên nghiệp, có hệ thống sạc pin đầy đủ, an toàn và chi phí hợp lý dành cho sinh viên trong thời gian tới, khi khu vực nội đô hạn chế xe xăng.

Lê Quỳnh Chi