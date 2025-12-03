Khu chung cư đông dân nhất Hà Nội bất ngờ cấm gửi xe điện

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

“Xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định”, văn bản nêu.

Chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Hiện, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Lộ trình được Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm áp dụng được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/12, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường. Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.

Trong khi đó, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên của thành phố được áp dụng.

Trước việc bị cấm gửi xe điện, nhiều cư dân tại HH Linh Đàm bày tỏ sự bức xúc. Chị Mỹ Hạnh (34 tuổi, kinh doanh sàn thương mại điện tử) đặt câu hỏi tại sao tòa nhà lại đi ngược với khuyến khích chuyển đổi xe điện của Nhà nước.

“Ban quản trị không cho để xe điện dưới hầm vì không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Nhưng thay vì việc cấm, ban quản lý phải đưa ra giải pháp cho cư dân ở đây, không phải không làm được là cấm”, chị Hạnh nói.

Mới 2 tháng trước, nhà chị Hạnh đã bán xe xăng và đổi sang xe điện. Chị cho biết xe điện tiện lợi, phù hợp với gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ như chị. Sắp tới tòa nhà cấm gửi xe điện, chị cùng một vài người cùng tầng đang loay hoay tìm phương án.

Một cư dân khác lại cho rằng việc cấm triệt để xe điện gửi trong hầm là đúng. Người này phân tích chung cư HH Linh Đàm đã được xây dựng nhiều năm, hầm không đủ an toàn phòng cháy chữa cháy và không có chỗ để riêng cho xe xăng - xe điện. Hơn nữa, tòa nhà không có quỹ bảo trì để đầu tư thêm thiết bị cho xe điện.