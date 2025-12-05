Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ vào vành đai 1, hãng xe công nghệ nói gì?

Chiều 26/11, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết quy định về việc thực hiện Vùng Phát Thải Thấp, theo đó, mô tô và xe gắn máy sẽ bị cấm lưu thông theo khung giờ tại khu vực trong vành đai 1 kể từ ngày 1/7/2026.

TPHCM cũng dự kiến thí điểm lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm thành phố từ năm 2026 để hạn chế ô tô thương mại dưới tiêu chuẩn Euro 4 hoặc xe máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2. Cùng với đó, thành phố tính chuyển đổi 400.000 xe máy xăng của nhóm tài xế công nghệ sang xe điện.

Nhiều tài xế công nghệ chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện

Đại diện Be Group khẳng định ủng hộ chủ trương triển khai Vùng Phát Thải Thấp (LEZ) của Chính phủ và TP Hà Nội, đồng thời cam kết đảm bảo dịch vụ thông suốt cho tài xế và khách hàng.

Hãng xe công nghệ này cho biết đã sẵn sàng về mặt công nghệ, sở hữu trọn vẹn các công nghệ lõi như thuật toán điều phối, bản đồ số, dữ liệu không gian và hệ thống định tuyến thông minh theo từng loại phương tiện. Khả năng này cho phép Be tự động cập nhật các quy định hạn chế xe xăng theo khung giờ/khu vực và tối ưu hóa điểm đón trả, giữ cho trải nghiệm di chuyển không bị gián đoạn.

Để nâng cao khả năng kết nối, Be Group tích cực mở rộng hợp tác liên thông với hệ thống vận tải công cộng, bao gồm Metro, xe buýt và các phương tiện trung chuyển. Điều này giúp tạo ra sự thuận tiện tối đa cho hành khách khi di chuyển giữa khu vực ngoài và trong vùng LEZ.

Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng hỗ trợ tài xế - nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự thay đổi này. Các chương trình hỗ trợ bao gồm vay ưu đãi, tư vấn và đào tạo chuyên sâu về quy định mới, cũng như kỹ năng vận hành phương tiện trong các khu vực hạn chế.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1 (Ảnh: Trần Thanh).

Tại diễn đàn "Chuyển đổi số ngành Bộ Công Thương" tổ chức ngày 3/12, đại diện Grab Việt Nam cho rằng lộ trình cấm xe xăng vào vành đai 1 tại Hà Nội là "khá gấp" do hạ tầng sạc chưa đáp ứng được nhu cầu của tài xế công nghệ.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc đối ngoại Grab Việt Nam, nêu rõ: 62% tài xế của hãng chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện vì thiếu trạm sạc. Theo bà, đối với tài xế, xe là nguồn thu nhập chính và họ phải tối ưu từng phút làm việc. Việc đổ xăng chỉ mất 2-3 phút, trong khi sạc điện kéo dài 30 phút đến vài giờ, đồng nghĩa với việc tài xế phải ngưng tạo thu nhập trong thời gian chờ đợi.

Grab kiến nghị lộ trình hạn chế xe xăng tại trung tâm Hà Nội cần dựa trên nguyên tắc hoàn thiện một phần hệ sinh thái xe điện trước khi áp dụng mệnh lệnh hành chính. Hệ sinh thái này phải bao gồm hạ tầng trạm sạc dùng chung, mạng lưới bảo dưỡng và các chính sách tài chính xanh hỗ trợ tài xế.

Chính sách cần đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả

Chia sẻ với Dân trí hồi tháng 8 về đề án thay thế 400.000 xe máy xăng của tài xế công nghệ bằng xe điện tại TPHCM, đại diện Grab cho biết doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi này.

Tuy nhiên, hãng xe công nghệ này kiến nghị các chính sách đưa ra cần đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Theo Grab, đề án chuyển đổi phương tiện cho tài xế dịch vụ cần được đặt trong tổng thể chiến lược giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng sạch của toàn thành phố.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy riêng số tài xế xe máy công nghệ tại TPHCM là khoảng 400.000 người (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Đề án cũng cần đánh giá thực trạng và bổ sung một số mục tiêu cụ thể về phát triển hệ sinh thái xe sử dụng năng lượng sạch một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào số lượng xe được chuyển đổi. Đồng thời cần tiến hành đánh giá tác động một cách toàn diện, đặc biệt là đối với cộng đồng tài xế công nghệ và giao hàng, để có thể đưa ra các giải pháp hữu hiệu và thực chất", đại diện Grab chia sẻ.

Hãng xe công nghệ này cho rằng đề án đang đánh giá mức độ khả thi của chính sách khá cao, khi mới tính đến chi phí tiết kiệm được của một số tài xế xe điện so với tài xế xe xăng để làm cơ sở cho việc trả góp xe điện. Trong khi đó, đề án lại chưa đề cập, giải quyết được các mối quan tâm của người sử dụng xe điện nói chung và của tài xế công nghệ và giao hàng nói riêng.

Chẳng hạn như quan ngại về chi phí đầu tư ban đầu (giá xe cao) và sự đa dạng của nguồn cung phương tiện; quan ngại về chất lượng và sự phù hợp của xe điện trong hoạt động dịch vụ; quan ngại về tính an toàn của xe điện; quan ngại về thiếu hạ tầng hỗ trợ, bị “treo xe” nếu xe gặp vấn đề không thể sửa chữa, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của tài xế; quan ngại về khó khăn tiếp cận nguồn tài chính hỗ trợ…

Theo hãng xe công nghệ này, đề án cần đưa ra lộ trình chuyển đổi phương tiện khả thi, công bằng, nhân văn đối với nhóm lao động cơ bản, có thu nhập thấp trong xã hội.

"Việc quy định thời gian chuyển đổi quá gấp gáp có thể khiến nhiều người không kịp chuyển đổi phương tiện để tham gia (trong bối cảnh hệ sinh thái hỗ trợ xe điện chưa sẵn sàng), gián tiếp dựng lên rào cản đối với cơ hội việc làm và kiếm thu nhập của hàng trăm nghìn người", vị này chia sẻ.

Do đó, đại diện hãng xe cho rằng lộ trình chuyển đổi cần được thiết kế theo hướng thực hiện chính sách hỗ trợ và ưu tiên mạnh mẽ cho hệ thống giao thông công cộng, hệ thống sạc điện công cộng, phương tiện nhiên liệu sạch trong ít nhất 5 năm, trước khi thực thi các biện pháp hành chính.