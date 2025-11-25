Người Thái Nguyên "trả ơn" Đắk Lắk và hành động nghĩa tình của chủ quán cơm

19h, sau khi vượt thêm 10km đường tối để tìm một quán ăn còn mở cửa, đoàn từ thiện của anh Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng Câu lạc bộ Xe bán tải Thái Nguyên, ai nấy đều thấm mệt sau 5 tiếng chạy xe liên tục từ Thái Nguyên hướng về Đắk Lắk.

Cả đoàn ăn vội bát cơm tranh thủ thời gian lên đường sớm tiếp cận vùng lũ để hỗ trợ bà con. Khi thanh toán tiền, anh Thành bất ngờ được chủ quán thông báo miễn phí toàn bộ suất ăn cho 14 người trong đoàn.

"Tôi rất bất ngờ khi cô chủ quán báo không lấy tiền", anh Thành chia sẻ với Dân trí.

Bữa cơm 0 đồng đầy bất ngờ

Người đàn ông kể lại, chiều 24/11, đoàn từ thiện gồm 14 thành viên của anh xuất phát từ Thái Nguyên hướng về Đắk Lắk. Họ mang theo gần 20 tấn nhu yếu phẩm và hơn 1.000 chiếc bánh chưng được bà con Thái Nguyên tự tay gói gửi tới vùng lũ.

“Chúng tôi dự kiến đến xã Đức Bình, Đăk Lắk - nơi bị thiệt hại nặng và rất ít đoàn có thể vào vì đường ngập, xa xôi”, anh Thành chia sẻ.

Sau nhiều giờ di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam, khi tới gần Tam Điệp (Ninh Bình), một xe trong đoàn đi quá nút giao nên cả đoàn lỡ mất trạm dừng nghỉ đã định ăn tối. Lo ngại mọi người đói và mệt, anh Thành quyết định xuống nút giao Tam Điệp để tìm quán cơm cho cả đoàn.

Đoàn từ thiện của anh Thành gồm 14 thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đi gần 10km mới tìm được một quán còn mở, lúc đó đã 19h. May mắn là chủ quán nói vẫn còn cơm để phục vụ”, anh kể.

Anh gọi 14 suất ăn. Không lâu sau, bữa cơm nóng hổi, đơn giản nhưng đầy đặn được dọn ra.

“Cô chủ bảo bữa ăn miễn phí vì biết đoàn chúng tôi đi cứu trợ. Cô nói gia đình không nhiều điều kiện, nhưng muốn góp chút sức nhỏ bé để tiếp thêm động lực cho chúng tôi cứu trợ đồng bào bão lũ”, anh Thành xúc động nhớ lại.

Với các thành viên trong đoàn, bữa cơm ấy không chỉ giúp mọi người có thêm năng lượng mà còn là món quà tinh thần đặc biệt giữa hành trình gian nan. “Chúng tôi rất biết ơn. Lòng tốt của cô khiến cả đoàn cảm thấy ấm áp và thêm quyết tâm”, anh nói.

Đây là chuyến từ thiện thứ hai của đoàn. Anh Thành chia sẻ: Thái Nguyên từng trải qua đợt ngập lụt lớn và đã nhận được sự giúp đỡ từ khắp nơi, nên lần này anh đứng ra kêu gọi mọi người chung tay “trả ơn cuộc đời”, vừa góp vật chất vừa góp tinh thần cho đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Đoàn quyên góp được hơn 20 tấn hàng gồm nhu yếu phẩm, nước, mỳ tôm, bánh chưng ... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ngày 20/11, lời kêu gọi được lan tỏa rộng rãi. Chỉ vài ngày sau, bà con Thái Nguyên quyên góp được gần 20 tấn hàng gồm mì gói, gạo, bánh chưng, bánh mì và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đoàn xuất phát từ Thái Nguyên lúc 15h, sử dụng 3 xe bán tải và một xe thùng chở hàng. Họ dự kiến mất gần 22 tiếng để tiếp cận xã Đức Bình. Để đảm bảo an toàn, mỗi thành viên đều được hướng dẫn kỹ các phương án phòng ngừa rủi ro trước khi lên đường.

Ngoài nhu yếu phẩm, đoàn còn chuẩn bị 2 triệu đồng tiền mặt cùng các phần quà để trực tiếp trao cho hai gia đình chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ.

“Mỗi món quà, mỗi đồng tiền gửi đi đều chứa đựng tình cảm và hy vọng. Chúng tôi mong có thể mang chút ấm áp đến với bà con vùng lũ thân yêu”, anh Thành nói.

"Nếu có đoàn từ thiện mưa lũ vào quán, tôi vẫn muốn tiếp tục ủng hộ"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Quốc Dương, chủ quán cơm tại đường Đồng Giao thuộc phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) cho biết, khoảng 19h ngày 24/11, khi thấy đoàn từ thiện mang đồ cứu trợ đồng bào gặp mưa lũ tới dùng bữa tại quán, anh rất mừng.

Đoàn khách khoảng hơn 10 người, dừng xe trước cửa quán và vào gọi đồ. Qua hỏi chuyện, thấy mọi người đều ở các tỉnh thành xa, không quản ngại đường sá đi xe vào vùng lũ cứu trợ, chủ quán rất xúc động.

Mâm cơm tối gồm những món ăn gia đình đơn giản như gà luộc, giá đỗ xào, thịt kho, đậu phụ tẩm hành, dưa muối, canh rau cùng cơm trắng. Cả đoàn ăn uống ngon miệng trong bầu không khí thân tình. Tới lúc thanh toán, chủ quán nhất định không lấy tiền bữa ăn.

Mâm cơm thịnh soạn được gia đình chuẩn bị cho đoàn từ thiện (Ảnh: Nguyễn Nhật Hạ).

"Tôi rất ngưỡng mộ các anh em đều bận trăm công nghìn việc, nhưng gạt bỏ lại chuyện riêng để cứu trợ đồng bào. Không có điều kiện tham gia trực tiếp, tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé, để mọi người có bữa ăn ngon ấm bụng, an tâm lên đường", anh Dương bộc bạch.

Những ngày qua khi theo dõi thông tin tình hình bà con ở nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng lũ lụt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn chật vật, anh Dương rất sốt ruột vì không thể cùng đi cứu trợ với các đoàn, anh muốn được hỗ trợ một phần nào đó.

"Nếu có những đoàn từ thiện tới vùng lũ đi qua đây, tôi vẫn muốn dành những bữa cơm 0 đồng tặng cho anh em", chủ quán khẳng định.

Được biết, quán nằm ở vị trí gần cao tốc Tam Điệp, thuận tiện các hướng đi những tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An. Đây là năm thứ 3 kinh doanh của quán, chuyên phục vụ cơm bình dân với giá từ 40.000 đồng/suất. Buổi sáng, quán còn bán thêm phở.