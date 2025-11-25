Tổng thống Ukraine dự kiến đến Mỹ để hoàn tất kế hoạch hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Washington Post).

“Chúng tôi mong đợi việc tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến Mỹ vào thời điểm phù hợp sớm nhất trong tháng 11 để hoàn tất các bước cuối cùng và đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump”, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ngày 25/11.

Phát biểu trên được đưa ra sau các bản tin từ truyền thông Mỹ cho biết, ông Zelensky có thể đến Mỹ sớm nhất là trong tuần này để thảo luận với ông Trump về kế hoạch hòa bình dựa trên đề xuất ban đầu của Washington.

Đề xuất ban đầu của Mỹ gồm 28 điểm, gồm một số điều khoản vấp phải phản ứng mạnh từ các đối tác châu Âu và các nghị sĩ Mỹ vì những nhượng bộ mà Ukraine phải thực hiện như chuyển giao lãnh thổ Donbass cho Nga, giảm quy mô quân đội còn 600.000 binh sĩ và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Kế hoạch được cho là đã giảm xuống còn 19 điểm sau các cuộc tham vấn giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Geneva hôm 23/11.

Sau cuộc đàm phán, ông Zelensky xác nhận kế hoạch hòa bình đã được thu gọn và phiên bản sửa đổi phù hợp hơn với nhu cầu của Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, ông sẽ thảo luận các vấn đề nhạy cảm với ông Trump.

Các phái đoàn Mỹ và Ukraine, do Ngoại trưởng Marco Rubio và trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak dẫn đầu, đã ca ngợi các cuộc tham vấn ban đầu là “hiệu quả” và cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc trên một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và tinh chỉnh”, nhưng không cung cấp chi tiết.

Ông Trump ban đầu nói ông kỳ vọng Ukraine phải ký thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11, nhưng sau đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thời hạn này có thể kéo dài và nội dung đề xuất vẫn có thể thay đổi khi các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục.

Hiện còn nhiều đồn đoán về nội dung kế hoạch hòa bình cũng như mức độ đồng thuận giữa các bên.

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm nay 25/11 nói Ukraine đã đồng ý với một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Nga và chỉ còn những “chi tiết nhỏ” cần hoàn thiện.

“Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Có một số chi tiết nhỏ cần được giải quyết nhưng họ đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình”, quan chức này cho hay.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang có mặt tại Abu Dhabi (UAE) để tổ chức các cuộc họp với quan chức Nga liên quan đến kế hoạch hòa bình Ukraine.

Tuyên bố của Mỹ dường như đi xa hơn lập trường công khai của các quan chức Ukraine, những người cũng có một phái đoàn tại Abu Dhabi và đã liên lạc với ông Driscoll.

Trong một bài đăng trên X, ông Umerov viết rằng, các phái đoàn đã “đạt được sự hiểu biết chung về những điều khoản cốt lõi của thỏa thuận được thảo luận tại Geneva”.

“Chúng tôi hiện trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác châu Âu trong các bước tiếp theo”, ông Umerov viết. Ông cho biết thêm rằng, Ukraine mong muốn tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Mỹ để “hoàn tất các bước cuối cùng và đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump”.

Về phần mình, ông Zelensky nói: “Sau các cuộc gặp ở Geneva, chúng tôi thấy nhiều triển vọng có thể khiến con đường dẫn đến hòa bình trở nên hiện thực. Có những kết quả chắc chắn, và vẫn còn rất nhiều việc phía trước”.