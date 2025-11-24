Lào Cai: Người đàn ông báo công an vì tưởng bị lừa, ai ngờ trúng iPhone 17

Sử dụng điện thoại di động đã hơn 10 năm, ông Triệu Tá Lý (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chưa từng đăng ký gói cước Internet.

Thời gian gần đây, có nhu cầu lên mạng đọc báo, tìm hiểu kiến thức nông nghiệp, ông quyết định đổi SIM để thuận tiện kết nối.

Cách đây gần 1 tháng, ông đi xe máy khoảng 15km lên khu vực trung tâm xã, được nhân viên của một cửa hàng tư vấn để mua SIM mới.

Hình ảnh ông Triệu Tá Lý (Ảnh: Chụp màn hình).

"Hoàn tất xong thủ tục, tôi lắp SIM vào máy để sử dụng như bình thường. Không ai thông báo cho tôi về chương trình quay thưởng hay cơ hội trúng thưởng iPhone", ông Lý nói.

Sử dụng SIM được 10 ngày, nam khách hàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ - nhân viên của nhà mạng - thông báo ông may mắn trúng thưởng iPhone 17, trị giá hơn 24 triệu đồng.

Từng được thôn, xã tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng, ông Lý bán tín bán nghi. Dù lo sợ “sập bẫy” kẻ xấu, ông vẫn cẩn trọng tìm hiểu các thủ tục để được nhận thưởng.

"Người gọi đề nghị tôi cung cấp thông tin cá nhân và mã số thuế để làm thủ tục nhận thưởng. Nghe đến chuyện chia sẻ thông tin cá nhân, tôi nghi ngờ bị lừa đảo", ông nói.

Sau cuộc điện thoại hôm đó, ông đưa câu chuyện hỏi bà con trong thôn. Một số người chúc mừng ông may mắn vì trúng giải thưởng lớn, gia đình lo ngại đó là chiêu trò lừa đảo.

Trước nhiều luồng ý kiến, ông Lý quyết định trình báo sự việc với Công an xã Văn Bàn. Nhận được tin báo, cán bộ công an vào cuộc xác minh thông tin.

"Sau quá trình tìm hiểu, phía nhà mạng xác nhận tôi trúng thưởng là có thật, phải có mã số thuế để hoàn tất thủ tục nhận điện thoại iPhone. Lúc đó, tôi mới thở phào, niềm vui đến quá bất ngờ", ông chia sẻ.

Được biết, ông Lý là người đầu tiên của thôn có iPhone 17. Hiện, chiếc điện thoại đắt tiền được ông sử dụng hàng ngày.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đại uý Hoàng Trung Hiếu (Phó trưởng Công an xã Văn Bàn), xác nhận sự việc ông Triệu Tá Lý nhận được iPhone 17 sau khi trải qua quá trình xác minh kỹ lưỡng.

Theo ông Hiếu, từ đầu năm đến nay, Công an xã Văn Bàn đã kịp thời ngăn chặn 3 trường hợp lừa đảo, giúp người dân không bị mất tiền cho đối tượng xấu.

"Chiêu trò chủ yếu của các đối tượng lừa đảo là làm quen, kết bạn qua mạng xã hội. Sau một thời gian, đối tượng thông báo gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam. Một đối tượng tự xưng là nhân viên Hải quan sẽ gọi điện thông báo, gói quà vi phạm quy định nhập khẩu nên người nhận phải nộp một khoản tiền", ông Hiếu cho biết.

Theo Đại uý Hoàng Trung Hiếu, phía công an xã và ngân hàng đã có cơ chế phối hợp liên ngành. Khi phát hiện khách hàng chuyển tiền nhiều lần trong ngày không rõ mục đích hoặc có biểu hiện lo lắng, bất an khi giao dịch. Phía ngân hàng sẽ báo cáo với cơ quan công an để xác minh kịp thời.

"Việc trình báo sự việc của ông Lý với công an xã cho thấy tinh thần cảnh giác cao. Điều này có được nhờ quá trình tìm hiểu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng cùng sự tuyên truyền của lực lượng chức năng thời gian qua", vị Phó trưởng Công an xã Văn Bàn nói.

Trong trường hợp, bà con nhận được những cuộc điện thoại thông báo trúng thưởng, nhận quà từ người lạ có thể báo với cơ quan công an để xác minh, không tự ý chuyển tiền cho người lạ.