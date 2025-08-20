Thêm các tour tham quan miễn phí triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, để quảng bá và thu hút khách, Cục đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tham quan triển lãm.

Các đơn vị sẽ giới thiệu, định hướng và chào bán tour để đưa công chúng đến với sự kiện. Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về những sản phẩm du lịch gắn với triển lãm.

Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm mở cửa miễn phí từ 9h đến 22h các ngày 28/8-5/9 tại trung tâm triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong 9 ngày diễn ra, triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực bao gồm công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế; giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Không gian trưng bày tập trung giới thiệu nền văn hóa Việt Nam, con người và lịch sử 4.000 năm; sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; tài nguyên, sản vật ba miền; cùng các công trình kiến trúc tiêu biểu xưa và nay.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, chiếu phim, hội nghị, hội thảo, giao lưu với văn nghệ sĩ và những gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật bên lề do các đoàn nghệ thuật từ Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, biểu diễn tại sân khấu trung tâm nhà vuông khối A.

Cùng với đó là các diễn đàn, hội thảo với những chủ đề thời sự như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số, văn hóa số và chuyển đổi số trong ngành game, cùng hoạt động đấu giá tranh, talkshow, giao lưu nghệ sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.

Trước triển lãm, 2 sự kiện đáng chú ý gồm chương trình ca nhạc “Wonder Cổ Loa” (ngày 23/8) và giải chạy “Việt Nam tôi đó” (ngày 24/8). Đây được xem là những hoạt động hấp dẫn để các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch thể thao, văn hóa truyền thống và trải nghiệm ngoài trời.

Để phục vụ người dân và du khách, đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết sẽ tăng cường nhiều tuyến xe buýt đến trung tâm triển lãm Quốc gia.

Cụ thể, 20 tuyến buýt được huy động, đưa khách từ 6 hướng (trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) tới địa điểm tổ chức.

Ngoài 2 tuyến hiện có (số 43, E10), sẽ bổ sung thêm 18 tuyến với khoảng 70 xe, gần 900 lượt/ngày.

Các xe buýt tăng cường sẽ gắn biển phụ “trung tâm triển lãm Việt Nam” phía trước để hành khách dễ dàng nhận diện.