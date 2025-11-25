Luật sư Pháp bị bỏ rơi năm 6 tuổi, đau đáu tìm mẹ ruột ở Việt Nam

Ở tuổi ngoài 60, sau một đời làm việc, nuôi dạy con cái và sống một cuộc sống bình dị tại thành phố Angers (Pháp), ông Claude Alain Ribes vẫn mang trong tim một khoảng trống chưa được lấp đầy.

Một nửa gốc gác trong cuộc đời bắt đầu từ Đà Lạt năm 1955, đến nay vẫn chưa có lời đáp rằng mẹ ông là ai, bà có còn sống hay không và bà đang ở đâu?

Và người kiên trì đi tìm câu trả lời ấy, không phải chính ông, mà là các con gái và vợ ông - bà Chantal Bernier - người phụ nữ Pháp đã mang theo câu chuyện của chồng mình, đi tìm từng mảnh ghép suốt nhiều năm.

Ông Claude Alain Ribes và bà Chantal Bernier (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ký ức duy nhất về người mẹ Việt Nam

Theo những giấy tờ còn giữ được từ thời chiến, ông Ribes, khi còn ở Việt Nam mang tên Đức, sinh ngày 30/10/1955 tại Đà Lạt.

Ông là kết quả của mối tình giữa một cô gái Việt Nam tên Bùi Thị Mỹ Liên và một người lính thuộc lực lượng Quân viễn chinh Pháp (CE) đồn trú tại Đà Lạt.

Người lính này gần đây mới được xác định danh tính thông qua xét nghiệm ADN là ông Jean Farges, hồi hương vào năm 1956.

Trong khi đó, ký ức duy nhất còn vẹn nguyên trong tâm trí ông Ribes về mẹ chỉ là hình ảnh người mẹ đang bế một đứa bé nhỏ hơn và cho con ti sữa. Không còn gương mặt, không còn giọng nói, không còn một dấu hiệu nào để ông nhận ra người mẹ đã sinh thành ra mình.

Năm ông 6 tuổi - tức 1961 - bà Bùi Thị Mỹ Liên để ông lại Đà Lạt, dựa vào sự chăm sóc của các sơ dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Vài năm sau, ông được chuyển đến Nhà cứu tế Phú Mỹ (L'hospice de Phu My, Sài Gòn, nay là TPHCM) và được đặt tên là Claude Alain Ribes.

Hình ảnh ông Claude Alain Ribes khi được giao cho cho các nữ tu năm 1961 (ảnh phải) và bức ảnh trên giấy thông hành của ông để đến Pháp vào năm 1965 (ảnh trái) (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Năm 1965, ông theo diện con lai chiến tranh được đưa sang Pháp bởi tổ chức FOEFI (Hội trẻ em Pháp gốc Đông Dương), đến cô nhi viện Évreux (Pháp). Năm 1966, một gia đình người Pháp đã nhận nuôi ông.

Từ đó, tuổi thơ Việt Nam của ông chỉ còn lại vỏn vẹn vài dòng giấy tờ cũ và một cái tên là Bùi Thị Mỹ Liên.

Lớn lên tại Pháp, ông Ribes học hành chăm chỉ, thi đỗ tú tài, rồi học luật một năm trước khi làm việc tại tỉnh Maine-et-Loire cho tới khi nghỉ hưu.

Ông và bà Chantal kết hôn, sinh 3 cô con gái và nhận nuôi thêm 2 con trai. Họ hiện có 6 người cháu nội, ngoại trong một gia đình ấm áp, đủ đầy. Nhưng về nguồn gốc, ông gần như không bao giờ nhắc tới.

Ông Claude Alain Ribes khi còn ở trại trẻ tại Việt Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Chồng tôi là người rất kiên cường và cũng rất tế nhị. Anh ấy không muốn làm cha mẹ nuôi buồn nên suốt nhiều năm không tìm kiếm gì cả”, bà Chantal kể.

Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, con gái lớn của họ bắt đầu tò mò về dòng máu Việt Nam trong cha và khởi động hành trình tìm nguồn cội với sự giúp đỡ của một vị bác sĩ tên Minh ở Việt Nam.

Năm 1996, người bác sĩ này lặn lội tìm kiếm ở Đà Lạt, rồi TPHCM để lần theo dấu vết “Bùi Thị Mỹ Liên”. Điều bất ngờ là có 28 phụ nữ trùng tên bà và ai cũng nhận mình là mẹ của một đứa trẻ lai Pháp bị thất lạc.

Không có ADN, không có hồ sơ rõ ràng, mọi dấu vết đều mờ ảo. Ông Minh sau đó bị tai biến nhiều lần, rồi qua đời, để lại cuộc tìm kiếm dang dở.

“Từ thời điểm ấy, chúng tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. Tôi thậm chí không biết liệu mẹ của chồng mình có còn sống hay không”, bà Chantal nhớ lại.

Cuộc tìm kiếm gần như vô vọng

Sau nhiều năm tạm dừng, bà Chantal tiếp tục tự tìm kiếm vào 2016 rồi 2018. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Đến tháng 2, gia đình quyết định làm xét nghiệm ADN qua một cơ sở dữ liệu gen thì phát hiện ông Claude Alain Ribes chính là con trai của ông Jean Farges - một quân nhân Pháp đóng tại Việt Nam thời kỳ đó.

Tuy nhiên, ông Farges và người con trai (cùng cha khác mẹ với ông Ribes) đều đã qua đời. “Nhưng người con gái cùng cha khác mẹ hiện vẫn sống tại vùng Alès và đón nhận gia đình chúng tôi bằng tất cả sự ấm áp và tử tế. Có lẽ ngay cả cha ruột của chồng tôi cũng không biết rằng người phụ nữ ở Việt Nam ấy mang thai con của ông”, bà Chantal kể.

Trong những tài liệu ít ỏi mà gia đình ông Farges để lại chỉ có bức chân dung thời trẻ cùng một bức ảnh chụp hai người phụ nữ, một trẻ, một lớn tuổi hơn. Người phụ nữ trẻ ấy có thể là mẹ của ông Ribes, nhưng cũng có thể không phải, bởi bức ảnh không kèm theo thông tin gì về địa điểm hay thời gian chụp.

Ông Jean Farges thời trẻ (ảnh trái) và hình ảnh ông đứng ngoài cùng bên phải chụp cùng 2 người phụ nữ Việt Nam (ảnh phải) (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tất cả những gì họ có về người phụ nữ tên Bùi Thị Mỹ Liên, sinh con tại Đà Lạt năm 1955, gửi con cho các sơ năm 1961, rồi biến mất khỏi mọi hồ sơ.

Hiện ADN của ông Ribes đã được lưu tại phòng thí nghiệm ở TPHCM chờ đối chiếu khi có mẫu phù hợp. Nhưng thời gian trôi đi, người mẹ nếu còn sống thì nay chắc đã ngoài 85 tuổi.

Gia đình ông Claude Alain Ribes với 3 người con gái ruột vẫn có đôi chút nét lai Việt Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà Chantal tha thiết: “Chúng tôi chỉ mong tìm lại người mẹ đã sinh ra chồng tôi, hoặc bất kỳ ai từng biết bà Bùi Thị Mỹ Liên. Bà ấy có thể đã rời Đà Lạt vào Sài Gòn để tìm việc vào cuối thập niên 1950. Nếu ai đó biết một phụ nữ trùng tên, từng sinh con lai Pháp năm 1955 và gửi con vào các sơ năm 1961, xin hãy giúp chúng tôi”.

Bà cho biết, chồng mình đã có một cuộc đời đẹp, một gia đình đầy yêu thương, nhưng câu hỏi về nguồn cội vẫn ở đó, âm ỉ và day dứt. Bà nói: “Tìm được cha ruột cũng là một phép màu. Chúng tôi mong thêm một phép màu nữa, từ Việt Nam”.

Hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục, với hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt.